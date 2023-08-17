Топ-10 фильмов о заключенных

"Большой побег", "Несломленный" и "Спасительный рассвет" - протрясающие картины, но в подборку они не вошли, поскольку относятся к жанру фильмов о военнопленных. Перед вами лучшие драмы, триллеры и даже комедия о людях, которые лишились свободы.
Драма Фрэнка Дарабонта "Побег из Шоушенка" - это сплетение любви, потерь, дружбы и долговременных последствий жизни в тюрьме. Фильм снят по мотивам книги Стивена Кинга. В центре сюжета - вице-президент банка Энди Дюфрейн (Тим Роббинс), приговоренный к пожизненному заключению за убийства, которые он не совершал. Мужчина приспосабливается к жизни в жестоких условиях и разрабатывает план побега.
Картина получила семь номинаций на премию "Оскар". Более того, она десять лет занимает первое место в списке 250 лучших фильмов всех времен по версии IMDB.
Еще одна экранизация романа Стивена Кинга, режиссером также выступил Фрэнк Дарабонт.
Фильм рассказывает о судьбе офицера исправительной колонии Пола Эджкомба (Том Хэнкс), который отвечает за блок приговоренных к смертной казни. Сюжет разворачивается вокруг Джона Коффи (Майкл Кларк Дункан), огромного афроамериканца со сверхъестественными способностями, осужденного за убийство двух девочек.
Драма "Зеленая миля" была высоко оценена критиками и получила четыре номинации на премию "Оскар".
"Мотылек", вышедший на экраны в 1973 году, рассказывает о взломщике Анри Шарьере (Стив Маккуин), которого несправедливо обвиняют в убийстве. Его приговаривают к пожизненному заключению в колонии во Французской Гвиане. Здесь он знакомится с Дега (Дастин Хоффман), робким фальшивомонетчиком, который помогает ему спланировать побег.
В 2017 году был снят ремейк с Чарли Ханнамом и Рами Малеком в главных ролях, но он вряд ли сравнится с оригиналом.
Триллер 1978 года снят по реальным событиям. Американского студента Билли Хейса ловят при попытке контрабанды наркотиков из Турции и приговаривают к 30 годам лишения свободы.
Фильм снял режиссер Алан Паркер по сценарию Оливера Стоуна. "Полуночный экспресс" стал одним из самых шокирующих и скандальных фильмов 70-х годов. Насилие и бесчеловечные условия производят на зрителя неизгладимое впечатление. Турецкие власти, конечно же, раскритиковали картину.
Британская криминальная драма режиссера Дэвида Маккензи повествует о 19-летнем преступнике Эрике Лаве (Джек О'Коннелл). По прибытии в тюрьму строго режима главный герой записывается в группу по управлению гневом, чтобы побороть свою агрессивную натуру. Однако его стараниям мешает отец, оказавшийся в той же тюрьме. Это мучительная и одновременно трогательная история о взаимоотношениях отца и сына.
"Побег из Алькатраса" - легендарный фильм Дона Сигела с Клинтом Иствудом в главной роли.
В картине умело сочетаются драматические и экшн- сцены, что держит зрителя в напряжении. Интересно, что в основе сюжета лежит подлинная история трех заключенных, пытавшихся совершить побег из печально известной тюрьмы на острове Алькатрас.
"За кровь платят кровью" - криминальная драма режиссера Тейлора Хэкфорда. Несмотря на то, что фильм провалился в прокате, он получил положительные отзывы критиков и сегодня считается культовой классикой. В актерский состав фильма вошли такие узнаваемые лица, как Бенджамин Брэтт, Билли Боб Торнтон и Дэмиан Чапа.
Это криминальная история о двоюродных братьях из латинского квартала Лос-Анджелеса, пробивающих себе дорогу в непростой жизни, с ее бандитскими разборками и наркотиками.
Драматический триллер посвящен семьянину Уайду Портеру (Стивен Дорфф). После убийства грабителя в своем доме Уэйд попадает в тюрьму строгого режима. Здесь ему приходится приспосабливаться к жестоким реалиям жизни за решеткой. Тюремная система, озлобленные заключенные и коррумпированные охранники превращают жизнь Портера в ад.
Фильм получил высокую оценку критиков за реалистичное изображение, а также за убедительную игру Стивена Дорффа и Вэла Килмера. Кроме того, "Преступник" стал поворотным моментом в карьере режиссера Рика Романа Во, который ранее был известен исключительно каскадерскими работами.
Криминальный триллер "Законопослушный гражданин" рассказывает о Клайде Шелтоне (Джерард Батлер) - человеке, который стремится отомстить системе правосудия после того, как убийцы его семьи были освобождены в результате сделки о признании вины.
"Законопослушный гражданин" позволяет по-новому взглянуть на американскую систему правосудия и ее недостатки.
Тюремная комедия 1980 года с Ричардом Прайором и Джином Уайлдером в главных ролях. По ложному обвинению друзья оказываются за решеткой и пытаются адаптироваться к непривычным условиям.
Режиссером фильма стал Сидни Пуатье, и это был один из первых фильмов, в котором тюремный жанр перешел в комедийную плоскость. Несмотря на тюремную обстановку, "Буйнопомешанные" - невероятно смешной фильм, полный уморительных моментов. Это нестареющая классика, которая радует зрителей уже более 40 лет.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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