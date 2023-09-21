FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Факты 5125 постов • 1083 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Факты
Ирландская традиция специфического строительного приклада

Ирландская традиция специфического строительного приклада

Автор:
21 сентября 2023 16:12
Сообщество : Факты
Метки: Строительство   дом   жертва   ирландия   история   легенда   приклад   ритуал   фундамент   череп   
1146
6

Во время ремонта старинных домов в Ирландии мастера нередко наталкиваются на нестандартные подпольные находки – лошадиные черепа. Что там делают останки давно почивших непарнокопытных?

Фольклористы считают, что конский череп под полом старинного дома – это типичный пример так называемой строительной или фундаментной жертвы. Древний обычай, цель которого – укрепить отдельное здание, район или даже целый город. Что примечательно, к ритуалу прибегали как отсталые в культурном плане племена, так и достигшие высокого уровня развития европейцы.

×
×

Упоминания о фундаментной жертве, в роли которой чаще всего выступал ребёнок, юная девушка или случайный прохожий, встречаются в истории самых разных стран.

Люди искренне верили, что жертва – человек или животное служит откупом для духов, отвечавших за взятую под строительство территорию. А душа становится стражем нового объекта.

Истории о замурованных жертвах часто встречаются в германском  фольклоре. Есть упоминания о них и в славянских сагах. Некоторые исследователи даже связывают этимологию слова «детинец» (главная городская крепость) со страшным обычаем замуровывания в её стенах ребёнка.

Конечно, об исторической достоверности таких жертв говорить нельзя: это только легенды. Но зато в истории сохранился древнехристианский номоканон, гласящий: «При постройке домов имеют обыкновение класть человеческое тело в качестве фундамента. Кто положит человека в фундамент, тому наказание – 12 лет церковного покаяния и 300 поклонов. Клади в фундамент кабана, или быка, или козла».

То есть речь идёт о замещении человеческой жертвы более безобидной – животным. В этом качестве выступали куры, поросята, ягнята, зайцы, козы, лягушки, змеи и другая живность. Меньше всего везло чёрным петухам и кошкам, которых традиционно считали приспешниками тёмных сил.

В экспозицию Лейпцигского музея народоведения входил любопытный экспонат – мумифицированная кошка. Тельце обнаружили в 1874 году в Аахене замурованным в башне городских ворот. А возведена она была в 1637 году.

В 1877 году в Берлине в фундаменте возведённого в XVI веке музыкального дома нашли замурованный скелет зайца и куриное яйцо, которые были переданы в областной музей. Таким образом, заместителем живого существа в этот период уже выступило яйцо, которое практически во всех культурах считается символом новой жизни.

Таким образом, традиция прятать черепа при строительстве дома – явный отголосок древнего ритуала. Но с этим оказались не согласны археологи. И предоставили убедительное доказательство своего несогласия, которое озвучил специалист по народной архитектуре Барри О'Рейли:

Большой объем черепа делает его идеальной звуковой коробкой, которая добавляла резонанс к звуку танцующих ног во время кейли (мероприятие с музыкой и танцами). Именно поэтому конский череп был обязательным элементом конструкции танцплощадок.

Несмотря на любовь к мистике ирландцев, эту версию поддерживают и многие старожили, рассказывающие, что их предки закладывали под пол черепа, в отверстия которых помещали монетки. Так танец, который ирландцы очень любят, выглядел и звучал лучше.

Как думаете, кто прав в этом  споре – археологи или фольклористы?

Источник:

Еще крутые истории!
подписаться на сообщество "Факты"
Метки: Строительство   дом   жертва   ирландия   история   легенда   приклад   ритуал   фундамент   череп   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Показать ещё
Gatsby

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

93858



Другие посты автора
Популярное в сообществах
О деревянных подшипниках на подлодках
О деревянных подшипниках на подлодках
Суд приговорил к 22 годам «строгача» отравителя из подмосковных электричек
Суд приговорил к 22 годам «строгача» отравителя из подмосковных электричек
Набирающие популярность в сообществах
Юньнаньская ель Хуангго самое высокое дерево Китая
Юньнаньская ель Хуангго самое высокое дерево Китая
Долина реки Дзорагет Армения
Долина реки Дзорагет Армения
Технологичное ретро: горячая новинка - фен Laifen Retro
Технологичное ретро: горячая новинка - фен Laifen Retro
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Питерский бомж

Лучшие демотиваторы
Отдай, это я поймал!

Перейти в раздел
Популярные теги
#автомобили#фото#Прикол#в мире#аварии#Автовсячина#США#шоу бизнес#Россия#сарказм
#автомир#Юмор#интересное#ДТП#люди#история#подборка#Жизнь#Москва#Фотографии
#машина#животные#интересно#позитив#авто аварии#Разное#факты#Прошлое#истории#смертельное ДТП
Технологичное ретро: горячая новинка - фен Laifen Retro Технологичное ретро: горячая новинка - фен Laifen Retro Шотландская деревенька, где можно прочувствовать атмосферу Средневековья Шотландская деревенька, где можно прочувствовать атмосферу Средневековья "Кто это?": мужчина сделал фото и заметил на заднем плане человека "Кто это?": мужчина сделал фото и заметил на заднем плане человека Роджер Годберд – бандит или благодетель? Роджер Годберд – бандит или благодетель? Шаг за жизнь: сделка обречённого и чиновника Шаг за жизнь: сделка обречённого и чиновника Строитель отомстил хозяину дома за то, что тот не заплатил ему Строитель отомстил хозяину дома за то, что тот не заплатил ему

На что жалуетесь?

Вернуться