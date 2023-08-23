Казалось бы, отличная идея — обойти все эти приготовления и просто выстрелить в гранату, передав кинетическую энергию пули непосредственно композиции B. Проблема только в том, что композиция B (смесь гексогена и тринитротолуола) специально разработана с расчётом на устойчивость к детонации от небольшого сотрясения, нагревания… даже от выстрела из ручного стрелкового оружия. Это полезное свойство для жидкости, которую используют как инициирующий заряд в атомной бомбе — а именно композицию B и использовали в первых американских бомбах, в частности, «Толстяке», упавшем на Нагасаки. Тринитротолуол особенно устойчив: его сделали таким, чтобы не взрывался почём зря от выстрелов из мелкокалиберного оружия. На самом деле такой выстрел скорее сделает гранату непригодной, чем заставит взорваться.



Поэтому сотрудникам правоохранительных органов можно стрелять в вооружённых террористов — при условии, конечно, что последние вооружены не самодельными бомбами и чистым тротилом, а заводскими стандартизированными боеприпасами.



Все описанное выше не означает, конечно, что стрельба по минам и гранатам — безопасное развлечение. Всегда есть шанс выстрелом разбить капсюль или попасть прямо в детонатор. Тем более не стоит, ориентируясь на всё вышесказанное, экспериментировать с распиливанием или сваркой снарядов. Мы только хотели сказать, что быть персонажем Вина Дизеля в реальной жизни не так просто.



Ну и немного из жизни гранат: