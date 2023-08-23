Советские городские легенды (трафик, длиннопост)

34. Где-то между Питером и Новгородом два молодых тракториста работали на поле.

Вдруг один трактор провалился.

Они сунулись в эту яму — а там немецкий "схрон" времён ВОВ, с «полным фаршем» — оружие, обмундирование, продукты.

Пацаны шнапса "надегустировались" и решили приколоться — надели форму, каски, взяли автоматы и пошли в деревню.

А там, в клубе — собрание колхоза. Ну они и завалились туда с криками «Хенде хох» и прочее. Построили по стенке и — как положено — «Коммунисты и комиссары — выходи!».

Все стоят и молчат. Те повторяют и затворы дёргают. Выскакивает из строя то ли председатель колхоза, то ли местный «партбосс» и давай указывать на земляков — «этот коммунист, этот тоже..»

В общем, трактористы вывели всю толпу из клуба и погнали в поле. Показывают на трактор и командуют «Арбайтен!». Правда, народ, когда тракторы увидел, на раз «шутников» расшифровал.

Приехали «менты» и ГБ, забрали трактористов и начальника-«предателя». Молодым — «хулиганка» и чего-то небольшое по сроку (чуть ли не на поруки обратно в колхоз сдали), начальнику — статью «измена Родине» со всеми вытекающими.



35. Некие студенты тех.вуза сочинили машинку для печатания денег.

Дело было в 70-х (ближе к концу). Решили они на этом деле заработать, и толкнули грузинам (почему им — неизвестно, но — «такая песня»).

Те приехали, стали проверять — взяли ЧИСТУЮ бумагу по размеру стольника, заправили в приёмник, машина чего-то погудела и с другой стороны выплюнула уже вполне раскрашенную сотку. Те её проверили — ПОДЛИННАЯ.

Студни предупредили, что один сеанс — 10 купюр, не больше — машинка может перегреться и сдохнуть. Показали куда что наливать и за 10 тыр продали. Грузины привезли её к себе, и давай крутить — 9 стольников вышло и всё, аппарат, сколько они туда не вкладывали «болванок», ничего не выдавал. Разобрали — а там оказалась кассета на 10 стольников И ВСЁ!!!

Когда изобретателей и покупателей замели, то студням чего-то там условно дали (ибо состава преступления не было) а вот грузинам — на полную, за фальшивомонетничество, чуть ли не вышку.