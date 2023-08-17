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Пенсионерки из Севастополя сдали в полицию рекламного агента, приняв его за телефонного мошенника

Пенсионерки из Севастополя сдали в полицию рекламного агента, приняв его за телефонного мошенника

Автор:
17 августа 2023 23:46
Сообщество : Жить в России
Метки: Севастополь   задержание   пенсионерки   полиция   происшествие   рекламный агент   телефонный мошенник   
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Бдительные подружки-пенсионерки избили, задержали и сдали в полицию ни в чём не повинного рекламного агента, приняв его за телефонного мошенника. Ещё и надругались над ним — но это не точно, - сообщает MASH.

Информационная компания для российских пенсионеров в виде листовок на подъездах "Как распознать телефонных мошеников" наконец-то принесла свои плоды.

Её жертвой стал 19-летний рекламный агент Евгений, который планировал отрекламировать услуги по ремонту жильцам квартир на проспекте Генерала Острякова в Севастополе, но встретил бабуль-подозревак.

Пенсионерки обрадовались возможности принести пользу обществу и, решив, что Женя — тот самый телефонный мошенник, без прелюдий ему надавали оплеух, избили связкой ключей и заперли в доме одной из них.

Оперативников вызвали все трое. Старушки — чтобы сдать обезвреженного преступника блюстителям закона, Евгений — чтобы спастись от расправы и позора. В разговоре с полицией парень сообщил, что над ним бесстыдно надругались. Однако, когда силовики приехали, Евгений сказал, что претензий к киднепершам не имеет. Почему — остаётся загадкой, - недоумевает MASH.

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Метки: Севастополь   задержание   пенсионерки   полиция   происшествие   рекламный агент   телефонный мошенник   
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1  комментарий
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Александр Час назад
Что не так? Рекламный агент разве не мошенник?
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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