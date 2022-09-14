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Берегите голову: шлем спас жизнь мотоциклисту

Берегите голову: шлем спас жизнь мотоциклисту

Автор:
14 сентября 2022 12:30
Сообщество : Мото
Метки: Удача   в мире   видео   мотоциклист   повезло   шлем   
896
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На камеру наблюдения попал мотоциклист, который может смело праздновать второй день рождения. Если бы не шлем, мужчина однозначно был бы мёртв.
Коротко о пользе шлема.

Источник:

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Метки: Удача   в мире   видео   мотоциклист   повезло   шлем   
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6  комментариев
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3k
Pechenegiatakuyt Час назад
Водитель посмотрев в зеркало заднего вида:
-Опаачки, на бошку наехал, надо назад чуть сдать..
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26k
lem02 3 минуты назад
Крепкая голова не позволила шлему расколоться. Вот что значит кость!
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4k
Шилов 41 минуту назад
Автошкола, инструктор:
- Запомните, шлем необходим! Однажды ехал парень на мотоцикле и вёз девушку. Она была в шлеме, а он без. Попали в аварию. Парень погиб, а девушке встала, улыбнулась и ушла!
Голос с галёрки:
- Знаю я эту девушку, она до сих пор ходит в шлеме и улыбается.
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−117
Сигизмунд Лазаревич 50 минут назад
с таким везением ему лотерейные билетики покупать надо.
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71k
Viktor Час назад
Пусть повесит этот шлем на стенку и за мот не садится!
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48k
dima423 2 часа назад
нихерасе... повезло-повезло)
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