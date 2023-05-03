Парень долго копил деньги, чтобы смастерить лодку вместе с отцом

Мечты должны сбываться! Ещё 10 лет назад пользователь сети под ником BenderRodriguezz долго копил, мечтая построить самодельную моторную лодку вместе со своим отцом. Парень собирал карманные и подарочные деньги, и наконец накопил достаточную сумму для всех материалов..
Собрав достаточную сумму, парень вместе с отцом принялся мастерить моторную лодку мечты. Они своими руками неспешно делали её в небольшом гараже возле дома. На это вместе с перерывами у них ушло 10 лет - но зато какой результат! Сейчас сын с отцом вовсю плавают на самодельной лодке. Посмотрим на некоторые этапы процесса создания:
Первым делом парень вырезал из фанеры необходимые части для создания лодки. Затем части скрепили медной проволокой и заделали клеем:
После этого медную проволоку сняли, а пробелы заделали полосками из стекловолокна и эпоксидной смолой
К тому времени, когда они начали облицовывать лодку стекловолокном, с начала их работы прошло 4 года:
Когда парень пошёл учиться в колледж, работа над лодкой замедлилась. Здесь отец и сын закрепляют на лодке африканское красное дерево:
Источник: — переведено специально для fishki.net
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искусственный интеллект, создавший перл,все свёл к деньгам, фанере, И КУЧЕ УБИТОГО ВРЕМЕНИ.
это именно тот уровень постов на фишках, к которому мы пришли.
- У меня внезапно появилось целых 10 лет свободного времени. Что можно успеть сделать за этот срок?
- То же, что и за прошлые 10 лет(ничего).
Только вот почему не обычными пластиковыми стяжками, а медной проволокой???
И как сначала СНЯЛИ проволоку, потом клей нанесли???
Логика подсказывает, что стянули, подержали,
потом через одну убрали проволочины, замазали клеем,
потом убрали оставшиеся и залили промежутки ещё клеем,
потом шлифанули и ещё раз прошли клеем,
потом обклеили стеклотканью.пару раз швы изнутри.
потом всю лодку снаружи целиком стеклотканью.
А если как у автора, убрал проволоку, на чём держаться будет???
Ведь вклейка киля не описана, шпангоут из фанеры плоский, конечно, если потратить 500 кг силикона можно сначала вклеить шпангоут, потом убрать проволоку.
Короче, больше вопросов в моей дурной голове....
И привальный брус из красного дерева, едришкин в корень.....
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