Китайские студенты-выпускники запустили флешмоб "сломленных безработицей"

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Студенты постят фото, на которых изображают мёртвых, выбрасывают в помойку свои дипломы, а иногда и себя. Некоторые пытаются продать свои услуги на улицах прямо на обочинах дорог.
Всё это из-за безработицы в стране - по статистике каждый пятый человек в возрасте от 16 до 24 лет безработный
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