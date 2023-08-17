Топ-10 фильмов о заключенных

Драма Фрэнка Дарабонта "Побег из Шоушенка" - это сплетение любви, потерь, дружбы и долговременных последствий жизни в тюрьме. Фильм снят по мотивам книги Стивена Кинга. В центре сюжета - вице-президент банка Энди Дюфрейн (Тим Роббинс), приговоренный к пожизненному заключению за убийства, которые он не совершал. Мужчина приспосабливается к жизни в жестоких условиях и разрабатывает план побега.

Картина получила семь номинаций на премию "Оскар". Более того, она десять лет занимает первое место в списке 250 лучших фильмов всех времен по версии IMDB.