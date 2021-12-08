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Российская актриса пикантного кино пообещала гроссмейстеру Непомнящему незабываемую ночь за победу

Российская актриса пикантного кино пообещала гроссмейстеру Непомнящему незабываемую ночь за победу (2 фото)

Автор:
08 декабря 2021 13:45
Сообщество : RealFishki
Метки: Гроссмейстер   Непомнящий   актриса   интересное   фото   шахматы   
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Актриса фильмов для взрослых под псевдонимом MihaNika69 обратилась к шахматисту Яну Непомнящему. Девушка пообещала провести с ним ночь, если гроссмейстер одержит победу над норвежцем Магнусом Карлсеном.

Российская актриса интимного кино, снимающаяся под ником MihaNika69, в своём Intsagram обратилась к гроссмейстеру Яну Непомнящему. Девушка опубликовала фотографию, где держит в руках листок с надписью: "Ян, если ты выиграешь, я стану твоей королевой на всю ночь!". Девушка отметила, что очень любит шахматы и следит за игрой Непомнящего.


Российскому гроссмейстеру предстоит встреча с Магнусом Карлсеном в матче за титул чемпиона мира. Непомнящий и Карлсен провели восемь партий. Шесть из них завершились в ничью, в двух победил норвежец. Карлсен сейчас ведёт со счётом 5:3. Игра стоит из 14 партий, но может закончиться раньше, если кто-то из игроков наберёт 7,5 очков. Напомним, что за победу даётся 1 балл, а за ничью - 0,5.

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Метки: Гроссмейстер   Непомнящий   актриса   интересное   фото   шахматы   
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rutt 48 минут назад
А она ему нужна?
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616
Олег Шишкин 4 минуты назад
Кино-про.ститутка (вебкам-модель на широкого зрителя) и вправду считает, что её потасканое влагалище это охренительный мотиватор для умного мужчины?
"... буду твоей Королевой..." Ничего себе у неё самомнение. Она будет обычной насадкой для члена и подстилкой. К тому неизвестно, сколько в ней микробов.
Слово "девушка" применительно к ней это вообще ахтунг. Девушка это девственница. А у этой модели пробег больше, чем у любого автомобиля.
Шахматисту желаю победы!
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Вадим В. Новоженов 6 минут назад
Кем она себя считает? Не меньше Брианной Бич, что ли? "Королевой...." )))).
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1k
Антон Штопаный 6 минут назад
Кому эта ёмкость для спермы нужна? Дожили. Мясо с дыркой предлагает себя в качестве вознаграждения. Я такое даже в голодный год за таз пельменей не буду.
Я думаю в качестве партнерши он достоин большего, чем эта насадка на члены!
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5k
Sanar 9 минут назад
Он её потом не вспомнит)
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2k
Sergius SPb 14 минут назад
Знает что не выиграет. А вот себя прорекламировала.
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38k
Alex 15 минут назад
В его же интересах проиграть
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10k
Lev Asriev Полчаса назад
Теперь понятно, почему он из сыгранных 9 партий ( по последним данным), не выиграл ни одной!
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DHC Полчаса назад
Диверсия какая-то! Ян увидит что ждёт его - вообще откажется продолжать)
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