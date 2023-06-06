Испанская художница нарисовала фреску с важным посылом

Художница Лула Гоче родилась в испанском регионе Галисия, поэтому нарисовать что-то на зданиях родного города - для неё особенное событие. Её работа под названием "Дона до Эстейру" посвящена самой сильной женщине, которую знает художница - её матери. В этом рисунке она передаёт мотивы женственности и природы, призывая беречь окружающую среду. Она вдохновилась местной рекой Фош, в которой обитает большое количество животных, птиц, и где растёт множество растений.

"Мать-природа заботится об окружающей среде и напитывает её, чтобы все живые существа могли жить в балансе. Это касается и нас. Мы также должны заботиться о том, что нас окружает, и о самих себе," - пишет художница, объясняя посыл рисунка.