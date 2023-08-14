18 минималистичных рисунков, за чьими простыми линиями скрыт глубокий смысл

В своих работах художник ловко смешивает реальность и карикатурность, приправляя это всё добротной порцией иронии. Его герои не говорят, они сохраняют абсолютное молчание. Однако нам всё равно понятны все действия, разворачивающиеся на наших глазах, ведь Юваль оставляет нам множество подсказок — эмоции, пейзажи и мелкие, но очень важные детали. Соединив всё воедино, мы получим удивительную историю, которая обязательно заставит нас задуматься и поразмышлять.

Любовное послание