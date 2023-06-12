В Италии скончался Сильвио Берлускони

По данным итальянских СМИ бывший премьер Италии Сильвио Берлускони умер в миланской больнице.





Известно, что серьёзные проблемы со здоровьем у политика начались в конце марта. Тогда его госпитализировали с хронической лейкемией. Врачи отмечали положительную динамику в лечении болезни, однако 9 июля он вновь попал в больницу. И на этот раз справиться с недугом у него не получилось.





Как отмечало агентство ANSA, форма лейкемии, от которой страдал Берлускони, не является редкой болезнью для людей его возраста и зачастую лечится минимально инвазивными методами. Но на фоне лейкемии у политика также развилась пневмония, которая усугубила состояние его здоровья.