«Он у меня добряк». Минчанка выгуливала удава прямо во дворе

Змея спокойно себе греется на траве, но как только слегка высовывается на тротуар, девушка аккуратно отодвигает ее ногой обратно. Вся эта картина выглядит настолько обыденно, что в соцсетях даже особенно не удивляются.

«Нормально, пусть пупсик погуляет. Не думаю, что стремительно на кого-то набросится, как собака без намордника», — пишут в комментариях. Ну и шуток про «типичную прогулку с моей бывшей» тоже хоть отбавляй.

Хозяйкой удава оказалась минчанка Александра Сорока. Она рассказала Onlíner, что питомца зовут Сэм и живет он у нее достаточно давно — 10 лет. Гулять змея очень любит: девушка выносит Сэма во двор в теплое время года, когда жарко и земля прогрета — обычно в обед или по вечерам.