Как изменились 18 актёров популярного молодёжного сериала «Мятежный дух» спустя 21 год

Люди, выросшие на этих историях, даже годы спустя продолжают время от времени пересматривать их, чтобы поностальгировать и окунуться в приятные воспоминания, связанные с собственной юностью.

Одним из сериалов, заставлявших молодёжь не отлипать от телевизора в то время, был «Мятежный дух». Это аргентинская киноновелла, которая рассказывала о жизни школьников-подростков, их первых любовных переживаниях, нешуточных разборках и жажде борьбы с несправедливостью. Они живут в интернате для детей очень богатых, влиятельных родителей. Несмотря на статус, каждый из героев вынужден бороться за собственное место под солнцем.

Сериал вышел в 2002 году и сразу же приобрел популярность во многих странах мира. Предлагаем вам посмотреть, как изменились актёры, сыгравшие в нём самых ярких героев. Сложно поверить, что с момента выхода проекта прошёл уже 21 год!

Мия Колуччи — Луисана Лопилато