Фотограф из США показал, что происходит с сигаретами в почве

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Он положил их в банку с землей и снял таймлапс длиною в год.
Можно с уверенностью сказать, что бросать в землю сигареты — не лучшее решение для окружающей среды. Многие их волокна не поддаются биологическому разложению.
Минздрав залипает
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Ролик прикольный, но видя такой фейк со счетчиком, не понятно насколько ему вообще можно верить...