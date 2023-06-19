FISHKINET
добавить
пост
Сообщество ФотоМир 8338 постов • 841 подписчик подписаться
Главная > Сообщество ФотоМир
Китайские студенты-выпускники запустили флешмоб "сломленных безработицей"

Китайские студенты-выпускники запустили флешмоб "сломленных безработицей"

Автор:
19 июня 2023 08:52
Сообщество : ФотоМир
Метки: Китай   безработица   выпускники   китайские студенты   люди   работа   флешмоб   
1029
7

Студенты постят фото, на которых изображают мёртвых, выбрасывают в помойку свои дипломы, а иногда и себя. Некоторые пытаются продать свои услуги на улицах прямо на обочинах дорог.

Всё это из-за безработицы в стране - по статистике каждый пятый человек в возрасте от 16 до 24 лет безработный

×
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "ФотоМир"
Метки: Китай   безработица   выпускники   китайские студенты   люди   работа   флешмоб   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
Виктор Глущенко Полчаса назад
Вот эту я бы забрал - симпатишная .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
rutt Полчаса назад
Поздно очнулись кожанные, так много уже не нужно. Роботы справятся и без вас.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
IsTOPnik

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

39325



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Администратор приюта для бездомных кошек схитрила и всего за несколько дней удвоила число тех, кому нужен питомец
Администратор приюта для бездомных кошек схитрила и всего за несколько дней удвоила...
Почему актёра Олега Борисова выгнали с "Мосфильма"
Почему актёра Олега Борисова выгнали с "Мосфильма"
Набирающие популярность в сообществах
Жгут&nbsp; Эсмарха не подходит для армии!
Жгут  Эсмарха не подходит для армии!
И опять продолжаем строить каркасный дом! - укосины из дюймовки правильно⁠⁠
И опять продолжаем строить каркасный дом! - укосины из дюймовки правильно⁠⁠
Часто перебрасываешь деньги на другие карты? Тогда заводи Тинькофф Платинум
Часто перебрасываешь деньги на другие карты? Тогда заводи Тинькофф Платинум
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Важный момент в жизни мужчины

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#интересно#драка#новости#удивительно
#люди#СССР#забавно#картинки#Приколы#работа
#в мире#история#Юмор#милота#США
Как купить дом и не остаться в лопухах Как купить дом и не остаться в лопухах Турист случайно снял удар молнии в вершину горы Турист случайно снял удар молнии в вершину горы Эффектный и результативный удар гольфиста Эффектный и результативный удар гольфиста Уроки русского языка в США в 1960-ых Уроки русского языка в США в 1960-ых В Литве забили один из лучших автоголов последних лет В Литве забили один из лучших автоголов последних лет У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь

На что жалуетесь?

Вернуться