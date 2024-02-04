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Катастрофические лесные пожары охватили Чили

Катастрофические лесные пожары охватили Чили

Автор:
04 февраля 2024 07:34
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   Чили   леса   погибшие   пожары   столица Чили   
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Чуть больше года назад в Чили из-за сильнейших пожаров погибло более 1000 человек, тогда пламя бушевало несколько месяцев. В этом году из-за сильного ветра и засухи пожары снова вернулись.

Уже сейчас местные власти сообщают о 51 погибшем, из них шесть скончались в больницах от тяжелых ожогов. Мэр Винья-дель-Мар Макарена Рипамонти заявила, что 37 человек также числятся пропавшими без вести. Министр внутренних дел Чили Каролина Тоха сообщила о повреждении не менее 1100 домов и заявила журналистам, что это число может увеличиться по мере того, как власти войдут в труднодоступные районы.

По всей стране насчитывается 92 очага возгорания, общая площадь, охваченная огнем за последние сутки увеличилась до 43000 гектаров. Более половины из них пока не удается локализовать из-за сильного ветра и жары, что приводит к дальнейшему распространению пожаров.


Самая сложная ситуация наблюдается в регионе Вальпараисо (примерно 100 км от столицы Сантьяго), где огонь достигает жилых районов. Президент страны заявил, что эта трагедия могла быть спровоцирована умышленно.


Ведется расследование возможного умысла этих пожаров, и, хотя трудно представить, кто мог быть готов вызвать такую трагедию и такую боль, знайте, что расследование будет проводиться”.


По словам регионального прокурора Вальпараисо Клаудии Перивансич, выступающей перед CNN Chile, “есть предварительные признаки” поджогов. По его словам, были найдены "несколько очагов возгорания, которые могли возникнуть одновременно”.

Прибрежные города погружены в дым, многие из них остались без электричества, автотрассы перекрыты, и больницы продолжают принимать пострадавших с ожогами.

Сотни жилых домов уже были уничтожены, и в нескольких районах был объявлен режим ЧС, жителей экстренно эвакуируют в безопасные районы.

Очаг первого пожара возник около 13:45 в пятницу в секторе национального заповедника Лаго-Пеньюэлас, уточнила в пятницу министр внутренних дел и общественной безопасности Чили Каролина Тоха.




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Метки: Видео   Чили   леса   погибшие   пожары   столица Чили   
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