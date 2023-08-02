18 снимков, которые показывают скрытую сторону вещей

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Мир частенько преподносит нам сюрпризы. Порой стоит взглянуть на повседневные вещи под другим углом - и открываются совершенно новые горизонты.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Сторона вещь интересное мир подборка фотография
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У моего кота 4 пары было, когда менялись ! Мы так перепугались с женой, к ветеринару поскакали, а они над нами поржали и домой с богом отправили...
Это мы на даче паука увидели на потолке )))
Одеялом лоскутным на ней город в дорожной петле
А над городом плывут облака, закрывая небесный свет
А над городом желтый дым, городу две тысячи лет
Звезды по имени Солнце