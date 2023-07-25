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Безумные интерьеры в квартирах, которые переплюнут дизайны из 90-х и 2000-х

Безумные интерьеры в квартирах, которые переплюнут дизайны из 90-х и 2000-х

Автор:
25 июля 2023 13:57
Сообщество : Дизайн интерьера. Мебель
Метки: безумный дизайн   дизайн   дизайнеры отжигают   интерьер   ремонт   ремонт квартиры   
1292
15

Хочется жить в квартире с клёвым интерьером. Но вкус и возможности у всех разные. Потому порой получаются безумные, цыганские и обычно безвкусные варианты. В этой подборке собраны самые ТОПовые антидизайны.

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Метки: безумный дизайн   дизайн   дизайнеры отжигают   интерьер   ремонт   ремонт квартиры   
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4  комментария
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6k
Кирилл 53 минуты назад
Думаю тут задумывался а-ля Сальвадор Дали:)
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71k
Татьяна Юсова Полчаса назад
А я бы не стала всё это безумие критиковать.
Как говорится, на вкус и цвет...
А то что лично наши вкусы не совпадают, то кто сказал, что всем должно нравится одно и тоже?
Этим людям хорошо в этих интерьерах, они их создавали для себя, поэтому не надо лезть со своей критикой в чужие туалеты и спальни.
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6k
Старичок 59 минут назад
Комментарий к фото
цигане
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6k
Старичок Час назад
Комментарий к фото
зачотная русалка)))
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