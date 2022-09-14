Берегите голову: шлем спас жизнь мотоциклисту

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На камеру наблюдения попал мотоциклист, который может смело праздновать второй день рождения. Если бы не шлем, мужчина однозначно был бы мёртв.
Коротко о пользе шлема.
Источник:
АНТИФИШКИ
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-Опаачки, на бошку наехал, надо назад чуть сдать..
- Запомните, шлем необходим! Однажды ехал парень на мотоцикле и вёз девушку. Она была в шлеме, а он без. Попали в аварию. Парень погиб, а девушке встала, улыбнулась и ушла!
Голос с галёрки:
- Знаю я эту девушку, она до сих пор ходит в шлеме и улыбается.