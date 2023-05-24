Висайская бородавчатая свинья: уникальная хрюшка, которая пользуется орудиями труда

Поросята научатся жевать твёрдую пищу уже через неделю после рождения. Но мама будет поить их молоком где-то 3 месяца.

И-и-и. Это всё! Мы не знаем об особенностях их общения внутри группы и о взаимодействии стад друг с другом. Мы даже не можем сказать наверняка, используют ли они орудия труда в других сферах жизни. А ведь вид уже стоит на грани вымирания. В дикой природе живёт меньше 500 висайских свиней. Вопрос: сколько подобных открытий не было сделано, потому что животные вымерли раньше, чем их начали изучать?