Издеваются над продукцией компании Apple только нищеброды. Например, такие как я

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Знаете, что самое лучшее в продукции компании Apple? Она собирается на заводах Индии и Китая, а стоит столько, словно её собирали на Марсе.
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Вот яблодро4ерам как-то класть у кого и какой ведроид, но в обратную сторону народ аж жопы рвет, доказывая какое айфон дорогое дерьмищще.
Вы чего так стараетесь, любители ведроидов?
Если это не зависть то что?
К слову о дороговизне огрызков, советую посмотреть сколько стоят новые раскладушки от Гнусмаса, или новые серии S
кроме того смарты на андроиде используются повсеместно для заработка денег
вот как пример нищебродские ножки(!!!) для мака
https://www.apple.com/shop/product/MXNM2ZM/A/apple-mac-pro-feet-kithttps://www.apple.com/shop/product/MXNM2ZM/A/apple-mac-pro-feet-kit
а это мажорские колесики для мака
https://www.apple.com/shop/product/MX572ZM/A/apple-mac-pro-wheels-kithttps://www.apple.com/shop/product/MX572ZM/A/apple-mac-pro-wheels-kit