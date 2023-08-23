Сколько мы раз в фильмах смотрели, как из пистолета стреляют в замок и дверь открывается, стреляют в машину и она взрывается. А вот бывает стреляют в гранату и происходит взрыв!
В реальной жизни всё несколько сложнее.
Понятно, что режиссёры боевиков упрощают внутреннее устройство любых боеприпасов: по их версии ручная граната или мина — это просто взрывчатка в тонком металлическом корпусе.
Поэтому выстрел по гранате или мине приводит к зрелищному взрыву, в котором сгорают все главные злодеи. Так было, например, в седьмом фильме бесконечной саги «Форсаж», когда Вин Дизель сунул в вертолёт с плохими парнями мешок ручных гранат, а потом выстрелил в этот мешок. Всё исчезло в горячем оранжевом облаке. Не храните дома гранаты, как бы говорит нам режиссёр: одна шальная пуля, и от дома не останется камня на камне.
На самом деле современная граната устроена чуть сложнее: в ней есть целая цепочка устройств, главная задача которой — сделать так, чтобы всё взорвалось тогда, когда нужно, а если это ручной боеприпас, то у него обязательно будет механизм, обеспечивающий подрыв с задержкой.
Вы выдёргиваете чеку и отпускаете скобу. Заранее взведённая пружина срабатывает и разбивает хрупкий капсюль — но это еще не взрыв гранаты. Воспламеняясь, содержимое капсюля только поджигает запальную трубку, которая тлеет несколько секунд. Наконец искра доходит до детонатора (маленького контейнера с детонирующей жидкостью), который взрывается от нагревания. За этим (маленьким) взрывом следует большой — это детонирует композиция B. Ради чего всё и затевалось.
Казалось бы, отличная идея — обойти все эти приготовления и просто выстрелить в гранату, передав кинетическую энергию пули непосредственно композиции B. Проблема только в том, что композиция B (смесь гексогена и тринитротолуола) специально разработана с расчётом на устойчивость к детонации от небольшого сотрясения, нагревания… даже от выстрела из ручного стрелкового оружия. Это полезное свойство для жидкости, которую используют как инициирующий заряд в атомной бомбе — а именно композицию B и использовали в первых американских бомбах, в частности, «Толстяке», упавшем на Нагасаки. Тринитротолуол особенно устойчив: его сделали таким, чтобы не взрывался почём зря от выстрелов из мелкокалиберного оружия. На самом деле такой выстрел скорее сделает гранату непригодной, чем заставит взорваться.
Поэтому сотрудникам правоохранительных органов можно стрелять в вооружённых террористов — при условии, конечно, что последние вооружены не самодельными бомбами и чистым тротилом, а заводскими стандартизированными боеприпасами.
Все описанное выше не означает, конечно, что стрельба по минам и гранатам — безопасное развлечение. Всегда есть шанс выстрелом разбить капсюль или попасть прямо в детонатор. Тем более не стоит, ориентируясь на всё вышесказанное, экспериментировать с распиливанием или сваркой снарядов. Мы только хотели сказать, что быть персонажем Вина Дизеля в реальной жизни не так просто.
Ну и немного из жизни гранат:
Источник:
- Мужчина взорвал боевую гранату во время застолья ради шутки и погиб
- Малышка Меткий Выстрел, талант которой помешал предупредить войну
- Москвич попытался угнать Jaguar, а когда не получилось — бросил в машину гранату
- В Кирове мужчина на BMW посреди улицы устроил стрельбу из обреза
- Тупой и ещё тупее: коллекторы перепутали адрес и подожгли дверь чужой квартиры
Стандартными условиями испытания считаются масса груза Р=10кг и высота его падения Н = 25 см