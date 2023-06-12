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В Италии скончался Сильвио Берлускони

В Италии скончался Сильвио Берлускони

Автор:
12 июня 2023 11:53
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Италия   Сильвио Берлускони   больница   лейкемия   милан   премьер министр   смерть   
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Харизматичному политику "старой школы" было 86 лет.

По данным итальянских СМИ бывший премьер Италии Сильвио Берлускони умер в миланской больнице.


Известно, что серьёзные проблемы со здоровьем у политика начались в конце марта. Тогда его госпитализировали с хронической лейкемией. Врачи отмечали положительную динамику в лечении болезни, однако 9 июля он вновь попал в больницу. И на этот раз справиться с недугом у него не получилось.


Как отмечало агентство ANSA, форма лейкемии, от которой страдал Берлускони, не является редкой болезнью для людей его возраста и зачастую лечится минимально инвазивными методами. Но на фоне лейкемии у политика также развилась пневмония, которая усугубила состояние его здоровья.

Сильвио Берлускони — основатель и глава партии Forza Italia. Политик становился премьер-министром Италии четыре раза — в 1994, 2001, 2005 и 2008 годах. В 2011-ом ушёл в отставку из-за серии скандалов и судебного преследования. Однако в 2019 году он вернулся в политику и избрался в состав Европарламента от Италии. В сентябре 2022 года он победил на выборах в сенат от избирательного округа Монца. Сильвио Берлускони было 86 лет.

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Метки: Италия   Сильвио Берлускони   больница   лейкемия   милан   премьер министр   смерть   
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25  комментариев
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76k
Доктор Джонс 2 часа назад
Нормальный был мужик...
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2k
Александр 49 секунд назад
действительно один из последних мастодонтов европейской политики ушел. думаю, долго еще не будет таких новых и независимых европейских политиков его уровня, и таких же как он Коль, Ширак, Аденауэр, Милошевич и Дэ Голь. Может Орбан еще покажет себя...
а пока остались только подстилки сша. Покойся с миром Сильвио.
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2k
Павел Христенко 3 минуты назад
Любил жизнь и не стеснялся этого . Покойся с миром!
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55k
Олег 20 минут назад
И политик как политик, и мужик как мужик. И с ВВП дружил. Сейчас в европах это не модно
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3k
Igor Pan 21 минуту назад
Надеюсь, что его бывший дружок, а ныне фашиствующая плешивая тварь вскоре отправиться в ад
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29k
Юрий Полчаса назад
И геем не был. Жена Сильвио Берлускони - Франческа.
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5k
мемфрид Полчаса назад
Бандюган ещё тот был, конечно. Но, талант политика не отнять. Да и с Россией никогда в контры не вступал. Земля пухом
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2k
Товарищ Полчаса назад
Последний цивилизованный из "европейской цивилизации".
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10k
Владимир 50 минут назад
Последний адекватный премьер Италии. Очень жаль.
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5k
Kozlodoev Час назад
...и девок любил... и девки любили его...
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3k
* You All Час назад
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1k
ChePaev Час назад
мужик все равно конечно ярко пожил и преклонных годах ушел не смотря на болезнь
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14k
KatSkripaley Час назад
Премьер Италии здорового человека...
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604
Андрей Час назад
Сильный политик и настоящий мужик....
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33k
АнтонПолднев 2 часа назад
Соболезнования. Хью Хэффнер Италии. Крутой мужик. Действительно жаль.
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24k
Сталкер 2 часа назад
Прикольный был дядька... Жаль.
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satra 2 часа назад
Последний "медоед" в европейской политике.
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