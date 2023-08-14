Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 14 августа

3752
20
14 августа 1947 года Пакистан стал независимым государством. Примечательно, что мемоделы об этом не вспомнили вовсе. Вот такие вот они... пакистаноненавистники. Шутка, конечно!
×
×
Источник:
Ссылки по теме:
- Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 12 августа
- Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 11 августа
- Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 10 августа
- Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 9 августа
- Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 13 августа
Новости партнёров
реклама