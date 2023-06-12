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Банк в Бразилии по ошибке перевёл 131 870 227 реалов на карту местному бедняку-таксисту

Банк в Бразилии по ошибке перевёл 131 870 227 реалов на карту местному бедняку-таксисту

Автор:
12 июня 2023 11:11
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Антонио Перейра   Бразилия   Таксист   богач   в мире   деньги   люди   новости   ошибка   
1754
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58-летний Антонио Перейра увидел огромную сумму в приложении, испугался и рассказал о происшествии жене. Супруга отправила его в банк возвращать деньги.

Он написал заявление о возврате средств и к вечеру снова стал бедняком

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Метки: Антонио Перейра   Бразилия   Таксист   богач   в мире   деньги   люди   новости   ошибка   
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19  комментариев
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10k
sos1960sos 2 часа назад
Вернул и остался должен банку проценты за пользование денежными средствами...
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48k
turyst 18 минут назад
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10k
Бритва 48 минут назад
уверен, банк его вознаградил.
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577
Борис Колесниченко 58 минут назад
ну то есть когда бедняга-таксист не туда перевел тыщенку - это сам виноват, а когда дядя-миллионер - ну это ошибка, верни. Это все что надо знать об устройстве нашего мира.
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76
jalolo Час назад
-"А так у меня свой бизнес,в такси я просто....."
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14k
Kucher Час назад
На рубли это больше двух миллиардов выходит.
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1k
Bogdan Krasota Час назад
Интересно если бы был кредит и деньги автоматически списались, как бы возвращали?
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17k
RDen Час назад
всё правильно, могли бы мужику и не большое вознаграждение выдать. Но вообще, если бы он не пришёл - банк вскоре бы разобрался и снял бабло обратно. Это в лучшем случае. Если бы начал тратить, то.....айяай было бы.
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1k
Бывалый 2 часа назад
Не вовремя вернул бабло банку.
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1k
Виктор Глущенко 2 часа назад
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55k
zloykoyot 2 часа назад
Хоть бы штуку мужику за честность оставили. Понятно что он обязан был это сделать, но всё же.
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