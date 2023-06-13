Женская доля: мода, ситуации и такие неоднозначные обстоятельства

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Слабая половина человечества всегда ощущала на себе повороты истории сильнее мужчин - это факт. Перед вами интересная фотохроника, которая нагляднее всего "расскажет" о женской доле.
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9. Девушки чистят обувь топлес, Торонто, 1975 год
Фото сделано в районе Йонг Дандас, коммерческом центре города. Йонг-стрит была также известна многочисленными стриптиз-клубами, массажными салонами и секс-шопами.
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