Советские городские легенды (трафик, длиннопост)

А ведь действительно — помрем мы все, кто родился в СССР — и некому будет рассказать будущим фольклористам из СССР-2 про городские легенды, которые существовали в первом СССР.
1. Бочка с квасом.
Бочка с квасом перевернулась (в аварии, обычно) — и там на дне, были гигантские опарыши (вариант: ленточные глисты, другой вариант — труп).
2. Иностранцы-вредители.
Иностранные туристы дают советским детям конфеты (вариант: жвачку), зараженную туберкулёзом или сифилисом (вариант: нашпигованные иголками или кусочками бритвенных лезвий, еще вариант экзотичнее: китовый ус).
3. Иностранцы продают фарцовщикам джинсы, зараженные сифилисом.
А те продают их ничего не подозревающим согражданам.
Вдогонку к джинсам — там не сифилис, а пакетик блохами (вшами).
4. Африканец ночью полоскал член в стакане автомата с газировкой.
5. История о пионерском Параде на Красной площади.
Мол пионеры идут строем, чеканя шаг, а иностранцы кидают им провокационные жвачки под ноги, чтобы де строй нарушить.
6. Крыса и детский садик.
Крыса (вариант: полудохлая, наевшаяся крысиного яду, которым травили мышей и крыс) упала в котел, в которой готовилась манная каша для детей в детсаду.
Мосгаз. Легенды о газовщиков (вариант: водопроводчиков) убийц гуляли по всей стране.
7. История о том, как мальчик игрался ножницами и выколол себе ими оба глаза.
Пока мама в ужасе бегала по квартире с ослепшим мальчиком на руках, девочка утонула в ванной.
Мама, увидев это, бросилась из окна с десятого этажа.
Папа примчался домой, увидел мертвую маму на асфальте, слепого мальчика и мертвую девочку, застрелил мальчика из ружья и застрелился сам.
Все умерли.
8. История о нестандартном изготовлении пищевых продуктов.
В колбасу добавляют туалетную бумагу, а водку (вариант: сливочное масло) делают из нефти (вариант: гонят из опилок).
В солдатский чай добавляют бром — чтоб в самоволку не бегали по «деффкам», а в водку (иногда: в пиво) добавляют «димедрол» — чтобы пили меньше, а отрубались быстрее.
В пиво же добавляют стиральный порошок — для лучшего пенообразования.
9. Истории о Нестандартных находках с колбасе (вариант: пирожках).
Человеческие пальцы, зубы, лапки крыс или крысиные хвостики.
10. Зэки построили из бензопилы вертолет и сбежали с зоны.
11. Машины-локаторы, — которые ездили по улицам и проверяли видеомагнитофоны на предмет запрещенных кассет.
12. Как якобы боролись с просмотром на дому идеологически вредных «Рэмбо» и «Девять с половиной недель».
Отрубали электричество в доме, а без электричества кассеты из видеомагнитофона не вынимались.
Шли в нужную квартиру и оформляли, собственно. Кстати, в Москве говорили «видАк», в провинции — «вИдик».
13. Существуют огромные подземные заводы, на которых делают всякую офигительную секретную технику.
Туда же можно отнести и легенды про танки, передвигающиеся по океанскому дну, и про подводные склады атомных бомб в Атлантике.
14. Гаишник выскочил перед кортежем машин, в котором ехал член Политбюро (сам Генсек) — и был застрелен охраной.
Более мягкий вариант — пьяница пошел помочиться за машину — а машина оказалась с инкассаторами — и беднягу-аклаша застрелили, приняв его за грабителя.
15. Ракеты или крупнокалиберные пулемёты, прикрытые «клыками» на бампере КГБшных «Чаек»
16. «Красная плёнка».
Мол, существовала специальная «красная» пленка, которую в фотоаппарат заряжают и людей фотографируют.
Люди одетые, а на пленке все голые получаются.
17. В Омске была спецшкола по изучению английского языка.
Однажды они вышли на демонстрацию под фашистскими флагами, в SSовской форме.
Оказывается вся школа входила в подпольную нацистскую организацию. Все были немедленно арестованы.
Учителя отправлены в тюрьмы, школьники в колонии для несовершеннолетних.
18. Историческая.
Что Фанни Каплан не расстреляли в 1918 году — по просьбе Ленина — а держали ее в тюрьме, чтобы она увидела своими глазами счастливую жизнь людей при Советской власти — и что она дожила таким «макаром» чуть ли не до конца 60-х годов.
19. В аптеке за килограмм сушёных комаров давали какие-то дефицитные ништяки. И ещё денег рублей сто.
20. Комары выпили всю кровь — на стройках БАМа находили полностью обескровленные трупы.
21. Антенны с ртутью.
Принимают любой «голос», но КГБ их по ртути обнаруживает.
Один радиолюбитель 10 лет собирал ртуть по каплям (надо было собирать много — чуть ли не литр), собрал чудо-антенну и стал на нее ловить все существующие тв- и радиоканалы. Но такая антенна сама глушила переговоры самолетов с диспетчерами, поэтому радиолюбителя арестовали, а всю ртуть вылили…
22. В каждом советском городе был замурованный в стену здания строителями (вариант: стройбатовцами) прораб.
23. Урановые рудники.
Приговорённых к смерти на самом деле отправляли на урановые рудники, и кто-то знакомый их обязательно потом встречал — без зубов, больных.
24. «Рыбное дело».
Один мужик купил килограммовую банку селедки.
Дома открыл ее, а там красная икра. Он пошел и купил еще 10 банок, и во всех была красная икра.
Известная история во времена Андропова. «Голоса» ее пиарили — что именно так началось знаменитое «рыбное дело».
25. Аллу Борисовну Пугачёву, которая случайно задавила свою дочку, будущую Орбакайте, и от горя повесилась.
26. Китайские ковры светятся в темноте силуэтом лежащего в гробу Мао Цзэдуна — вытканным специальной фосфорной ниткой,… днём не видимой.
27. В стране долго обсуждали тот факт, что телеведущая В.Леонтьева — агент ЦРУ.
28. Аналогичная история была с Масляковым.
Когда КВН перестал в 70-х выходить, по стране гуляла легенда, что Маслюкова посадили на 15 лет, потому что он и бакинская (именно бакинская) команда КВН были замешаны в какую-то аферу с валютой и золотом.
29. Составной частью пачки сигарет «Космос» были такие маленькие квадратики с какими-то цифрами. Если все эти цифры собрать по порядку и кому-то там предъявить, то дадут велосипед «Кама».
30. Вначале 80-х трясло всю страну.
Все обсуждали статью в газете, про какого-то дачника доктора, который соседскую девочку украл и отрезал ступни и кисты рук и держал в подвале.
Там вроде соседи что-то с его собакой сделали вот, он так отомстил.
Резонанс от статьи был большой.
31. Бандиты проигрывали в карты места в кинотеатре.
Проигравший садился позади проигранного места и во время сеанса шилом в сердце убивал невезучего зрителя.
32. Москвичи утверждали, что есть некий номер (допустим) 777-13-13, позвонив по которому, можно попасть в режим телефонной тусовки-вечеринки, где все могут говорить со всеми, правда, через постоянные короткие гудки.
33. Изъятый тираж детского журнала «Мурзилка» (вариант: «Веселые картинки»).
Некий хулиган (вариант: группа студентов-практикантов, в журнале работавших) ночью переделал типографский набор журнала, в котором вышли стишки-загадки «у какого молодца утром капает с конца?» (водопроводный кран), «туда-сюда-обратно — тебе и мне приятно!» (качели), «возьму его в руки, сожму его крепко, и станет он твёрдый, похожий на репку» (снежок) и прочие произведения интересного свойства. Обязательно находился человек, знакомый которого видел журнал из хулиганского тиража.
34. Где-то между Питером и Новгородом два молодых тракториста работали на поле.
Вдруг один трактор провалился.
Они сунулись в эту яму — а там немецкий "схрон" времён ВОВ, с «полным фаршем» — оружие, обмундирование, продукты.
Пацаны шнапса "надегустировались" и решили приколоться — надели форму, каски, взяли автоматы и пошли в деревню.
А там, в клубе — собрание колхоза. Ну они и завалились туда с криками «Хенде хох» и прочее. Построили по стенке и — как положено — «Коммунисты и комиссары — выходи!».
Все стоят и молчат. Те повторяют и затворы дёргают. Выскакивает из строя то ли председатель колхоза, то ли местный «партбосс» и давай указывать на земляков — «этот коммунист, этот тоже..»
В общем, трактористы вывели всю толпу из клуба и погнали в поле. Показывают на трактор и командуют «Арбайтен!». Правда, народ, когда тракторы увидел, на раз «шутников» расшифровал.
Приехали «менты» и ГБ, забрали трактористов и начальника-«предателя». Молодым — «хулиганка» и чего-то небольшое по сроку (чуть ли не на поруки обратно в колхоз сдали), начальнику — статью «измена Родине» со всеми вытекающими.
35. Некие студенты тех.вуза сочинили машинку для печатания денег.
Дело было в 70-х (ближе к концу). Решили они на этом деле заработать, и толкнули грузинам (почему им — неизвестно, но — «такая песня»).
Те приехали, стали проверять — взяли ЧИСТУЮ бумагу по размеру стольника, заправили в приёмник, машина чего-то погудела и с другой стороны выплюнула уже вполне раскрашенную сотку. Те её проверили — ПОДЛИННАЯ.
Студни предупредили, что один сеанс — 10 купюр, не больше — машинка может перегреться и сдохнуть. Показали куда что наливать и за 10 тыр продали. Грузины привезли её к себе, и давай крутить — 9 стольников вышло и всё, аппарат, сколько они туда не вкладывали «болванок», ничего не выдавал. Разобрали — а там оказалась кассета на 10 стольников И ВСЁ!!!
Когда изобретателей и покупателей замели, то студням чего-то там условно дали (ибо состава преступления не было) а вот грузинам — на полную, за фальшивомонетничество, чуть ли не вышку.
36. Моряки, ходившие в «загранплавание», и пр. счастливчики, оказавшиеся на «настоящем» западе могли купить простые сигареты в привычных пачках (Мальборо, Кэмел и пр.), но там еще можно было купить в практически неотличимых пачках (маркированные 3-мя черными звездами под названием) сигареты с марихуаной! И некоторые их провозили через таможню, и некоторых здесь на Родине угощали!
37. Знаменитый комментатор Николай Озеров на всю страну в прямом эфире проорал «Удар, еще удар! Го-ол!!!
Х_й, штанга…» Василий Уткин доказал, что это байка, но легенда живет до сих пор.
38. Ходила легенда, что в середине шестидесятых в Питер приезжали Битлы в качестве туристов, и дали подпольный концерт на вокзале (вариант – в одном из дворов). Якобы отсюда знаменитая песня Back in the USSR.
Историю слышал неоднократно и даже от «очевидцев».
39. Потомок купца Елисеева, живший в Соединенных Штатах, сообщил советским властям, что перед отъездом из России Елисеев спрятал сокровище в своем Петроградском магазине. Естественно, в возвращении клада наследнику было отказано, но вскоре после этого, если помните, Елисеевский долгое время был закрыт якобы на реставрацию.
Перевернули все, даже полы подняли, но ничего не нашли.
Тогда младший Елисеев обратился к Советам вторично, предлагая за определенный процент показать, где спрятано сокровище. Делать нечего, пригласили приехать.
Наследник приехал, увидел развороченный магазин, улыбнулся и показал на люстру: «Снимайте».
Огромную люстру сняли, и выяснилось, что покрытая сверху тонким слоем бронзы, люстра была отлита из чистого золота высокой пробы. Магазин скоро открыли, но этой люстры больше здесь никто не видел.
40. Японцы скупили все стаканы, так как упаковывали стекло в деревянные ящики!
Стаканы в переплавку, а из ящиков мебель.
Мы им лес продавали, очищали стволы от сучьев и иголок — японцы нас попросили поставлять с сучьями и иголками — «мы из них делаем одежду».
41. Название американской рок-группы «Kiss» — это сокращение: Kinder SS — Дети СС.
42. Японцы вставляют в свои магнитофоны небольшие пиропатроны, которые срабатывают, если попытаться снять заднюю крышку.
Мол, защита от reverse engineering. В нашем, ленинградском варианте, было, что в японской аудиотехнике стоят специальные фото микросхемы, которые засвечиваются, если попытаться разобрать произведенный в Японии магнитофон — например, снять заднюю крышку.
43. «Демис Руссос умер, а Бони-М расстреляли».
При этом они всегда почему-то шли вместе, образуя некий тандем.
Бони М ехали на гастроли в ЮАР. Вдруг их автобус остановили расисты, вывели всех и тут же расстреляли.
Мы серьезно переживали.
Одна из самых устойчивых легенд того же времени: Демис Руссос умер.
Просто умер, и все.
Считалось, видимо, что смерть исполнителя народной песни про сувенир — огромная потеря.
44. Советско-финляндская граница контролируется специальными радарами,
на которых видно любое передвигающееся живое существо.
Чтобы их обмануть — нужно по дороге разбрасывать листики фольги.
Так и делают контрабандисты, которые носят из Финляндии полные рюкзаки колготок.
45. Когда стали строить олимпийские объекты к Олимпиаде-1980, СССР для финнов — финских строителей и туристов — ввел упрощенный визовый режим — и в Ленинграде появилось довольно много финских туристов.
А так как в Финляндии сухой закон (что само по себе советская городская легенда), то финны, конечно, прежде всего в культурной столице СССР бухали — при этом по-черному. Был такой треугольник в центре города:«Пивная» — «Закусочная» — «Рюмочная» — этот треугольник был для финских туристов типа Бермудского.
Автобус с финнами с утра приезжал к «Пивной», — а вечером шофер забирал в «Рюмочной» бездыханные тела упившихся чухонцев. Ну и один финн закорешился в процессе потребления спиртного с местным нашим алкашом, и по доброте душевной подарил ему свои кроссовки и пиджак.
А себе взял алкашовские штиблеты и его куртку.
Когда шофер автобуса «собирал своих», он, собирая тела, по привычке ориентировался, прежде всего, по обуви, которая заметно отличалась от обуви советских. В итоге наш ленинградский алкоголик, «продрав» глаза, обнаружил, что вокруг говорят не по-русски, и что он по пьяному делу покинул свой родной Союз.
Аналогичный сюрприз ожидал и финна.
Суровых оргвыводов «нарушителям госграницы» делать не стали — на КПП «Торфяновка» произошел обмен нашего алкаша на алкаша финского — в лучших традициях фильма «Мертвый сезон» и западных шпионских кинобоевиков.
46. История о том, как девушке или молодой женщине через знакомых удалось за дорого купить импортный купальник (или может даже ей подарил её знакомый иностранец, что ещё изощрённей), надела она его — вся такая красивая, неотразимая, отдыхающие провожают её взглядом, когда она заходит в море.
И когда выходит — купальник неожиданно для женщины становится прозрачным, и все ее прелести видны, и она испытывает страшное чувство стыда и оскорбления.
А нечего на импортные тряпки зариться — носи то, что все советские девушки носят!=)
47. В СССР вожди свою личную жизнь держали при себе, традицию везде рисоваться с женой завел М.С.Горбачев, наверное, потому и стал последним Генсеком.
Но как-то вначале 80-х в программе «Время» неожиданно показали Л.И.Брежнева с женой.
А все потому, что по стране начал гулять слух, что «наш дорогой» Леонид Ильич развелся и женился на певице Людмиле Зыкиной.
48. Коробок спичек, зажатый в кулак, усиливает силу удара в разы.
49. Повреждение эскалатора — и люди проваливаются в образовавшуюся пропасть, где их перемалывало гигантскими шестеренками.
50. Внутри «Останкино», обнаружили бульдозер.
Не ломать же здание?
Так он там и остался.
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Текст и лексика https://nnmclub.to/forum/viewtopic.php?t=1654449
Источник:
- Байка: ткань, из которой шили все - от одеял до портянок
- Валерий Харламов: в чём был секрет успеха лучшего хоккеиста СССР
- Победители и финалисты конкурса уличной фотографии The Independent Photographer
- Один из лучших в документальной фотографии - Георгий Петрусов
- Небывалая история: как десятилетний советский мальчик стал "мессией"
Если организован домашний просмотр боевика или, что еще хуже, клубнички, то они именно отрубали свет в щитке и кассета оставалась в видаке.
Хозяину потом навешивали пропаганду насилия (если смотрели Чака Норриса, или хранение порнографии, если смотрели Эммануэль), а это и штраф, и уехать мог.
А про прозрачный купальник прекрасно отыграно в постперестроечном фильме "Обнаженная в шляпе". Это из серии приколов.
Короче, смешали в кучу и легенды, и факты...
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Это, кстати, не совсем байка. У однокурсника отца с его женой так было.
https://yandex.ru/turbo/life.ru/s/p/1354866https://yandex.ru/turbo/life.ru/s/p/1354866
Пересказ фильма "Шок"
«Шок» (телевизионная версия «С любовью и болью») 1989 г.
Отдельно фрагмента не нашёл, нов от ссылка на начало этого эпизода.
У Билли Джоэла...
Что? Какой кошмар!
Да нет, у Билли Джоэла...
Лучше бы МЕНЯ убили!
Ты не поняла! У Билли Джоэла гастроли в СССР!
(с) Сергей Минаев
Это было в реальности. Правда в Питере. Про Москву не знаю. Погуглите. Интересная фишка была.
Современный вариант:
Собянину сказали, что Лужков зарыл в Москве клад! Тот ищет- ищет, ищет- ищет, два- три года в Москве всю плитку поднимает- нету!((( Спрашивает у Путина: "Владимир Владимирович, блин, ну где же он может быть, а?!"
ВВП: "Ты под "пятиэтажками" смотрел?!
Ректификат (спирт) и в самом деле выгоняли из опилок (правда, технический), а димедрол и стиральный порошок в пиво добавляли нечестные продавцы, когда пиво воровали, а затем разбавляли до невозможности.
Машины-локаторы и у нас ездили по улицам, правда, искали радиохулиганов.
Про замурованных прорабов не знаю, но когда в 50-60-ых у нас строили завод (с помощью ЗК), не все возвращались со стройки.
А из пачек «Космос» сам собирал уголки с крестиками. Их называли «карОлики».
Так что не всё тут легенды
Эта история описана в одной из повестей Стругацких.
Kings короли
In на
Satan службе
Servise сатаны
..........
AC/DC - антихрист/смерть Христу.
Много ещё чего придумать можно.
Чего только досужий народ не придумывал...
И начал копать. Долго-долго копал он, покуда его лопаточка, дорогие мои детишечки, не стукнулась о крышечку гробика... Дяденька внезапно обернулся - в двух шагах, на соседней могилочке, дорогие мои детишечки, стояла тётенька. У неё была только одна ручечка...
"А где твоя вторая ручечка?" - спросил дяденька...
"АВОТОНА!!!" - вскричала тётенька и протянула ручечку, чтобы задушить дяденьку за горлышко...
Вот такой, дорогие мои детишечки, у нашей сказочки счастливый кончик!
Приятных кошмариков!!!