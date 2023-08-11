FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Эксперименты 107 постов • 103 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Эксперименты
Фотограф из США показал, что происходит с сигаретами в почве

Фотограф из США показал, что происходит с сигаретами в почве

Автор:
11 августа 2023 09:21
Сообщество : Эксперименты
Метки: Видео   Земля   интересно   почва   сигарета   фото   
1234
5
1

Он положил их в банку с землей и снял таймлапс длиною в год.

Можно с уверенностью сказать, что бросать в землю сигареты — не лучшее решение для окружающей среды. Многие их волокна не поддаются биологическому разложению.


Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Эксперименты"
Метки: Видео   Земля   интересно   почва   сигарета   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
7  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
47k
Максим Т. 49 минут назад
В банку. Герметичную. Ну-ну.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
23k
SolomonA 11 секунд назад
Зато потомкам будет, что находить... А как они иначе узнают, что мы были цивилизованными? Машины все сгниют, дома рассыпятся, и только по фильтрам о сигарет они узнают о величии нашей цивилизации!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
383
Александр Богомолов 55 секунд назад
курильщикам надо переходить на приму.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Trenzel2003 5 минут назад
Американские сигареты. Год прошел с лишним, а их бери и кури. Наш сигареты с названием БЕЛОМОР за пару дней разлагаются. А все потому что НАТУРАЛЬНЫЕ были.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
DVPET 10 минут назад
Начиная с 43 дня в правом верхнем углу ползает червяк. Вот только он ползает как будто кадры раз в минуту, а счетчик дней летит с огромной скоростью.
Ролик прикольный, но видя такой фейк со счетчиком, не понятно насколько ему вообще можно верить...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
263
Добрый Самаритянин Полчаса назад
Типа, фильтр в сигарете- самое вредное?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Едондер пуп 46 минут назад
Раскурились хоть потом?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
GoodNeon

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

452572



Другие посты автора
Популярное в сообществах
58-летняя Моника Беллуччи снялась для журнала Vanity Fair
58-летняя Моника Беллуччи снялась для журнала Vanity Fair
Песня, гремевшая на всех дискотеках, была написана от отчаяния
Песня, гремевшая на всех дискотеках, была написана от отчаяния
Набирающие популярность в сообществах
Грозный кролик запугал жителей американского города
Грозный кролик запугал жителей американского города
Спасение под носом у врага. Операция «Цербер»
Спасение под носом у врага. Операция «Цербер»
Годы свадьбе не помеха: трогательная история любви двух пенсионеров
Годы свадьбе не помеха: трогательная история любви двух пенсионеров
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
И так всегда

Лучшие демотиваторы
Баба без задницы как село без церкви

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомобили#животные#США#кино#Автовсячина#история#улыбнуло#знаменитости#отношения
#Прикол#автомир#люди#аварии#позитив#в мире#фильм#подборка#собака#нападение
#Юмор#машина#забавно#ДТП#авто аварии#интересно#факты#интересное#актеры#сарказм
Годы свадьбе не помеха: трогательная история любви двух пенсионеров Годы свадьбе не помеха: трогательная история любви двух пенсионеров Уроки русского языка в США в 1960-ых Уроки русского языка в США в 1960-ых В Литве забили один из лучших автоголов последних лет В Литве забили один из лучших автоголов последних лет Девушка пытается открыть бутылку штопором Девушка пытается открыть бутылку штопором Эффектный и результативный удар гольфиста Эффектный и результативный удар гольфиста Самка орангутана попросила женщину показать малыша Самка орангутана попросила женщину показать малыша

На что жалуетесь?

Вернуться