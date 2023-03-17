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Как изменились 18 актёров популярного молодёжного сериала «Мятежный дух» спустя 21 год

Как изменились 18 актёров популярного молодёжного сериала «Мятежный дух» спустя 21 год

Автор:
17 марта 2023 09:06
Сообщество : Кино
Метки: Мятежный дух   актеры   кино   роль   сериал   съемка   фильм   
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Двухтысячные были богаты на крутые молодёжные сериалы. Пусть они и не отличались оригинальным сюжетом, но круто поднимали настроение и заставляли не на шутку попереживать за главных героев и их взаимоотношения с объектом воздыхания.

Люди, выросшие на этих историях, даже годы спустя продолжают время от времени пересматривать их, чтобы поностальгировать и окунуться в приятные воспоминания, связанные с собственной юностью.

Одним из сериалов, заставлявших молодёжь не отлипать от телевизора в то время, был «Мятежный дух». Это аргентинская киноновелла, которая рассказывала о жизни школьников-подростков, их первых любовных переживаниях, нешуточных разборках и жажде борьбы с несправедливостью. Они живут в интернате для детей очень богатых, влиятельных родителей. Несмотря на статус, каждый из героев вынужден бороться за собственное место под солнцем.

Сериал вышел в 2002 году и сразу же приобрел популярность во многих странах мира. Предлагаем вам посмотреть, как изменились актёры, сыгравшие в нём самых ярких героев. Сложно поверить, что с момента выхода проекта прошёл уже 21 год!


Мия Колуччи — Луисана Лопилато

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Больше всего зрители следили за судьбами четырёх главных героев, а именно Мии Колуччи, Пабло Бустаманте, Мануэля Агирре и Мариссы Спирито. Без них сериал «Мятежных дух» был бы совсем другим.


Пабло Бустаманте — Бенхамин Рохас

Мануэль Агирре — Фелипе Коломбо

Марисса Пиа Спирито — Камила Бордонаба

Камила — единственная из четвёрки, кто не ведёт социальные сети. В своём последнем интервью на радио, она рассказала, что сейчас путешествует с уличными артистами, а заработанные деньги отдаёт на благотворительность.


Соня Рей — Катрин Фулоп

Томас Эскурра — Хорхе Махьо

Группа «Erreway», созданная героями в сериале, вышла за рамки кино и достаточно долгое время существовала в жизни. Альбомы ребят стали золотыми и платиновыми в Аргентине, Перу и Израиле. Группа приобрела большую известность в тех странах, где прошёл показ сериала.


Гвидо Лассен — Диего Месаглио

Серхио Бустаманте — Бой Олми

Рокко Фуэнтес Эчагуа — Пиру Саэс

Сол Риварола — Инес Паломбо

Пилар Дунофф — Микаэла Васкес

Фелиситас Митре — Анхелес Бальбиани

Луна Фернандес — Джорджина Мольо

Франко Колуччи — Мартин Сифилд

Кстати, поклонники сериала наверняка видели фильм, снятый с участием главных героев под названием «Четыре дороги». Если не смотрели, то обязательно возьмите на заметку.


Виктория Пас — Виктория Мауретте

Франcиско Бланко — Франсиско Басс

Лухан Линарес — Хасмин Беккар Варела

Блас Эредия — Пабло Эредия

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Метки: Мятежный дух   актеры   кино   роль   сериал   съемка   фильм   
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2  комментария
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31k
Dobry vojak Svejk 37 минут назад
Кто это такие и зачем они здесь?
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59k
pynh 11 секунд назад
Хз что это за сериал и кто все эти люди
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