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Испанская художница нарисовала фреску с важным посылом

Испанская художница нарисовала фреску с важным посылом

Автор:
06 июня 2023 21:10
Сообщество : Искусство
Метки: Испания   граффити   искусство   красиво   рисунки   творчество   уличные художники   фото   художник   художники   
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Испанская уличная художница Лула Гоче (Lula Goce) украсила улицы Галисии своей новой работой. Рисунок под названием "Дона до Эстейру" посвящен природе и женственности, и изображает мать-природу в окружении флоры и фауны. Впечатляющая работа художницы поразила местных жителей, и её снимки быстро распространились по сети, где фреску оценили миллионы людей со всего мира. Взглянем, как создавался этот шедевр.

Художница Лула Гоче родилась в испанском регионе Галисия, поэтому нарисовать что-то на зданиях родного города - для неё особенное событие. Её работа под названием "Дона до Эстейру" посвящена самой сильной женщине, которую знает художница - её матери. В этом рисунке она передаёт мотивы женственности и природы, призывая беречь окружающую среду. Она вдохновилась местной рекой Фош, в которой обитает большое количество животных, птиц, и где растёт множество растений.


"Мать-природа заботится об окружающей среде и напитывает её, чтобы все живые существа могли жить в балансе. Это касается и нас. Мы также должны заботиться о том, что нас окружает, и о самих себе," - пишет художница, объясняя посыл рисунка.

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Рисунок занимает боковую стену здания, но и распространяется на длинные стены рядом. По словам Гоче, эта работа для неё особенная, потому что она впервые нарисовала что-то в своём городе и посвятила рисунок своей маме. Всю работу девушка делала самостоятельно в течение нескольких месяцев.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Испания   граффити   искусство   красиво   рисунки   творчество   уличные художники   фото   художник   художники   
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20k
Alf 52 минуты назад
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Igor Полчаса назад
Испанская художница нарисовала фреску с вЛажным посылом..
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10k
Летучий Мыш 36 минут назад
Кто нибудь, объясните мне, что у нее в руке, я никак врубиттся не могу
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