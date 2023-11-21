Пассажир "Победы" каким-то образом пронёс на борт огромную колонку и устроил дискотеку

В автобусе, который вёз пассажиров, мужчина включил Гуфа. Сначала люди смеялись над мужчиной, но в салоне самолёта пришлось договариваться.
Пассажиры самолёта "Победа" стали невольными участниками дискотеки. Мужчина умудрился пронести в самолёт огромную колонку. Сначала он начал раскачивать народ с помощью трека Гуфа про бабушку, которая читает газету "Жизнь" в автобусе. Сначала люди посмеивались, но когда мужчина понёс колонку в самолёт поняли, что даже в салоне воздушного судна их ждёт дискотека. Пассажир согласился приглушить музыку во время полёта, сообщает SHOT.
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Однако, после приземления пассажир всё же врубил колонку. Люди покидали самолёт под музыку певицы из Барнаула Инны Вальтер. Многие стали интересоваться, как именно мужчина умудрился пронести огромную колонку на борт мимо калибратора. Telegram-канал SHOT сообщает, что он просто попросил сотрудницу:
"Сделай мне музыку громче, да посильней!
Сделай, как душенька просит, не жалей!".
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А то сразу вспомнилось: