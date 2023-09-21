Ирландская традиция специфического строительного приклада

Во время ремонта старинных домов в Ирландии мастера нередко наталкиваются на нестандартные подпольные находки – лошадиные черепа. Что там делают останки давно почивших непарнокопытных?
Фольклористы считают, что конский череп под полом старинного дома – это типичный пример так называемой строительной или фундаментной жертвы. Древний обычай, цель которого – укрепить отдельное здание, район или даже целый город. Что примечательно, к ритуалу прибегали как отсталые в культурном плане племена, так и достигшие высокого уровня развития европейцы.
Упоминания о фундаментной жертве, в роли которой чаще всего выступал ребёнок, юная девушка или случайный прохожий, встречаются в истории самых разных стран.
Люди искренне верили, что жертва – человек или животное служит откупом для духов, отвечавших за взятую под строительство территорию. А душа становится стражем нового объекта.
Истории о замурованных жертвах часто встречаются в германском фольклоре. Есть упоминания о них и в славянских сагах. Некоторые исследователи даже связывают этимологию слова «детинец» (главная городская крепость) со страшным обычаем замуровывания в её стенах ребёнка.
Конечно, об исторической достоверности таких жертв говорить нельзя: это только легенды. Но зато в истории сохранился древнехристианский номоканон, гласящий: «При постройке домов имеют обыкновение класть человеческое тело в качестве фундамента. Кто положит человека в фундамент, тому наказание – 12 лет церковного покаяния и 300 поклонов. Клади в фундамент кабана, или быка, или козла».
То есть речь идёт о замещении человеческой жертвы более безобидной – животным. В этом качестве выступали куры, поросята, ягнята, зайцы, козы, лягушки, змеи и другая живность. Меньше всего везло чёрным петухам и кошкам, которых традиционно считали приспешниками тёмных сил.
В экспозицию Лейпцигского музея народоведения входил любопытный экспонат – мумифицированная кошка. Тельце обнаружили в 1874 году в Аахене замурованным в башне городских ворот. А возведена она была в 1637 году.
В 1877 году в Берлине в фундаменте возведённого в XVI веке музыкального дома нашли замурованный скелет зайца и куриное яйцо, которые были переданы в областной музей. Таким образом, заместителем живого существа в этот период уже выступило яйцо, которое практически во всех культурах считается символом новой жизни.
Таким образом, традиция прятать черепа при строительстве дома – явный отголосок древнего ритуала. Но с этим оказались не согласны археологи. И предоставили убедительное доказательство своего несогласия, которое озвучил специалист по народной архитектуре Барри О'Рейли:
Большой объем черепа делает его идеальной звуковой коробкой, которая добавляла резонанс к звуку танцующих ног во время кейли (мероприятие с музыкой и танцами). Именно поэтому конский череп был обязательным элементом конструкции танцплощадок.
Несмотря на любовь к мистике ирландцев, эту версию поддерживают и многие старожили, рассказывающие, что их предки закладывали под пол черепа, в отверстия которых помещали монетки. Так танец, который ирландцы очень любят, выглядел и звучал лучше.
Как думаете, кто прав в этом споре – археологи или фольклористы?
Источник:
- Ситуация с покупателями, из-за которых у продавцов сдают нервы
- "Зачем ему эта толстушка?": в соцсетях высмеивают пару, где муж "слишком горяч для жены"
- Отец показал, как его дочке в школе отбили желание учиться - и соцсети поддержали его
- Ситуации с клиентами, после которых хоть стой, хоть падай
- Дурацкие причины, из-за которых студентов отчислили из учебных заведений