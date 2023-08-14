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18 минималистичных рисунков, за чьими простыми линиями скрыт глубокий смысл

18 минималистичных рисунков, за чьими простыми линиями скрыт глубокий смысл

Автор:
14 августа 2023 10:33
Сообщество : Комиксы
Метки: Юваль Робич   комикс   минимализм   рисунки   смысл   творчество   фото   
933
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Зарисовки израильского художника Юваля Робичка пользуются большой популярностью в интернете. А всё благодаря тому, что его тип рисования в корне отличается от стилей, которые предпочитает использовать большинство современных иллюстраторов. Юваль не стремится к сложным концепциям и обилию ярких цветов. Напротив, он любит простейшие линии и воплощает в жизнь сюжеты, знакомые каждому человеку.

В своих работах художник ловко смешивает реальность и карикатурность, приправляя это всё добротной порцией иронии. Его герои не говорят, они сохраняют абсолютное молчание. Однако нам всё равно понятны все действия, разворачивающиеся на наших глазах, ведь Юваль оставляет нам множество подсказок — эмоции, пейзажи и мелкие, но очень важные детали. Соединив всё воедино, мы получим удивительную историю, которая обязательно заставит нас задуматься и поразмышлять.


Любовное послание

×
×

Главное, чтобы по пути к адресату не утратились изначальные пыл и задор.


У каждого свой идеал

Внешность не имеет никакого значения, если по-настоящему любишь человека.


Подруга всегда поможет забыть обо всех бывших


Любимая музыка трогает струны нашей души


Некоторые люди привыкли прятать эмоции


О банальностях, которые влюбляют

Забота друг о друге делает отношения крепче и нежнее, независимо от их продолжительности.


Не сжигай то, что тебе может понадобиться завтра


Современные голуби


В мыслях, как и в чувствах, полный беспорядок

Чтобы привести всё в норму, нужно начать распутывать хотя бы один из клубков.


Женские сети


Так и бывает


Самопоедание — лучшее развлечение


Лягушка так и не превратилась в принца


Дела, которые не отпускают

А потом что-то пошло не так

Мужчины могут быть разные, а кот единственный и неповторимый

В ожидании

Иногда нужно немного подождать, а иногда и хорошо потрудиться, чтобы в дальнейшем насладиться заслуженным отдыхом.


Жизнь благосклонна к тебе, когда ты делаешь счастливыми других людей

Источник:

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Метки: Юваль Робич   комикс   минимализм   рисунки   смысл   творчество   фото   
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4  комментария
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563
Areskoi Час назад
На картинке где женщина блюёт, до прочтения описания, я подумал, что она кончу сглотнула а после блюёт. Такая вот аллюзия.
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1k
Rom 2 минуты назад
Очень странное творчество. Точнее, его и нет. Ерунда полнейшая.
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3k
Едондер пуп 43 минуты назад
"Лягушка так и не превратилась в принца"...
Так она Царевна, ей самой принц зоофил (зачеркнуто) нужен))
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10k
Борис Карабанов Час назад
Что-то "Беседэра" не стало... Запостить, что ли...
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