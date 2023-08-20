Москву захлестнул потоп: по улицам «плыли» машины, залило станцию метро и торговый центр

В столице и Подмосковье объявлен «оранжевый» уровень опасности.
Последние дни лета стали особенно жаркими и непредсказуемыми. Москву снова накрыло потопом - в отдельных районах за час выпало больше 40% от месячной нормы осадков:
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Залило и станцию «Марьина роща»:
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А посетителей ТЦ «Шоколад» в Реутове и вовсе пришлось эвакуировать:
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Также затопило магазин техники DNS в московском ТЦ «Парк 11»:
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Ожидается, что тропические ливни в столичном регионе продлятся до позднего вечера.
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