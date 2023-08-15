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40 крутых вещиц со всего мира

40 крутых вещиц со всего мира

Автор:
15 августа 2023 10:54
Сообщество : ФотоМир
Метки: антиквар   вещь   интересное   мир   подборка   фотомир   
1127
41

Пользователи сети поделились снимками своих самых необычных и любимых вещей. Может, и у вас есть такие сокровища?

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: антиквар   вещь   интересное   мир   подборка   фотомир   
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3  комментария
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33k
Max Z Shtirlic 22 минуты назад
№2 - китайская дешёвка :)
Да и №25 на антиквариат не тянет от слова ваще!! Хотя если эта безделушка выпуска 1970-80х годов, то определенную ценность имеет, в отличие от №2
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5k
Сергей Семенов 6 минут назад
>>> 2. Карманные часы

Крутизна невероятнейшая!
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14k
Artem 16 минут назад
Коньяк подогревать, чтобы кашель лечить?
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