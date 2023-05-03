Парень долго копил деньги, чтобы смастерить лодку вместе с отцом

Собрав достаточную сумму, парень вместе с отцом принялся мастерить моторную лодку мечты. Они своими руками неспешно делали её в небольшом гараже возле дома. На это вместе с перерывами у них ушло 10 лет - но зато какой результат! Сейчас сын с отцом вовсю плавают на самодельной лодке. Посмотрим на некоторые этапы процесса создания: