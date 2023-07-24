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Огромные "чайные" пакетики для ванны

Огромные "чайные" пакетики для ванны

Автор:
24 июля 2023 09:21
Метки: Прикол   в мире   ванна   интересно   необычно   чайный пакет   
1107
3

Пользователи сети обнаружили в продаже чайные пакетики для ванны. Это же насколько горячую ванну надо набрать, чтобы содержимое пакетика как следует "заварилось".

На маркетплейсах в продаже появились чайные пакетики для ванны. Пакетик наполнен смесью трав и пропитан различными эфирными маслами.

Ароматы есть разные: от эвкалипта и розмарина до вишнёвого варенья.

Источник:

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Метки: Прикол   в мире   ванна   интересно   необычно   чайный пакет   
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4  комментария
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2k
hammog 2 часа назад
Ну зачем прям целую ванну кипятка то? Завари отдельно в тазике одним литром горячей воды, добавь в ванну и будет тебе счастье)
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11k
Властелин 50 минут назад
В наше стране наливать ванную это до безумия не прилично. Потом такой счет за воду придёт что будешь это рассказывать ещё своим правнукам.
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274
София 57 минут назад
В инструкции пишут, что в кипяток не нужно. Повесить на кран во время набора воды, потом положить в ванну.
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11k
Copycat Час назад
Детектив Картер из фильма Час Пик 2 как то хотел в одном эпизоде "ванну горячего чаю")
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