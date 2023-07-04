Заголовки из СМИ, которые покруче самих новостей

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Если открыть ленту новостей разных изданий, то можно увидеть непредсказуемые заголовки. Журналисты словно соревнуются, какой же будет более цепляющим и интригующим.
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