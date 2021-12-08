Российская актриса пикантного кино пообещала гроссмейстеру Непомнящему незабываемую ночь за победу

Российскому гроссмейстеру предстоит встреча с Магнусом Карлсеном в матче за титул чемпиона мира. Непомнящий и Карлсен провели восемь партий. Шесть из них завершились в ничью, в двух победил норвежец. Карлсен сейчас ведёт со счётом 5:3. Игра стоит из 14 партий, но может закончиться раньше, если кто-то из игроков наберёт 7,5 очков. Напомним, что за победу даётся 1 балл, а за ничью - 0,5.