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В Волгограде задержали треш-стримера, который в прямом эфире угрожал убить девушку

В Волгограде задержали треш-стримера, который в прямом эфире угрожал убить девушку

Автор:
18 мая 2023 20:30
Сообщество : Криминал
Метки: Волгоград   Травматический пистолет   Угрозы   видео   задержание   полиция   трансляция   треш-стример   
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Безумного 30-летнего передоросля нашли спустя несколько часов.

Сегодня днём в полицию обратились несколько волгоградцев и сообщили, что в соцсети наткнулись на трансляцию, в которой неизвестный мужчина угрожает пистолетом избитой и окровавленной девушке. Силовики оперативно установили личность 30-летнего блогера, а также место съёмки, буквально через несколько часов задержав его в квартире в Краснооктябрьском районе Волгограда. Там же полицейские обнаружили пострадавшую 18-летнюю девушку.

Со слов очевидцев, во время трансляции треш-стример нёс какую-то дичь. Он называл себя "богом" и пытался изгнать из девушки Люцифера, попутно угрожая пистолетом и заставляя её признаться в убийстве Кеннеди.

Сообщается, что девушку с различными травмами госпитализировали в больницу. По поводу выходки блогера полиция проводит проверку, после которой будут приняты соответствующие его вине меры. Пистолет у него уже изъяли.

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Метки: Волгоград   Травматический пистолет   Угрозы   видео   задержание   полиция   трансляция   треш-стример   
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10  комментариев
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1k
Rom Час назад
Повезло, что успели, что не убил. Жаль, если не посадят.
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1k
Александр 22 минуты назад
Это не блогер, это ГIиD0R !
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70
Александра С Полчаса назад
Если посадят, там из него выгонят того Люцифера. Вместе с его духом выгонят...
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12k
Shtoppi Полчаса назад
очевидно что он импотент и шизофреник. по нему псих. лечебница плачет.
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7k
tamin Полчаса назад
Не надо это называть треш стример, блоггер, цыган и. Т.д. это все обыкновенный преступники.
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32k
АнтонПолднев 38 минут назад
Безумного 30-летнего передоросля нашли спустя несколько часов.(с)
Пид@росля. Автор, исправьте опечатку.
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49k
Прораб 52 минуты назад
Голосую за возвращение карательной психиатрии. Психи должны сидеть за решёткой!
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18k
Вася Час назад
сцуко от этих "стримеров" и "блохеров" уже тошнит. А тут похоже ещё и постанова, либо реально поехавший крышей, тогда психушка и изоляция
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