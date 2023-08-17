Пенсионерки из Севастополя сдали в полицию рекламного агента, приняв его за телефонного мошенника

Бдительные подружки-пенсионерки избили, задержали и сдали в полицию ни в чём не повинного рекламного агента, приняв его за телефонного мошенника. Ещё и надругались над ним — но это не точно, - сообщает MASH.
Информационная компания для российских пенсионеров в виде листовок на подъездах "Как распознать телефонных мошеников" наконец-то принесла свои плоды.
Её жертвой стал 19-летний рекламный агент Евгений, который планировал отрекламировать услуги по ремонту жильцам квартир на проспекте Генерала Острякова в Севастополе, но встретил бабуль-подозревак.
Пенсионерки обрадовались возможности принести пользу обществу и, решив, что Женя — тот самый телефонный мошенник, без прелюдий ему надавали оплеух, избили связкой ключей и заперли в доме одной из них.
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Оперативников вызвали все трое. Старушки — чтобы сдать обезвреженного преступника блюстителям закона, Евгений — чтобы спастись от расправы и позора. В разговоре с полицией парень сообщил, что над ним бесстыдно надругались. Однако, когда силовики приехали, Евгений сказал, что претензий к киднепершам не имеет. Почему — остаётся загадкой, - недоумевает MASH.
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