Мир не перестает удивлять нас, и вот тому доказательства

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Неожиданные открытия встречаются на каждом шагу. Они буквально нас подстерегают, главное - присмотреться. Взгляните на эти снимки и откройте для себя нечто новое.
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Вода в данных образованиях в несколько раз более соленая, и, соответственно, плотная, чем окружающая морская вода.
15. "Продаются больные черепашки. Все радости от домашнего питомца без временных затрат. Эти черепашки живут всего несколько дней! Сэкономьте сотни на корме!"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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25. Ещё одна подруга Чакки.