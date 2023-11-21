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Пассажир "Победы" каким-то образом пронёс на борт огромную колонку и устроил дискотеку

Пассажир "Победы" каким-то образом пронёс на борт огромную колонку и устроил дискотеку

Автор:
21 ноября 2023 10:30
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Музыка   интересное   колонка   пассажир   самолёт   фото   
2386
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В автобусе, который вёз пассажиров, мужчина включил Гуфа. Сначала люди смеялись над мужчиной, но в салоне самолёта пришлось договариваться.

Пассажиры самолёта "Победа" стали невольными участниками дискотеки. Мужчина умудрился пронести в самолёт огромную колонку. Сначала он начал раскачивать народ с помощью трека Гуфа про бабушку, которая читает газету "Жизнь" в автобусе. Сначала люди посмеивались, но когда мужчина понёс колонку в самолёт поняли, что даже в салоне воздушного судна их ждёт дискотека. Пассажир согласился приглушить музыку во время полёта, сообщает SHOT.

Однако, после приземления пассажир всё же врубил колонку. Люди покидали самолёт под музыку певицы из Барнаула Инны Вальтер. Многие стали интересоваться, как именно мужчина умудрился пронести огромную колонку на борт мимо калибратора. Telegram-канал SHOT сообщает, что он просто попросил сотрудницу:

"Сделай мне музыку громче, да посильней!

Сделай, как душенька просит, не жалей!".

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Метки: Видео   Музыка   интересное   колонка   пассажир   самолёт   фото   
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33  комментария
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1k
Илья 2 часа назад
Почему ему эту колонку об голову не разбили? Почему пропустили? Почему разрешили включать? Что происходит?
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1k
Звёздный странник 17 минут назад
Это случайно не тот самый парень, который с песней по жизни шагает?
А то сразу вспомнилось:

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48k
Прискорбный Скиталец Полчаса назад
Вопрос в другую сторону - а нельзя ли его засудить за пиратские композиции и вещание без лицензии. Он не радиостанция, а если и купил записи, то для личного пользования, а не для широкого вещания. Засудить на пару-тройку лямов, хрен с ним даже в пользу недомузыканта
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−17
- Полчаса назад
чурка ...
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19k
Shtoppi 38 минут назад
интересно что еще там вот так просто на борт пронести можно, «просто попросив» сотрудницу? наверное там такой поток наркоты таким макаром прошел, что в фсб ох_еют не по детски.
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197
Александр 39 минут назад
Технику с мощными аккумуляторными батареями запрещено провозить в ручной кладе. Это требование безопасности! Нарушение - должно вести за собой серьезное наказание.
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384
ruslan d Час назад
Вообще странно , там же батарейки , обычно такого не любят ...
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2k
Выхухоль (Нагайна) Час назад
Вырос онжеребенок, ещё и летел без яжемамки.
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62k
pynh Час назад
там как в маршрутке, стоя летают?
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1k
КолдурасЪ Час назад
В жопу ему эту колонку вместе с Гуфом надо было засунуть! И Гуф уместнее бы звучал, и колонковладельцу по итогам рекорд Гиннеса присудили!
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28k
Lehoia Час назад
Мне и так летать-это стресс и дискомфорт. Я бы подобному меломану колонку бы об голову разбил-так как в жопу она очевидно ему не влезет.
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10k
Борис Карабанов 2 часа назад
- А чё? Не нравится - не слушай!
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
340002



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