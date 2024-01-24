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Коллекция удивительных карт

Коллекция удивительных карт

Автор:
24 января 2024 09:59
Сообщество : Уголок картографа
Метки: интересное   карта   коллекция   мир   страна   схема   
838
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Марио Яир, путешественник, фанатик истории, искусства и сверхъестественных вещей, поделился необычным собранием. Это карты мира, достойные восхищения за их концепцию или эстетику.

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Считается диковинкой не только потому, что является самой большой из сохранившихся средневековых карт, но и потому, что была создана женскими руками в монастыре Эбсторф. На ней Земля изображена в виде тела Христа, а в центре - город Иерусалим и сцена Воскресения.


Карта чешского художника Яро Гесса, объединяющая детские сказки и популярные песенки. Здесь можно найти Красную Шапочку, Шалтая-Болтая и растение, которое выросло до небес из сказки "Джек и бобовый стебель".

На этой туристической карте, созданной Фрэнком Дорном, изображены не только внешняя и внутренняя части Запретного города, но и иллюстрации, рассказывающие историю города.

Уильям Гроппер изобразил на карте американские легенды, мифы и сказки: от салемских ведьм до мормонского мифа о священных письменах, найденных в штате Юта.

Работа Эмили Эдвардс, на которой город изображён в виде ацтекского воина-орла.

Туристическая карта, выпущенная к Всемирной выставке 1964 года. Автор Герман Болльман детально изобразил небоскрёбы города.


В 2014 году художник Сохей Нишино создал серию панорамных карт городов мира, используя фотографии. Карта Токио включает в себя около 10000 различных изображений, которые показывают пространство, людей, здания и даже рекламу.

Иллюстрация Лаймуте Варкалайте демонстрирует наиболее известных мифических существ каждой страны.

Британец Фредерик У. Роуз представил Европу таким образом после начала русско-турецкой войны.

Вдохновленная скульптурой Питера Пэна, эта карта стала украшением общественного транспорта в Лондоне. Она представляет собой сочетание реальности и сказочного вымысла.

Схема метро Сантьяго, опубликованная в год его открытия в 1975 году.


На этой карте мира, составленной Антонино де Салиба в 1600 году, в виде серии колец изображены царство демонов (фениксы и саламандры), небесный свод, климатические явления, зерновые культуры, известный мир, земля, реки и вулканы, и, наконец, в центре находится ад.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: интересное   карта   коллекция   мир   страна   схема   
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11k
hairov Час назад
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8k
Invertor 12 минут назад
Комментарий к фото
На ней Земля изображена в виде тела Христа, а в центре - город Иерусалим и сцена Воскресения.
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Так вот, оказывается, как выглядел этот этот персонаж.
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29k
Егор 59 минут назад
Генеральный план Петербурга, составленный Леблоном в 1717г.
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