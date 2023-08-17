Международная шахматная федерация запретила сменившим пол игрокам играть в женских турнирах

FIDE (Международная шахматная федерация) выдвинула временный запрет на участие в официальных женских турнирах для мужчин, которые сменили пол на женский.
В FIDE объявили о запрете на своём официальном сайте. В сообщении сказано, что в случае изменения пола с мужского на женский, игрок не имеет права участвовать в официальных соревнованиях FIDE для женщин до принятия дальнейшего решения. Такое решение должно быть основано на дальнейшем анализе и принято Советом FIDE в кратчайшие сроки, но не позднее, чем в течение двух лет. Ограничений на игру в открытых турнирах для человека, сменившего пол, нет.
Кроме того, если игрок, обладающий женским титулом, сменил пол на мужской, то все титулы должны быть аннулированы.
"Они могут быть возвращены, если человек меняет пол обратно на женский и может предоставить соответствующий идентификатор FIDE, свидетельствующий о наличии титула", — добавляют представители федерации в заявлении.
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Но шахматы, это не атлетика.....
Вот бы ВЕЗДЕ запретили.
Сменил пол? Соревнуйся с такими же ка сам. С такими же как САМО.