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Женская доля: мода, ситуации и такие неоднозначные обстоятельства

Женская доля: мода, ситуации и такие неоднозначные обстоятельства

Автор:
13 июня 2023 16:13
Сообщество : Исторические факты
Метки: Хроника   девушки   женщины   история   ностальгия   факты   
1655
16

Слабая половина человечества всегда ощущала на себе повороты истории сильнее мужчин - это факт. Перед вами интересная фотохроника, которая нагляднее всего "расскажет" о женской доле.

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Метки: Хроника   девушки   женщины   история   ностальгия   факты   
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1  комментарий
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15k
Smiley 2 часа назад
И что здесь УЖАСНОГО?
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Richard

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