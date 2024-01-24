Коллекция удивительных карт

Марио Яир, путешественник, фанатик истории, искусства и сверхъестественных вещей, поделился необычным собранием. Это карты мира, достойные восхищения за их концепцию или эстетику.
Считается диковинкой не только потому, что является самой большой из сохранившихся средневековых карт, но и потому, что была создана женскими руками в монастыре Эбсторф. На ней Земля изображена в виде тела Христа, а в центре - город Иерусалим и сцена Воскресения.
Карта чешского художника Яро Гесса, объединяющая детские сказки и популярные песенки. Здесь можно найти Красную Шапочку, Шалтая-Болтая и растение, которое выросло до небес из сказки "Джек и бобовый стебель".
На этой туристической карте, созданной Фрэнком Дорном, изображены не только внешняя и внутренняя части Запретного города, но и иллюстрации, рассказывающие историю города.
Уильям Гроппер изобразил на карте американские легенды, мифы и сказки: от салемских ведьм до мормонского мифа о священных письменах, найденных в штате Юта.
Работа Эмили Эдвардс, на которой город изображён в виде ацтекского воина-орла.
Туристическая карта, выпущенная к Всемирной выставке 1964 года. Автор Герман Болльман детально изобразил небоскрёбы города.
В 2014 году художник Сохей Нишино создал серию панорамных карт городов мира, используя фотографии. Карта Токио включает в себя около 10000 различных изображений, которые показывают пространство, людей, здания и даже рекламу.
Иллюстрация Лаймуте Варкалайте демонстрирует наиболее известных мифических существ каждой страны.
Британец Фредерик У. Роуз представил Европу таким образом после начала русско-турецкой войны.
Вдохновленная скульптурой Питера Пэна, эта карта стала украшением общественного транспорта в Лондоне. Она представляет собой сочетание реальности и сказочного вымысла.
Схема метро Сантьяго, опубликованная в год его открытия в 1975 году.
На этой карте мира, составленной Антонино де Салиба в 1600 году, в виде серии колец изображены царство демонов (фениксы и саламандры), небесный свод, климатические явления, зерновые культуры, известный мир, земля, реки и вулканы, и, наконец, в центре находится ад.
Источник: — переведено специально для fishki.net
- 25 фотографий, за каждой из которых скрывается удивительная история
- 30 интересностей обо всём на свете
- 40 любопытных снимков обо всём
- 30+ интересных карт, которые расширят ваши представления о мире
- "Нас должны услышать!": блогерша рассказывает о жизни в Гренландии
--------------------------------------------------------------------------------------
Так вот, оказывается, как выглядел этот этот персонаж.