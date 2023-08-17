Пенсионерки из Севастополя сдали в полицию рекламного агента, приняв его за телефонного мошенника

Информационная компания для российских пенсионеров в виде листовок на подъездах "Как распознать телефонных мошеников" наконец-то принесла свои плоды.

Её жертвой стал 19-летний рекламный агент Евгений, который планировал отрекламировать услуги по ремонту жильцам квартир на проспекте Генерала Острякова в Севастополе, но встретил бабуль-подозревак.

Пенсионерки обрадовались возможности принести пользу обществу и, решив, что Женя — тот самый телефонный мошенник, без прелюдий ему надавали оплеух, избили связкой ключей и заперли в доме одной из них.