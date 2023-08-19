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Российские кофейни начали использовать ИИ для вычисления продуктивности работников и поведения посетителей

Российские кофейни начали использовать ИИ для вычисления продуктивности работников и поведения посетителей

Автор:
19 августа 2023 12:12
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   ИИ   интересно   клиент   кофейня   продуктивность   работа   
1264
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Кажется, Ольга скоро будет искать новую работу.

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Метки: Видео   ИИ   интересно   клиент   кофейня   продуктивность   работа   
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7  комментариев
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20k
сеньор Леонсио Час назад
Эх,то ли дело раньше, мечтали, что дело ограничится нанесением штрихкодов.
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50k
Андрей 4 минуты назад
Кто сидит 1 час 15 минут с одной чашкой в следующий раз будут плевать в кофе - подарок от заведения.
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147
iskra 14 минут назад
Судя по картинке,будут и посетителей фильтровать.Плюшки и скидки тому,кто покупает много и быстро уходит. Кто сидит с одной чашечкой три часа будет в черном списке..
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140
Liberman 15 минут назад
а кто сказал что задачи Ольги наливать кофе? судя по всему это задача Анны
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6k
hhwost 24 минуты назад
сдаётся мне, на этот ИИ скоро "неустановленными лицами" и "чисто случайно" опрокинется большая чашка кофе. прямо на главный процессор.
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71k
Пётровыч Полчаса назад
Специалист умеет работать.
Опытный специалист умеет не работать.
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5k
Babangdida 55 минут назад
А касса чем не подходит под эту задачу, считать количество реализованных единиц?
Лучше бы машину для питания придумали...
Ссылка www.youtube.com
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