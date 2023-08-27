В Уфе подросток прыгнул с крыши девятиэтажки на соседний дом

Покори дорогу в новой ААА-игре

Прыжок рыбкой в толпу пошёл не по плану

«Он утверждал, что делать это ему велели голоса в голове»: мать несовершеннолетней девочки...

Мужчина сломал нос подростку из-за замечания о припаркованном у подъезда автомобиле

«А я вам говорил - так оно и будет»: рабочие хотели спилить дерево, а в итоге снесли крышу дома...

После убийства полицией 17-летнего подростка в Париже начались беспорядки