Российская актриса пикантного кино пообещала гроссмейстеру Непомнящему незабываемую ночь за победу

Актриса фильмов для взрослых под псевдонимом MihaNika69 обратилась к шахматисту Яну Непомнящему. Девушка пообещала провести с ним ночь, если гроссмейстер одержит победу над норвежцем Магнусом Карлсеном.
Российская актриса интимного кино, снимающаяся под ником MihaNika69, в своём Intsagram обратилась к гроссмейстеру Яну Непомнящему. Девушка опубликовала фотографию, где держит в руках листок с надписью: "Ян, если ты выиграешь, я стану твоей королевой на всю ночь!". Девушка отметила, что очень любит шахматы и следит за игрой Непомнящего.
Российскому гроссмейстеру предстоит встреча с Магнусом Карлсеном в матче за титул чемпиона мира. Непомнящий и Карлсен провели восемь партий. Шесть из них завершились в ничью, в двух победил норвежец. Карлсен сейчас ведёт со счётом 5:3. Игра стоит из 14 партий, но может закончиться раньше, если кто-то из игроков наберёт 7,5 очков. Напомним, что за победу даётся 1 балл, а за ничью - 0,5.
Источник:
- На Кипре сирийский охотник застрелил двух российских туристок
- В Узбекистане отменили TikTok Fest с участием российских тиктокеров, чтобы сохранить сознание молодёжи
- Перформанс, который мы заслужили: Собчак и Ивлеева поучаствовали в съёмке Prada "Аптека"
- В Приморье блогер устроил прямой эфир гинекологической операции
- "Что за штука?": 20 случаев, когда пользователи сети помогли прояснить ситуацию
Понравилось21
"... буду твоей Королевой..." Ничего себе у неё самомнение. Она будет обычной насадкой для члена и подстилкой. К тому неизвестно, сколько в ней микробов.
Слово "девушка" применительно к ней это вообще ахтунг. Девушка это девственница. А у этой модели пробег больше, чем у любого автомобиля.
Шахматисту желаю победы!
Я думаю в качестве партнерши он достоин большего, чем эта насадка на члены!