Огромные "чайные" пакетики для ванны

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Пользователи сети обнаружили в продаже чайные пакетики для ванны. Это же насколько горячую ванну надо набрать, чтобы содержимое пакетика как следует "заварилось".
На маркетплейсах в продаже появились чайные пакетики для ванны. Пакетик наполнен смесью трав и пропитан различными эфирными маслами.
Ароматы есть разные: от эвкалипта и розмарина до вишнёвого варенья.
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