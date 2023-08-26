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Дары природы – чужие свои своих

Дары природы – чужие свои своих

Автор:
26 августа 2023 20:22
Сообщество : ФотоМир
Метки: интересно   мутант   необычно   овощ   плод   предмет   сходство   форма   фото   фрукт   
856
16

Природа иногда любит пошутить и явить миру творение, которое умиляет, заставляет улыбнуться и поднимает настроение.

Что радует, такой шедевр можно спокойно съесть, вдоволь налюбовавшись и сохранив фото для истории.

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Метки: интересно   мутант   необычно   овощ   плод   предмет   сходство   форма   фото   фрукт   
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