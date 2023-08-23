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Можно ли взорвать гранату выстрелом?

Можно ли взорвать гранату выстрелом?

Автор:
23 августа 2023 12:58
Метки: взорвать   выстрел   граната   
467
5
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Сколько мы раз в фильмах смотрели, как из пистолета стреляют в замок и дверь открывается, стреляют в машину и она взрывается. А вот бывает стреляют в гранату и происходит взрыв!
В реальной жизни всё несколько сложнее.


Понятно, что режиссёры боевиков упрощают внутреннее устройство любых боеприпасов: по их версии ручная граната или мина — это просто взрывчатка в тонком металлическом корпусе.

Поэтому выстрел по гранате или мине приводит к зрелищному взрыву, в котором сгорают все главные злодеи. Так было, например, в седьмом фильме бесконечной саги «Форсаж», когда Вин Дизель сунул в вертолёт с плохими парнями мешок ручных гранат, а потом выстрелил в этот мешок. Всё исчезло в горячем оранжевом облаке. Не храните дома гранаты, как бы говорит нам режиссёр: одна шальная пуля, и от дома не останется камня на камне.

На самом деле современная граната устроена чуть сложнее: в ней есть целая цепочка устройств, главная задача которой — сделать так, чтобы всё взорвалось тогда, когда нужно, а если это ручной боеприпас, то у него обязательно будет механизм, обеспечивающий подрыв с задержкой.

Вы выдёргиваете чеку и отпускаете скобу. Заранее взведённая пружина срабатывает и разбивает хрупкий капсюль — но это еще не взрыв гранаты. Воспламеняясь, содержимое капсюля только поджигает запальную трубку, которая тлеет несколько секунд. Наконец искра доходит до детонатора (маленького контейнера с детонирующей жидкостью), который взрывается от нагревания. За этим (маленьким) взрывом следует большой — это детонирует композиция B. Ради чего всё и затевалось.


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Казалось бы, отличная идея — обойти все эти приготовления и просто выстрелить в гранату, передав кинетическую энергию пули непосредственно композиции B. Проблема только в том, что композиция B (смесь гексогена и тринитротолуола) специально разработана с расчётом на устойчивость к детонации от небольшого сотрясения, нагревания… даже от выстрела из ручного стрелкового оружия. Это полезное свойство для жидкости, которую используют как инициирующий заряд в атомной бомбе — а именно композицию B и использовали в первых американских бомбах, в частности, «Толстяке», упавшем на Нагасаки. Тринитротолуол особенно устойчив: его сделали таким, чтобы не взрывался почём зря от выстрелов из мелкокалиберного оружия. На самом деле такой выстрел скорее сделает гранату непригодной, чем заставит взорваться.

Поэтому сотрудникам правоохранительных органов можно стрелять в вооружённых террористов — при условии, конечно, что последние вооружены не самодельными бомбами и чистым тротилом, а заводскими стандартизированными боеприпасами.

Все описанное выше не означает, конечно, что стрельба по минам и гранатам — безопасное развлечение. Всегда есть шанс выстрелом разбить капсюль или попасть прямо в детонатор. Тем более не стоит, ориентируясь на всё вышесказанное, экспериментировать с распиливанием или сваркой снарядов. Мы только хотели сказать, что быть персонажем Вина Дизеля в реальной жизни не так просто.

Ну и немного из жизни гранат:


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Метки: взорвать   выстрел   граната   
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Юр21 2 часа назад
Автор, а в чём разница между тротилом и тринитротолуолом?
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5k
Sanar 53 минуты назад
Иван познаёт мир снова, может к военкому в гости? Или он родственник твой?
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29k
Юрьевич 2 часа назад
Всё очень просто. Скорость детонации тротила 6.7 км/c. Другими словами, если примитивно, чтобы тротил сдетонировал по нему ударить с такой скоростью. У пули скорость гораздо ниже и она не может создать ударную волну в тротиле с такой скоростью. Есть вещества, которые чувствительны к механическим воздействиям, например азид свинца, нитроглицерин и т.п. которые детонируют при незначительно ударе. Тротил к ним не относится. Чувствительные к механическому воздействию вещества как раз используются, чтобы завести детонационную волну в нечувствительные к механическим воздействиям взрывчатые вещества. Если примитивно, то как-то так. Есть также взрывчатые вещества, которые детонируют при тепловом воздействии, тротил к ним тоже не относится. Его можно жечь, стучать по нему кувалдой и стрелять пулями - детонации не будет.
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10k
Борис Карабанов 2 часа назад
"Ну, рассказывайте, гр.Кемеров, как распространяли в сети Интернет инструкции по устройству ...."
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5k
Hugo_RnD 2 часа назад
"Чистый" тротил от выстрела тоже не взорвётся. Это не динамит.
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Иван Кемеров

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