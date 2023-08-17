Международная шахматная федерация запретила сменившим пол игрокам играть в женских турнирах

В FIDE объявили о запрете на своём официальном сайте. В сообщении сказано, что в случае изменения пола с мужского на женский, игрок не имеет права участвовать в официальных соревнованиях FIDE для женщин до принятия дальнейшего решения. Такое решение должно быть основано на дальнейшем анализе и принято Советом FIDE в кратчайшие сроки, но не позднее, чем в течение двух лет. Ограничений на игру в открытых турнирах для человека, сменившего пол, нет.

Кроме того, если игрок, обладающий женским титулом, сменил пол на мужской, то все титулы должны быть аннулированы.