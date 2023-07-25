Безумные интерьеры в квартирах, которые переплюнут дизайны из 90-х и 2000-х

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Хочется жить в квартире с клёвым интерьером. Но вкус и возможности у всех разные. Потому порой получаются безумные, цыганские и обычно безвкусные варианты. В этой подборке собраны самые ТОПовые антидизайны.
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Как говорится, на вкус и цвет...
А то что лично наши вкусы не совпадают, то кто сказал, что всем должно нравится одно и тоже?
Этим людям хорошо в этих интерьерах, они их создавали для себя, поэтому не надо лезть со своей критикой в чужие туалеты и спальни.