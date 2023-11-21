Пассажир "Победы" каким-то образом пронёс на борт огромную колонку и устроил дискотеку

Пассажиры самолёта "Победа" стали невольными участниками дискотеки. Мужчина умудрился пронести в самолёт огромную колонку. Сначала он начал раскачивать народ с помощью трека Гуфа про бабушку, которая читает газету "Жизнь" в автобусе. Сначала люди посмеивались, но когда мужчина понёс колонку в самолёт поняли, что даже в салоне воздушного судна их ждёт дискотека. Пассажир согласился приглушить музыку во время полёта, сообщает SHOT.