Юрий Тавров: печальная судьба кузнеца Вакулы из знаменитого фильма “Вечера на хуторе близ Диканьки”

Юрий Тавров родился в 1938 году в Житомирской области. После войны, его семья перебралась в Киев, там мальчик получил аттестат о среднем образовании и уехал учиться в актёрскую школу при Одесской киностудии.

Его карьера стартовала в начале 1960-х - он исполнил роль кузнеца Вакулы в картине “Вечера на хуторе близ Диканьки”. После выхода фильма на экраны, Тавров проснулся знаменитым. Теперь ему пророчили главные роли во всех более-менее известных советских фильмах на ближайший десяток лет. Но…