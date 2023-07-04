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Заголовки из СМИ, которые покруче самих новостей

Заголовки из СМИ, которые покруче самих новостей

Автор:
04 июля 2023 20:51
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   Юмор   заголовки   смешные заголовки   смешные новости   сми   
1935
16

Если открыть ленту новостей разных изданий, то можно увидеть непредсказуемые заголовки. Журналисты словно соревнуются, какой же будет более цепляющим и интригующим.

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Метки: Прикол   Юмор   заголовки   смешные заголовки   смешные новости   сми   
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5  комментариев
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Ксения 56 минут назад
Пока мать думала,чем оплатить ипотеку
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18k
Дмитрий 15 секунд назад
Бессмертное

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2k
Saplus 21 минуту назад
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5k
Старичок 38 минут назад
подписи к заголовкам не менее шедевральны.
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2k
Генрих 50 минут назад
"Америки не существует" (Репортаж из Вашингтона)
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Спелая кукурузинка

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