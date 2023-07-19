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Мир не перестает удивлять нас, и вот тому доказательства

Мир не перестает удивлять нас, и вот тому доказательства

Автор:
19 июля 2023 13:10
Сообщество : ФотоМир
Метки: интересное   мир   подборка   природа   фотогафия   явление   
1692
28

Неожиданные открытия встречаются на каждом шагу. Они буквально нас подстерегают, главное - присмотреться. Взгляните на эти снимки и откройте для себя нечто новое.

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Вода в данных образованиях в несколько раз более соленая, и, соответственно, плотная, чем окружающая морская вода.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: интересное   мир   подборка   природа   фотогафия   явление   
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5  комментариев
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1k
zu4ara 8 минут назад
Комментарий к фото
Там роутер тоже страшный на стене..
(или что это за приблуда непонятная)
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1k
zu4ara 20 минут назад
Комментарий к фото
Смерть Кащея была в яйце, а он его сварил!
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3k
Lexx Полчаса назад
3. Яйцо Саурона.
25. Ещё одна подруга Чакки.
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203
Посейдон Полчаса назад
Не убедился.
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182
iskra 41 минуту назад
Насчет черепашек - интересный рекламный ход. Можно масштабировать рекламу вообще на всю живность. Ведь если не покупать корм,(и не кормить)то никакой питомец долго не проживет.
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