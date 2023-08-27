FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Чрезвычайные Происшествия 653 поста • 38 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Чрезвычайные Происшествия
В Уфе подросток прыгнул с крыши девятиэтажки на соседний дом

В Уфе подросток прыгнул с крыши девятиэтажки на соседний дом

Автор:
27 августа 2023 11:37
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   Уфа   крыша   нет мозгов   подросток   прыжок   эксрим   
1024
1
2

На кадрах видно, как молодой человек перепрыгивает с крыши одной девятиэтажки на крышу другой. Расстояние между домами — около метра.


Местные жители рассказали, что «каскадёра» заметили на ул. Максима Рыльского. Взрослые попробовали перехватить неразумного прыгуна у подъезда многоквартирного дома, но он убежал.

Это уже не первый случай в Уфе, когда дети, забравшись на крышу высотки, перепрыгивают на другой дом. В июле детей застали за опасным занятием на улице Менделеева.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Чрезвычайные Происшествия"
Метки: Видео   Уфа   крыша   нет мозгов   подросток   прыжок   эксрим   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
8  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
57k
Опиум для народа 59 минут назад
Разница только в высоте. Прыгните на метр, находясь на земле. Что, не страшно? )
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 5 ответов
16k
Shtoppi 36 минут назад
рано или поздно кого-то из таких экстремалов, людям приходится от асфальта отскребать.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
27k
Matrosskin 37 минут назад
Суть новости и кипеша не понял. Метр - вполне уверенно преодолимая дистанция. То что дети не задумываются о " а что будет если что-то пойдёт не так" - тоже не ново, и даже если этому конкретному товарищу отвесить волшебных пздлей - вряд ли его это как-то вразумит. И давайте по честному - не все рождаются старыми занудами, и большинство нормальных людей в детстве так же творили определённую дичь, счас своему бы ребёнку ремня я таки всыпал за такое ( чёт вспомнил как мы с крыши садика детского прыгали в сугроб. Да, сугробы в Мурманске были зачётные, а вот что под сугробом может быть что угодно - вообще нас не волновало, и это пожалуй ещё из самого безобидного).
Бороться надо с теми, кто :
- не закрыл нормально чердаки/выход на крышу
- распространяет эти и похожие видео, что провоцирует такие трюки ради хейта. Например - как только в телетрансляциях футбольных матчей запретили снимать и показывать "выбегунов" - так сразу их количество стало на порядок меньше.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Button
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1332020



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Индийская станция "Чандраян-3" совершила успешную посадку на поверхность Луны
Индийская станция "Чандраян-3" совершила успешную посадку на поверхность Луны
Четвероногий рыцарь и исход странного, но справедливого поединка
Четвероногий рыцарь и исход странного, но справедливого поединка
Набирающие популярность в сообществах
Работы художника Алексея Владимировича Сычева. Нижний Новгород
Работы художника Алексея Владимировича Сычева. Нижний Новгород
Барби и Кен по-московски⁠⁠
Барби и Кен по-московски⁠⁠
Топ-10 ностальгических подарков для детей и взрослых
Топ-10 ностальгических подарков для детей и взрослых
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Не заигрывай с арбузом

Лучшие демотиваторы
Обычное везение на Дальнем Востоке

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#люди#Прикол#автомобили#в мире#Россия#истории#факты#авария#ДТП
#история#животные#интересное#СССР#Автовсячина#знаменитости#криминал#деньги#девушки#женщины
#Юмор#забавно#машина#автомир#мир#интересно#США#полиция#дети#кино
Покори дорогу в новой ААА-игре Покори дорогу в новой ААА-игре Прыжок рыбкой в толпу пошёл не по плану Прыжок рыбкой в толпу пошёл не по плану «Он утверждал, что делать это ему велели голоса в голове»: мать несовершеннолетней девочки помогла полиции поймать извращенца «Он утверждал, что делать это ему велели голоса в голове»: мать несовершеннолетней девочки... Мужчина сломал нос подростку из-за замечания о припаркованном у подъезда автомобиле Мужчина сломал нос подростку из-за замечания о припаркованном у подъезда автомобиле «А я вам говорил - так оно и будет»: рабочие хотели спилить дерево, а в итоге снесли крышу дома и оставили жильцов без света «А я вам говорил - так оно и будет»: рабочие хотели спилить дерево, а в итоге снесли крышу дома... После убийства полицией 17-летнего подростка в Париже начались беспорядки После убийства полицией 17-летнего подростка в Париже начались беспорядки

На что жалуетесь?

Вернуться