В Волгограде задержали треш-стримера, который в прямом эфире угрожал убить девушку

Сегодня днём в полицию обратились несколько волгоградцев и сообщили, что в соцсети наткнулись на трансляцию, в которой неизвестный мужчина угрожает пистолетом избитой и окровавленной девушке. Силовики оперативно установили личность 30-летнего блогера, а также место съёмки, буквально через несколько часов задержав его в квартире в Краснооктябрьском районе Волгограда. Там же полицейские обнаружили пострадавшую 18-летнюю девушку.