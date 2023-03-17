Как изменились 18 актёров популярного молодёжного сериала «Мятежный дух» спустя 21 год

Двухтысячные были богаты на крутые молодёжные сериалы. Пусть они и не отличались оригинальным сюжетом, но круто поднимали настроение и заставляли не на шутку попереживать за главных героев и их взаимоотношения с объектом воздыхания.
Люди, выросшие на этих историях, даже годы спустя продолжают время от времени пересматривать их, чтобы поностальгировать и окунуться в приятные воспоминания, связанные с собственной юностью.
Одним из сериалов, заставлявших молодёжь не отлипать от телевизора в то время, был «Мятежный дух». Это аргентинская киноновелла, которая рассказывала о жизни школьников-подростков, их первых любовных переживаниях, нешуточных разборках и жажде борьбы с несправедливостью. Они живут в интернате для детей очень богатых, влиятельных родителей. Несмотря на статус, каждый из героев вынужден бороться за собственное место под солнцем.
Сериал вышел в 2002 году и сразу же приобрел популярность во многих странах мира. Предлагаем вам посмотреть, как изменились актёры, сыгравшие в нём самых ярких героев. Сложно поверить, что с момента выхода проекта прошёл уже 21 год!
Мия Колуччи — Луисана Лопилато
Больше всего зрители следили за судьбами четырёх главных героев, а именно Мии Колуччи, Пабло Бустаманте, Мануэля Агирре и Мариссы Спирито. Без них сериал «Мятежных дух» был бы совсем другим.
Пабло Бустаманте — Бенхамин Рохас
Мануэль Агирре — Фелипе Коломбо
Марисса Пиа Спирито — Камила Бордонаба
Камила — единственная из четвёрки, кто не ведёт социальные сети. В своём последнем интервью на радио, она рассказала, что сейчас путешествует с уличными артистами, а заработанные деньги отдаёт на благотворительность.
Соня Рей — Катрин Фулоп
Томас Эскурра — Хорхе Махьо
Группа «Erreway», созданная героями в сериале, вышла за рамки кино и достаточно долгое время существовала в жизни. Альбомы ребят стали золотыми и платиновыми в Аргентине, Перу и Израиле. Группа приобрела большую известность в тех странах, где прошёл показ сериала.
Гвидо Лассен — Диего Месаглио
Серхио Бустаманте — Бой Олми
Рокко Фуэнтес Эчагуа — Пиру Саэс
Сол Риварола — Инес Паломбо
Пилар Дунофф — Микаэла Васкес
Фелиситас Митре — Анхелес Бальбиани
Луна Фернандес — Джорджина Мольо
Франко Колуччи — Мартин Сифилд
Кстати, поклонники сериала наверняка видели фильм, снятый с участием главных героев под названием «Четыре дороги». Если не смотрели, то обязательно возьмите на заметку.
Виктория Пас — Виктория Мауретте
Франcиско Бланко — Франсиско Басс
Лухан Линарес — Хасмин Беккар Варела
Блас Эредия — Пабло Эредия
Источник:
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