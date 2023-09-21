Ирландская традиция специфического строительного приклада

Упоминания о фундаментной жертве, в роли которой чаще всего выступал ребёнок, юная девушка или случайный прохожий, встречаются в истории самых разных стран.

Люди искренне верили, что жертва – человек или животное служит откупом для духов, отвечавших за взятую под строительство территорию. А душа становится стражем нового объекта.

Истории о замурованных жертвах часто встречаются в германском фольклоре. Есть упоминания о них и в славянских сагах. Некоторые исследователи даже связывают этимологию слова «детинец» (главная городская крепость) со страшным обычаем замуровывания в её стенах ребёнка.