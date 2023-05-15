"Пошёл ты!": как продавцы-хамы общаются с покупателями

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Иногда владельцы бизнеса и покупатели не стараются быть милыми. Они жёстко отвечают недовольным покупателям. Правильно ли они делают?
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Я в 2004 работал в МакДональдсе во вторую смену после пар в институте.. я избил клиента. Он сильно нахамил мне за качество продукции (хотя я на кассе был, а залёт - работников кухни), но он кинул мне в лицо гамбургером. Наверное ему казалось, что я там зашибаю нереальные бабки и держусь за работу любой ценой и буду терпеть такое скотство. Я его за шиворот схватил, через боковой вход вытащил к компостерной (комната где мусор складируют и прессуют после смены) и навешал ему отрезвляющих оплеух.. А он даже не защищался, так обалдел что только таращился на меня и говорил "Я этого так не оставлю, я скажу твоему руководству и тебя уволят.. а вы мне выплатите компенсацию".. Чудной человек, я ему прощального поджопника дал, и он отбежав на почтительное расстояние заверил меня, что у него связи, и за мной придут, сначала из МВД, КГБ, НАСА и Райсобеса, а потом его бандиты друганы меня закопают в лесу. Я ему ответил - что они все знают где меня искать, а его если я ещё раз увижу - уже не оплеухами в чувство приведу, а серьёзно изобью.
Да и в целом, мы рабочей сменой бригады ресторана часто били неадекватных посетителей.. вроде и нельзя, но бывает надо какую-то шумную подвыпившую компанию привести в чувство реальности. У них же перед глазами тока кассиры в основном девочки и щуплые работники по залу.. они не всегда понимают, что в недрах заведения, на кухне, на складе, в доставке - фигачат довольно крепкие парни, поэтому собственно их туда и ставят на смену. И они в течении нескольких секунд могут материлизоваться в зоне посетителей и доходчиво объяснить хулиганам, что те- неправы.
И да, последствия для меня были катастрофическими.. руководство перевело меня на постоянную смену на кухню. и на кассе я больше никогда не работал. Я был чертовски доволен.. на кухне ты среди своих, шутишь, говоришь, готовишь... это не тоже самое что восемь часов стоять с натянутой улыбкой и общаться с дебилами, которые стоя несколько минут в очереди. так и не смогли решить что именно будут брать.. (а у тебя норматив 45 секунд на одного посетителя.. от "Здраствуйте", до выдачи чека), и оказывается что у них денег не хватает на картошку фри, поэтому "отмените".
В общем, ко всем специальностям вокруг, надо относится так же как к самому себе, понимая что это такие же люди, со своими тараканами в голове, и на твоё поведение, они не будут по-западному расшаркиваться в извинениях и терпеть хамство, а вполне себе симметрично могут и ответить. И вы ничем не лучше и не хуже кондуктора в автобусе, или парикмахера, или продавца или водителя такси.. вам возможно больше повезло с работой и деньгами, но это не делает вас "барином", "хозяином жизни", "господином" итд..
"Не надо злить нас."
Автор: - Да пошел ты, урод, дебил, козел! Не нравится, не читай! Еще и минус поставил, сволочь!