Юрий Тавров: печальная судьба кузнеца Вакулы из знаменитого фильма “Вечера на хуторе близ Диканьки”

Он стал мгновенно знаменит, а потом что-то пошло не так.
Юрий Тавров родился в 1938 году в Житомирской области. После войны, его семья перебралась в Киев, там мальчик получил аттестат о среднем образовании и уехал учиться в актёрскую школу при Одесской киностудии.
Его карьера стартовала в начале 1960-х - он исполнил роль кузнеца Вакулы в картине “Вечера на хуторе близ Диканьки”. После выхода фильма на экраны, Тавров проснулся знаменитым. Теперь ему пророчили главные роли во всех более-менее известных советских фильмах на ближайший десяток лет. Но…
Не сложилось. Возможно, здесь “виноват” слишком быстрый взлёт - не секрет, что многие актёры становились заложниками единственной известной роли. А может виноват алкоголь - к нему Тавров пристрастился довольно рано. Но его дальнейшая карьера пошла кое-как. Да, потом были и другие съёмки, но всё это были небольшие эпизоды, которые не шли ни в какое сравнение с ролью Вакулы. Тавров пробовал снова пробиться на большой экран, упорно ходил на пробы, но чаще всего получал отказ.
Тем временем Юрий женился. Родилась дочь Лада, но брак вскоре распался. Тавров вновь отправился в ЗАГС, но и второй союз просуществовал недолго. Знакомые актёра поговаривали о пристрастии Таврова к спиртному - якобы именно оно стало причиной разводов.
А когда наступила середина 1970-х, Таврову перестали предлагать даже эпизодические роли. Тогда он махнул на кино рукой и устроился маляром в Одесскую строительную академию. Всё больше пил, позже начались проблемы со здоровьем: Юрий стал глохнуть и ослеп на один глаз. Ни о каком кино не было и речи - красавец-актёр превратился в усталого, больного и побитого жизнью человека. Он по-прежнему работал маляром и жил в маленькой одесской квартире.
Он скончался в 2010 году. Тихо, будто боялся кого-то побеспокоить. И только тогда его соседи узнали, что рядом с ними жил известный когда-то актёр Юрий Тавров.
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