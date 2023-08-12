"Сидите дома!": власти Гамбии предупреждают англичанок, что секс-туризм может быть опасен





Впрочем, местным жиголо, оказывающих стареющим дамочкам подобные услуги, давно дали прозвище "бамстерс" (bumsters), и они не хотят отказываться от несложного заработка. В месяц такой африканец может "поднять" до 1500 евро. Как правило, подобным подрабатывают безграмотные бедняки, которые не сумели выучиться и вынуждены зарабатывать деньги тяжелым физическим трудом. Конечно, если подворачивается альтернатива в виде богатой, пусть и страшной британки, которая накормит, обует, оденет, да еще и щедро спонсирует за секс, такие бедолаги соглашаются, не разумывая. А после первой англичанки понимают, что это тоже заработок, и втягиваются.





Власти же Гамбии давно мечтают избавиться от имиджа страны для секс-туризма и надеются, что к ним приедут настоящие путешественники, которых достопримечательности и африканские природные красоты будут интересовать куда больше загорелых тел местных мужчин.