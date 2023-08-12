FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Треники&Вареники 6768 постов • 3062 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Треники&Вареники
"Сидите дома!": власти Гамбии предупреждают англичанок, что секс-туризм может быть опасен

"Сидите дома!": власти Гамбии предупреждают англичанок, что секс-туризм может быть опасен

Автор:
12 августа 2023 11:29
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: bumsters   Британия   англичанки   гамбия   секс-туризм   туристки   
1154
5

Взрослые британки повадились ездить в Гамбию ради мускулистых и поджарых местных парней. Дамы платят им деньги, те обслуживают тётенек. Казалось бы, все довольны. Ан нет.


Пожилых англичанок в который раз попросили сидеть дома и не посещать Гамбию, предупредили о рисках, связанных с секс-туризмом. Приехав в страну в поисках романтики, не стоит думать, что вы останетесь довольны на 100%. Может случиться всякое - напутствуют охочих до загорелых африканцев дам.


×
×

Власти страны перечисляют возможные риски таких путешествий:

  • во-первых, женщины могут пострадать эмоционально и физически. Т.е. она рассчитывает на секс, а получит изнасилование;
  • во-вторых, в Гамбии можно стать жертвой торговли людьми. Вероятность этого мала, но она есть. Да, Африка - она такая.
  • в-третьих, не стоит рассчитывать на романтические отношения. Если местный парень говорит, что он вас любит, это в 99,99% не так. Он просто благодарен за щедрое денежное вознаграждение. А потом, убитая горем дамочка, из которой вытянули все до последнего евро, жалуется британскому послу в Гамбии (ежегодно фиксируют сотни таких случаев).

В конце концов, если дама останется недовольной или даже пострадает, эта ситуация может нанести ущерб репутации и имиджу Гамбии как туристического направления.



Впрочем, подобные предупреждения делаются практически каждый год, но поток таких туристок в Африку не ослабевает.



Впрочем, местным жиголо, оказывающих стареющим дамочкам подобные услуги, давно дали прозвище "бамстерс" (bumsters), и они не хотят отказываться от несложного заработка. В месяц такой африканец может "поднять" до 1500 евро. Как правило, подобным подрабатывают безграмотные бедняки, которые не сумели выучиться и вынуждены зарабатывать деньги тяжелым физическим трудом. Конечно, если подворачивается альтернатива в виде богатой, пусть и страшной британки, которая накормит, обует, оденет, да еще и щедро спонсирует за секс, такие бедолаги соглашаются, не разумывая. А после первой англичанки понимают, что это тоже заработок, и втягиваются.


Власти же Гамбии давно мечтают избавиться от имиджа страны для секс-туризма и надеются, что к ним приедут настоящие путешественники, которых достопримечательности и африканские природные красоты будут интересовать куда больше загорелых тел местных мужчин.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Треники&Вареники"
Метки: bumsters   Британия   англичанки   гамбия   секс-туризм   туристки   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
23k
ЦСКА 42 минуты назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Alex 2 минуты назад
Какие же британки страшные..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Schreibikus

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

182046



Другие посты автора
Популярное в сообществах
В Госдуме приняли в первом чтении законопроект, который разрешит усыплять бездомных животных
В Госдуме приняли в первом чтении законопроект, который разрешит усыплять бездомных...
В Ленобласти мотоциклистка погибла по вине пожилого водителя на "Мерседесе"
В Ленобласти мотоциклистка погибла по вине пожилого водителя на "Мерседесе"
Набирающие популярность в сообществах
Спасение под носом у врага. Операция «Цербер»
Спасение под носом у врага. Операция «Цербер»
И опять продолжаем строить каркасный дом! - укосины из дюймовки правильно⁠⁠
И опять продолжаем строить каркасный дом! - укосины из дюймовки правильно⁠⁠
В Китае раскрыли контрабандиста, незаконно перевозившего целый склад (2 фото)
В Китае раскрыли контрабандиста, незаконно перевозившего целый склад (2 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Обидно

Лучшие демотиваторы
Баба без задницы как село без церкви

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#машина#люди#история#интересное#кино#улыбнуло#забавно#Прошлое#фильм
#Юмор#автомобили#Прикол#интересно#факты#сарказм#аварии#Китай#авто аварии#девушки
#животные#автомир#Автовсячина#позитив#в мире#США#ДТП#новости#подборка#истории
В Китае раскрыли контрабандиста, незаконно перевозившего целый склад (2 фото) В Китае раскрыли контрабандиста, незаконно перевозившего целый склад (2 фото) Эффектный и результативный удар гольфиста Эффектный и результативный удар гольфиста Уроки русского языка в США в 1960-ых Уроки русского языка в США в 1960-ых В Литве забили один из лучших автоголов последних лет В Литве забили один из лучших автоголов последних лет У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь Самка орангутана попросила женщину показать малыша Самка орангутана попросила женщину показать малыша

На что жалуетесь?

Вернуться