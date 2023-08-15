40 крутых вещиц со всего мира

Автор:
15 августа 2023 10:54
Пользователи сети поделились снимками своих самых необычных и любимых вещей. Может, и у вас есть такие сокровища?
4. "Грифельная доска моего тестя. Он участвовал в высадке войск в Нормандии. Умер 15 лет назад"
5. "Журнальный столик в стиле ар-деко, который мне подарил друг"
6. Оружие Бака Роджерса, героя комиксов
8. Радиоприемник Zenith 1942 года в рабочем состоянии
9. Швейная машинка бабушки
10. Латунная работа "Птицы в полете" Кертиса Джера
11. Карманные часы "Луч" со шрифтом Брайля
12. "Нагреватель для коньяка достался мне в наследство от отца"
13. Хрустальная флейта с росписью
14. Окаменелость трилобита
15. Моринхур, традиционный музыкальный инструмент Монголии
16. "Моя самая большая вышивка"
17. Подставка для подогрева чая
18. Гитара 1958 года Harmony Patrician
19. "Corvette 1987 года, которым я владею уже 30 лет"
20. Коллекция камней и минералов, а также зубы акул
21. "Чивара народа бамана/бамбара из Мали, Африка"
22. "Кукла Пеппи Длинныйчулок, которую мама сделала для меня, когда я была маленькой девочкой"
23. Подсвечник из винтажного магазина
25. Антикварный нож для вскрытия писем
26. Такие "мышиные горшки" африканский народ сенуфо использует для предсказаний
27. Коллекция подставок для напитков
28. Шпилька из слоновой кости
29. Портрет Элвиса на бархате
31. Швейная машинка Singer
33. "Крест 50-60-х годов с ониксом и бриллиантами. Бабушке подарили его в подростковом возрасте, а мне - на 16-й день рождения"
35. "Стаканы ручной работы, подарок друга"
36. Брошь ювелирной компании Belais
38. Старые измерительные приборы
39. Слепок с лица Барбры Стейзанд
40. Церемониальное ожерелье племени асмат из Индонезии
Источник:
— переведено специально для fishki.net
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Да и №25 на антиквариат не тянет от слова ваще!! Хотя если эта безделушка выпуска 1970-80х годов, то определенную ценность имеет, в отличие от №2
Крутизна невероятнейшая!