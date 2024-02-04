Катастрофические лесные пожары охватили Чили

Самая сложная ситуация наблюдается в регионе Вальпараисо (примерно 100 км от столицы Сантьяго), где огонь достигает жилых районов. Президент страны заявил, что эта трагедия могла быть спровоцирована умышленно.

“Ведется расследование возможного умысла этих пожаров, и, хотя трудно представить, кто мог быть готов вызвать такую трагедию и такую боль, знайте, что расследование будет проводиться”.

По словам регионального прокурора Вальпараисо Клаудии Перивансич, выступающей перед CNN Chile, “есть предварительные признаки” поджогов. По его словам, были найдены "несколько очагов возгорания, которые могли возникнуть одновременно”.