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Подборка интересных фотографий из прошлого. Не только нашего, и не только близкого.
Летчик первого класса, майор Юрий Козлов проводит инструктаж с молодыми пилотами перед высотным полетом, 1970 год
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Норвежский этнолог Тур Хейердал и его плот «Кон-Тики» пересекают Тихий океан. 1947 год
Хейердал проплыл на плоту из Перу в Полинезию за 101 день, тем самым продемонстрировав, что путешествия такого масштаба были в пределах возможного для индейцев.
Солнцемобили Nissan Sun Favor и Kyocera Son of Sun соревнуются на трассе в Сузуке, Япония, 11 августа 1992 год
Артист эстрады Геннадий Хазанов, советский футболист Лев Яшин и спортивный комментатор Николай Озеров, 1990 год
Уильям Стейг, создатель Шрека, с профессиональным рестлером Морисом Тилле, который был источником персонажа. 1940-е года
Первый отряд подписывает письмо протеста к американскому президенту. Фото Павел Сухарев, август 1976 года, Московская обл., дер. Бутынь.
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