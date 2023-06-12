Банк в Бразилии по ошибке перевёл 131 870 227 реалов на карту местному бедняку-таксисту

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58-летний Антонио Перейра увидел огромную сумму в приложении, испугался и рассказал о происшествии жене. Супруга отправила его в банк возвращать деньги.
Он написал заявление о возврате средств и к вечеру снова стал бедняком
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Тыщенку можно взыскать через суд
Клиент спрашивает в банке:
-А вы даёте кредиты под честное слово?
-Без проблем.
-А если я не верну кредит?
-Тогда вам будет стыдно перед всевышним, когда предстанете.
-Ну, это когда ещё будет.
-Вот, если пятого не вернёте, то шестого предстанете.
"Присвоившему чужие средства придется вернуть их, а также оплатить судебные издержки, возможно, компенсацию в пользу банка. Уголовный процесс может быть инициирован по статье 159 УК («Мошенничество») или статье 160 УК («Присвоение и растрата»). Если банк выиграет, придется заплатить до 120000 рублей компенсации или сесть на два года в тюрьму. Если деньги перевели по ошибке, и тот, кто переводил, не объявился."
Боюсь, что в Бразилии законы покруче будут. Так что правильно мужик сделал. Ну их накуй, эти мильоны. А уж чтобы банк, что-то давал без выгоды для себя, это уже вообще нонсенс. Отсутствие наказания, уже само по себе - поощрение.