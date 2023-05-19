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Издеваются над продукцией компании Apple только нищеброды. Например, такие как я

Издеваются над продукцией компании Apple только нищеброды. Например, такие как я

Автор:
19 мая 2023 17:10
Сообщество : Юмор
Метки: Apple   iPhone   ipad   Прикол   Юмор   Яблоко   подборка   техника   
2995
19
Знаете, что самое лучшее в продукции компании Apple? Она собирается на заводах Индии и Китая, а стоит столько, словно её собирали на Марсе.
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Метки: Apple   iPhone   ipad   Прикол   Юмор   Яблоко   подборка   техника   
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41  комментарий
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2k
ChePaev 2 часа назад
очередной стон малоимущих, не имеющих денег чтобы купить себе новый айфон или айпад, но выложи их сейчас бесплатно, все эти эппл-хейтеры на четырех костях ринутся их хапать наперебой))). Когда нет денег, остается только жить сарказмом)))
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25k
Влад Полчаса назад
Айфон вещь статусная, это надо понимать. Когда ты ничего из себя не представляешь тебе остаётся только гордиться айфоном даже не понимая как тебя за всё разводят на бабки и что окружающие думают о тебе по этому поводу.
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6k
Василий Полчаса назад
Купил. Включил. Пользуешься. Всё.
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4k
Трям 37 минут назад
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3k
Carex 43 минуты назад
Мне нужна запись разговоров и просмотр видео с торрентов- альтернативы андроиду нет.
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30
riderinf Час назад
359 в неделю за калькулятор, это сильно
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12k
GROMOZEKA Час назад
Почему-то с завидной регулярностью, появляются такие посты.
Вот яблодро4ерам как-то класть у кого и какой ведроид, но в обратную сторону народ аж жопы рвет, доказывая какое айфон дорогое дерьмищще.
Вы чего так стараетесь, любители ведроидов?
Если это не зависть то что?
К слову о дороговизне огрызков, советую посмотреть сколько стоят новые раскладушки от Гнусмаса, или новые серии S
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47k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 2 часа назад
добавлю
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33k
ACU900 2 часа назад
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902
ruslan d 2 часа назад
Да чего над ней издеваться ? Цены на андроиды (те что в уровень яблоку) такие же , по операционке - 2 дня привыкнуть ... выбирай что хочешь и не парься .
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3k
poбт 2 часа назад
а ведь эта шутка - не шутка

вот как пример нищебродские ножки(!!!) для мака
https://www.apple.com/shop/product/MXNM2ZM/A/apple-mac-pro-feet-kithttps://www.apple.com/shop/product/MXNM2ZM/A/apple-mac-pro-feet-kit
а это мажорские колесики для мака
https://www.apple.com/shop/product/MX572ZM/A/apple-mac-pro-wheels-kithttps://www.apple.com/shop/product/MX572ZM/A/apple-mac-pro-wheels-kit

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