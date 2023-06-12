В Италии скончался Сильвио Берлускони

Харизматичному политику "старой школы" было 86 лет.
По данным итальянских СМИ бывший премьер Италии Сильвио Берлускони умер в миланской больнице.
Известно, что серьёзные проблемы со здоровьем у политика начались в конце марта. Тогда его госпитализировали с хронической лейкемией. Врачи отмечали положительную динамику в лечении болезни, однако 9 июля он вновь попал в больницу. И на этот раз справиться с недугом у него не получилось.
Как отмечало агентство ANSA, форма лейкемии, от которой страдал Берлускони, не является редкой болезнью для людей его возраста и зачастую лечится минимально инвазивными методами. Но на фоне лейкемии у политика также развилась пневмония, которая усугубила состояние его здоровья.
Сильвио Берлускони — основатель и глава партии Forza Italia. Политик становился премьер-министром Италии четыре раза — в 1994, 2001, 2005 и 2008 годах. В 2011-ом ушёл в отставку из-за серии скандалов и судебного преследования. Однако в 2019 году он вернулся в политику и избрался в состав Европарламента от Италии. В сентябре 2022 года он победил на выборах в сенат от избирательного округа Монца. Сильвио Берлускони было 86 лет.
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а пока остались только подстилки сша. Покойся с миром Сильвио.