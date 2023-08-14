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Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 14 августа

Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 14 августа

Автор:
14 августа 2023 20:08
Сообщество : Юмор
Метки: Мемы   Прикол   Юмор   подборка   ржака   соцсети   юмор из соцсетей   
3752
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14 августа 1947 года Пакистан стал независимым государством. Примечательно, что мемоделы об этом не вспомнили вовсе. Вот такие вот они... пакистаноненавистники. Шутка, конечно!
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Метки: Мемы   Прикол   Юмор   подборка   ржака   соцсети   юмор из соцсетей   
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2  комментария
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BenderRodriguez 2 часа назад
Хоть бы что то смешное было
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Никифоридис

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