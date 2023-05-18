В Волгограде задержали треш-стримера, который в прямом эфире угрожал убить девушку

Безумного 30-летнего передоросля нашли спустя несколько часов.
Сегодня днём в полицию обратились несколько волгоградцев и сообщили, что в соцсети наткнулись на трансляцию, в которой неизвестный мужчина угрожает пистолетом избитой и окровавленной девушке. Силовики оперативно установили личность 30-летнего блогера, а также место съёмки, буквально через несколько часов задержав его в квартире в Краснооктябрьском районе Волгограда. Там же полицейские обнаружили пострадавшую 18-летнюю девушку.
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Со слов очевидцев, во время трансляции треш-стример нёс какую-то дичь. Он называл себя "богом" и пытался изгнать из девушки Люцифера, попутно угрожая пистолетом и заставляя её признаться в убийстве Кеннеди.
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Сообщается, что девушку с различными травмами госпитализировали в больницу. По поводу выходки блогера полиция проводит проверку, после которой будут приняты соответствующие его вине меры. Пистолет у него уже изъяли.
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Пид@росля. Автор, исправьте опечатку.