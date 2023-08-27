В Уфе подросток прыгнул с крыши девятиэтажки на соседний дом

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На кадрах видно, как молодой человек перепрыгивает с крыши одной девятиэтажки на крышу другой. Расстояние между домами — около метра.
Местные жители рассказали, что «каскадёра» заметили на ул. Максима Рыльского. Взрослые попробовали перехватить неразумного прыгуна у подъезда многоквартирного дома, но он убежал.
Это уже не первый случай в Уфе, когда дети, забравшись на крышу высотки, перепрыгивают на другой дом. В июле детей застали за опасным занятием на улице Менделеева.
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Бороться надо с теми, кто :
- не закрыл нормально чердаки/выход на крышу
- распространяет эти и похожие видео, что провоцирует такие трюки ради хейта. Например - как только в телетрансляциях футбольных матчей запретили снимать и показывать "выбегунов" - так сразу их количество стало на порядок меньше.