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Фотоподборка

Фотоподборка

Автор:
17 августа 2023 23:38
Метки: интересно   подборка   фото   
507
40

Подборка интересных и красивых фотографий с просторов интернета.

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Метки: интересно   подборка   фото   
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978
Кондратий Собакин 4 часа назад
Рискованное это дело - наблюдать за китами. Даже один такой гигант способен в легкую утопить это корыто. Уж если и наблюдать, то или издалека. или с борта серьезного, большого судна.
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56
Собака У Попа 5 часов назад
Комментарий к фото
Когда электрик залез на столб, а инструмент внизу оставил.
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56
Собака У Попа 6 часов назад
Комментарий к фото
Так это же паровозик весёлый, а пассажиры могут быть и грустными.
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62k
doker 6 часов назад
Прямо "крик души" во взгляде!
Вместо "цифровика" Зенит подсунули. Лиса не сможет плёнку провернуть, у неё же лапки!
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