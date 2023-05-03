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Парень долго копил деньги, чтобы смастерить лодку вместе с отцом

Парень долго копил деньги, чтобы смастерить лодку вместе с отцом

Автор:
03 мая 2023 14:31
Сообщество : Сделай сам!
Метки: Разное   Строительство   до и после   истории   история   лодка   лодки   своими руками   своимируками   фото   
1634
16

Мечты должны сбываться! Ещё 10 лет назад пользователь сети под ником BenderRodriguezz долго копил, мечтая построить самодельную моторную лодку вместе со своим отцом. Парень собирал карманные и подарочные деньги, и наконец накопил достаточную сумму для всех материалов..

Собрав достаточную сумму, парень вместе с отцом принялся мастерить моторную лодку мечты. Они своими руками неспешно делали её в небольшом гараже возле дома. На это вместе с перерывами у них ушло 10 лет - но зато какой результат! Сейчас сын с отцом вовсю плавают на самодельной лодке. Посмотрим на некоторые этапы процесса создания:

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Разное   Строительство   до и после   истории   история   лодка   лодки   своими руками   своимируками   фото   
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14  комментариев
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31k
АнтонПолднев Час назад
Ну что сказать, молодцы конечно. А карманные деньги видать были очень даже офигенские. Чтобы нашему школьнику накопить с карманных денег на постройку лодки, нужно учиться примерно лет 50.
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45k
Соломей Полчаса назад
наверное, этот пост должен быть про связь отца и сына, про совместное времяпровождение, труд и совместные интересы,НО...
искусственный интеллект, создавший перл,все свёл к деньгам, фанере, И КУЧЕ УБИТОГО ВРЕМЕНИ.
это именно тот уровень постов на фишках, к которому мы пришли.
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59
Катрин Полчаса назад
самое главное здесь - мечта. а не карманные, эпоксидка, фанера..
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2k
¯\_(ツ)_/¯ ХОМЯК 🙌 38 минут назад
копил деньги 10 лет на два листа фанеры и эпоксидку !
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30k
Владимир 41 минуту назад
10 лет строить вот эту шаланду?
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10k
Бритва 47 минут назад
...а вот и результат. Отец и сын назвали своё творение Новая лодка (1)

- У меня внезапно появилось целых 10 лет свободного времени. Что можно успеть сделать за этот срок?
- То же, что и за прошлые 10 лет(ничего).
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9k
Regerald Час назад
Самое главное достояние школьника - это такой вот батя...
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74
Александр Regerald 52 минуты назад
И на оборот тоже.
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23k
sssss3 Час назад
Что сказать, молодчики.
Только вот почему не обычными пластиковыми стяжками, а медной проволокой???
И как сначала СНЯЛИ проволоку, потом клей нанесли???
Логика подсказывает, что стянули, подержали,
потом через одну убрали проволочины, замазали клеем,
потом убрали оставшиеся и залили промежутки ещё клеем,
потом шлифанули и ещё раз прошли клеем,
потом обклеили стеклотканью.пару раз швы изнутри.
потом всю лодку снаружи целиком стеклотканью.
А если как у автора, убрал проволоку, на чём держаться будет???
Ведь вклейка киля не описана, шпангоут из фанеры плоский, конечно, если потратить 500 кг силикона можно сначала вклеить шпангоут, потом убрать проволоку.
Короче, больше вопросов в моей дурной голове....
И привальный брус из красного дерева, едришкин в корень.....
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