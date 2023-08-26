Дары природы – чужие свои своих

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Природа иногда любит пошутить и явить миру творение, которое умиляет, заставляет улыбнуться и поднимает настроение.
Что радует, такой шедевр можно спокойно съесть, вдоволь налюбовавшись и сохранив фото для истории.
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