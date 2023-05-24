Висайская бородавчатая свинья: уникальная хрюшка, которая пользуется орудиями труда

В 2019 году исследовательница, посещавшая французский зоопарк, обнаружила, что висайские бородавчатые свиньи активно пользовались орудиями труда для выкапывания ямок! Это очень значимое исследование, ведь за свиньями никогда не замечали подобных проявлений интеллекта. Только вот сделано это наблюдение было едва ли не в последний момент: этот вид вымер на 96% территории ареала.
Такие брутальные ребята, а вымирают.
Когда-то бородавчатые свинки обитали на 6 крупнейших островах Висайского архипелага — части Филиппин. Но местные слишком увлеклись распашкой земель и вырубкой тропических лесов. Свиньи питаются фруктами и клубнями. Они были вынуждены приходить на человеческие фермы в поисках еды, чем вызвали гнев местных жителей.
От вас даже в воде не спрячешься!
Масло в огонь подлили охотники. Островитяне не смогли удержаться от добычи упитанных боровов весом в 40-80 килограмм каждый. Как итог: висайская бородавчатая свинья полностью вымерла на 4 из 6 островов. Ещё на двух от вида осталось несколько разрозненных популяций.
Я знаю, что ты обливаешься слюнками на мой окорочок!
А самое неприятное — мы до сих пор почти ничего не знаем про свинюшек. Вид открыли почти 140 лет назад, но пробелы в знаниях об их образе жизни огромны. Это очень скрытные животные, за которыми тяжело наблюдать. Поэтому почти все знания о виде базируются на изучении висайских свиней из зоопарков.
На всех фотографиях статьи красуются свиньи из зоопарков. Сфотографировать их в дикой природе практически нереально.
Судя по всему, они обитают в небольших группах численностью от 3 до 12 особей. Стадо состоит из 1 самца, 1-2 самок и их потомства, по 3-4 поросёнка от каждой дамы. Днём свиная семья отдыхает где-нибудь в тенёчке, а ночью выходит на поиски пропитания. В процессе кормёжки животины стараются держаться рядом и перехрюкиваться друг с другом.
Держатся рядом, перехрюкиваются. Вроде всё верно.
В январе, когда заканчивается сезон дождей, самцы дают волю грубой силе. Парни завоёвывают внимание девушек старой доброй дракой на клыках. Побеждает самый сильный и самый клыкастый самец с внушительными бородавками на морде. Они тоже полезны в драке, ведь защищают черепушку от травм.
Бугорок за пяточком — и есть те самые бородавки.
Через неполных 4 месяца, ближе к концу беременности, самки возьмут в пасти палки-копалки. Да, именно для этого свиньи и используют орудия труда — животные с их помощью обустраивают убежище для поросят.
Поросята научатся жевать твёрдую пищу уже через неделю после рождения. Но мама будет поить их молоком где-то 3 месяца.
И-и-и. Это всё! Мы не знаем об особенностях их общения внутри группы и о взаимодействии стад друг с другом. Мы даже не можем сказать наверняка, используют ли они орудия труда в других сферах жизни. А ведь вид уже стоит на грани вымирания. В дикой природе живёт меньше 500 висайских свиней. Вопрос: сколько подобных открытий не было сделано, потому что животные вымерли раньше, чем их начали изучать?
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Счастливей не знал я семьи.
«Хрю-хрю», говорила довольная мать,
А детки визжали: «И-и!»
Но самый визгливый из всех поросят
Сказал им: «О, братья мои!
Все взрослые свиньи «хрю-хрю» говорят,
Довольно визжать вам «и-и»!
Послушайте, братья, как я говорю.
Чем хуже я взрослой свиньи?»
Бедняжка! Он думал, что скажет «хрю-хрю»,
Но жалобно взвизгнул: «И-и!»
С тех пор перестали малютки играть,
Не рылись в грязи и в пыли.
И все оттого, что не смели визжать,
А хрюкать они не могли!
-
Мой мальчик! Тебе эту песню дарю.
Рассчитывай силы свои.
И, если сказать не умеешь «хрю-хрю»,
Визжи, не стесняясь: «И-и!»
(С.Я.Маршак)