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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 615 постов • 36 подписчиков подписаться
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Москву захлестнул потоп: по улицам «плыли» машины, залило станцию метро и торговый центр

Москву захлестнул потоп: по улицам «плыли» машины, залило станцию метро и торговый центр

Автор:
20 августа 2023 16:50
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   Москва   ливень   потоп   стихия   столица   
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В столице и Подмосковье объявлен «оранжевый» уровень опасности.

Последние дни лета стали особенно жаркими и непредсказуемыми. Москву снова накрыло потопом - в отдельных районах за час выпало больше 40% от месячной нормы осадков:

Залило и станцию «Марьина роща»:

А посетителей ТЦ «Шоколад» в Реутове и вовсе пришлось эвакуировать:

Также затопило магазин техники DNS в московском ТЦ «Парк 11»:

Ожидается, что тропические ливни в столичном регионе продлятся до позднего вечера.

Источник:

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Метки: Видео   Москва   ливень   потоп   стихия   столица   
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14  комментариев
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13k
кот базилий Полчаса назад
Я в окно смотрел, мне пох. Медведково
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24k
MrGod 8 минут назад
Ливнёвки........не нужное городское сооружение)
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102
kcu-nn 19 минут назад
В Сити ливануло на 10 минут и подсыхает уже
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3k
kca-opa 40 минут назад
Хорошо жить на самом севере Мск обл, от такой жо нас Клинско-Дмитровская гряда спасает, ну бывают грозы, но чтоб так залило никогда, правда и рельеф местности другой, вся вода по ливнёвке в Волгу катится
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6k
hhwost 56 минут назад
скоро будем смс получать не только "не паркуйтесь под деревьями", но и "не паркуйтесь в низинах"
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1k
Gadova Час назад
Деревню Гадюкино смыло
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6k
Wadim Час назад
Чот часто их в последнее время
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14k
Kostick 2 часа назад
в нашей деревне, до новейшей истории, было два места, где в ливень можно было "притопить" авто. ныне же, я смотрю, это повсеместно. видимо на ливневке бабло не попилить. проще плитку и бордюры постоянно перекладывать. вот тут краснодар был в первых рядах) задолго до собянина в москве, у нас это начали практиковать) и топит тоже не по детски.
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16k
Shtoppi 2 часа назад
<<никогда такого не было и вот опять...>>
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