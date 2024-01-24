Коллекция удивительных карт

Считается диковинкой не только потому, что является самой большой из сохранившихся средневековых карт, но и потому, что была создана женскими руками в монастыре Эбсторф. На ней Земля изображена в виде тела Христа, а в центре - город Иерусалим и сцена Воскресения.



