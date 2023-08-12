"Сидите дома!": власти Гамбии предупреждают англичанок, что секс-туризм может быть опасен

Взрослые британки повадились ездить в Гамбию ради мускулистых и поджарых местных парней. Дамы платят им деньги, те обслуживают тётенек. Казалось бы, все довольны. Ан нет.
Пожилых англичанок в который раз попросили сидеть дома и не посещать Гамбию, предупредили о рисках, связанных с секс-туризмом. Приехав в страну в поисках романтики, не стоит думать, что вы останетесь довольны на 100%. Может случиться всякое - напутствуют охочих до загорелых африканцев дам.
Власти страны перечисляют возможные риски таких путешествий:
- во-первых, женщины могут пострадать эмоционально и физически. Т.е. она рассчитывает на секс, а получит изнасилование;
- во-вторых, в Гамбии можно стать жертвой торговли людьми. Вероятность этого мала, но она есть. Да, Африка - она такая.
- в-третьих, не стоит рассчитывать на романтические отношения. Если местный парень говорит, что он вас любит, это в 99,99% не так. Он просто благодарен за щедрое денежное вознаграждение. А потом, убитая горем дамочка, из которой вытянули все до последнего евро, жалуется британскому послу в Гамбии (ежегодно фиксируют сотни таких случаев).
В конце концов, если дама останется недовольной или даже пострадает, эта ситуация может нанести ущерб репутации и имиджу Гамбии как туристического направления.
Впрочем, подобные предупреждения делаются практически каждый год, но поток таких туристок в Африку не ослабевает.
Впрочем, местным жиголо, оказывающих стареющим дамочкам подобные услуги, давно дали прозвище "бамстерс" (bumsters), и они не хотят отказываться от несложного заработка. В месяц такой африканец может "поднять" до 1500 евро. Как правило, подобным подрабатывают безграмотные бедняки, которые не сумели выучиться и вынуждены зарабатывать деньги тяжелым физическим трудом. Конечно, если подворачивается альтернатива в виде богатой, пусть и страшной британки, которая накормит, обует, оденет, да еще и щедро спонсирует за секс, такие бедолаги соглашаются, не разумывая. А после первой англичанки понимают, что это тоже заработок, и втягиваются.
Власти же Гамбии давно мечтают избавиться от имиджа страны для секс-туризма и надеются, что к ним приедут настоящие путешественники, которых достопримечательности и африканские природные красоты будут интересовать куда больше загорелых тел местных мужчин.
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