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Секта: как это работает и что с этим делать

Секта: как это работает и что с этим делать

Автор:
22 апреля 2024 17:50
Сообщество : Факты
Метки: Вымогательство   Жизнь   зависимость   интересное   история   культ   люди   преступления   секта   факты   
1921
12

Честно говоря, там может оказаться практически любой человек. В разные периоды жизни мы все сталкиваемся с определёнными трудностями и падениям. Человек в такие минуты слаб и может поддаться убедительному влиянию.

Все эти религиозные культы, тренинги по дыханию маткой, сетевой маркетинг, ведические женщины и прочее - это всё, по сути, секты. Их функционал практически одинаков, меняются только имена и терминология.

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Социальные психологи: секта - это организация, отнимающая у людей право выбора и заменяющая личностные интересы на общие.
Социологи: объединение людей, которые противопоставляют себя интересам общества и миру.

Виктор Питанов, современный исследователь сект, утверждает:

"Секта — это любое сообщество, которое осознанно вырабатывает в людях зависимость от себя и лишает их автономии."

На сегодняшний день есть три основные группы сект:

  • Психологический культ. В них входят различные курсы пикапа, личностного роста, "родовые" и "ведические" структуры;
  • Религиозный культ. Всякие свидетели Иеговы и им подобные;
  • Коммерция. Сетевой маркетинг, где культивируется богатство и есть строгие пирамиды финансового роста.

Чаще всего в любой секте (или как её участники любят говорить "организации") существуют следующие пункты:

  • Эксплуатация. Бесплатный труд и финансовые вливания. Разумеется, это не происходит мгновенно. Сначала предлагается купить книжечку, потом, для того, чтобы на встречах все могли попить чайку и перекусить, нужно заплатить членский взнос. Следом идёт волонтёрская помощь на благо секты. И часто это также приводит к сексуальной эксплуатации, причём не только женщин, но и детей;
  • Авторитетный лидер. Его слова никогда не подвергаются критике, ведь у него есть "эксклюзивное знание". Это знание меняет жизнь и как прекрасно, что этот человек решил поделиться этими знаниями с "паствой".
  • Ограничения. Гуру постепенно настаивает на том, что всё, что за пределами организации - это неверно. Окружение, стиль жизни, медицинская помощь... Непросвещённые друзья несут только вред, по словам коуча, они не знают "истинного смысла" жизни.
  • Полное самоотречение. Участник культа должен быть вовлечён в его дела 24/7. Все силы, деньги, время должны быть отданы секте. Постепенно культ внедряется в человека и забирает его себе полностью.


Человек - социальное животное, как ни крути. Среди базовых потребностей вроде еды, воды и секса, у людей есть потребность в общении. Потребность в признании, принадлежности к определённому обществу, самореализации и т.д. И очень часто в обычной жизни не может получить всего вышеперечисленного, чем пользуются вербовщики сект. Именно в культе человек получает это, причём практически мгновенно.
Тут же появляются друзья, ему улыбаются, внимательно слушают, поддерживают и окружают вниманием. При этом, не нужно фальшиво улыбаться, развиваться, расти по социальной лестнице - всё уже включено в "стартовый пакет", с первого собрания. От такого внимания действительно трудно отказаться.

На тренингах по пикапу или личностному росту идёт постоянное подбадривание, что ещё чуть-чуть и всё, внимание девушек гарантированно. Денежный поток вот-вот "прольётся". Причём, результат всё это время просто маячит на горизонте и получается, что участник тренинга становится похожим на того ослика, перед которым на удочке морковка.

Любая секта завлекает максимально красивыми обещаниями, которые чётко попадают в те самые неудовлетворённые потребности. Ну и чем дольше человек находится в культе, тем слабее работает его критическое мышление. Сознание сужается до интересов секты.

Повторюсь. В секту, в разный период жизни, может угодить каждый. Когда человек уязвим, во время личного кризиса или глобальных мировых кризисов. Всегда нужно, чтобы кто-то успокоил, дал надежду и чёткие инструкции, как жить и что делать дальше. И лидеры сект - великолепные ораторы, умеющие делать это практически гениально.

Однако, есть ряд членов общества, которые сильнее подвержены попаданию в секту:

  • Люди с психотравмой. Люди с проблемами с доверием, не знающие, что такое личные границы, страдающие от депрессии и тревоги, нетвёрдо стоящие на ногах. В сектах понятные правила, стабильность и "гарантированное исцеление от всех проблем".
  • Алкоголики, наркоманы и остальные зависимые люди. По сути, нет разницы, от чего зависит человек. Игромания, вещества, алкоголь... Вербовщики приходят в центры реабилитации, заманивают людей в секту, а по факту, они просто меняют одну зависимость на другую;
  • Пожилые. В определённом возрасте тема смерти начинает становиться уже осязаемой. Многие пожилые люди остаются в одиночестве в тот момент, когда им нужна им поддержка и простое человеческое общение. Утешение они находят как раз в сладких речах лидеров религиозных сект и остальных членов организации;
  • Духовный поиск. В культе источник истины всегда ясен и понятен. Несмотря на всю абсурдность продвигаемых идей, их логика настолько же стройна, как стройны речи больных шизофренией. Люди со склонностью к магическому или мифологическому мировоззрению особенно склонны к попаданию в секты.

Это лидер. Он на 100% уверен в том, что он делает и говорит. Может быть как отстранённо жёстким и холодным, так и добрым, обволакивающим своей заботой. Но он всегда смотрит свысока на свою паству, не признаёт возражений, обладает большой харизмой и навыками ораторского искусства. Частенько, лидеры религиозных культов начинают верить в своё божественное предназначение, но изначально они преследуют лишь материальные блага.
Они обычно требуют от участников секты придерживаться аскетичного образа жизни (читай - всё отдавать в культ), но при этом себе не отказывают ни в чём. У лидеров сект практически всегда есть активы, состоящие из богатых домов, украшения, любая еда и секс в любое время с последовательницами культа (и часто с детьми).
По сути, это и есть их конечная и единственная цель - деньги и власть.


Человек, угодивший в секту, лишается абсолютно всего. Если он не втягивает туда семью, то он из неё уходит (морально или даже физически). Друзья, карьера, имущество, физическое и психическое здоровье - всего этого у сектанта нет. Служение культу, аскеза, постоянный пост, молитва, покаяние и изменения. Участникам секты постоянно не дают высыпаться, так как человек с нарушениями сна более подвержен внушениям.

В секте человек постоянно чувствует себя виноватым, неуверенным и в состоянии стресса. Примерно также, как чувствует себя жертва домашнего насилия или абьюза, только массово. Психика нарушается и чем дольше человек пребывает в секте, тем сложнее вернуть его к нормальной жизни. Ребёнок, рождённый в культе, во внешнем мире похож на ребёнка-маугли - социализировать его и научить жить в социуме практически невозможно.

Невозможно насильно вытащить человека из секты. Ведь там ему постоянно говорят о том, что внешний мир хочет ему навредить, что там все грешны, или же не знают, как правильно жить. Во внешнем мире, по словам лидера, только опасность и неверие. По сути, это как пытаться насильно вылечить зависимого человека. Никакие скандалы, запирания дома и прочее, не помогут, а сделают только хуже, утвердив сектанта в правоте лидера.

Кажется, что вся информация о мошенниках лежит на поверхности, но, тем не менее, ежедневно люди верят звонкам "из Сбербанка" или же информации про "аварию", в которой будто бы оказался родственник.
Для того чтобы максимально обезопасить своих близких от попадания в секту, необходимо соблюдать ряд правил. Не забывать о родственниках, особенно пожилых. Почаще звонить, приезжать по возможности и не вычёркивать их из своей жизни, потому что они маломобильны.
Симптомы депрессии или же повышенной тревожности заметны и если это продолжается уже долгое время, то нужно мягко поговорить с близким человеком, попытаться уговорить его на встречу со специалистом. Особенно, если человек стал закрываться от общения, отстраняться, а его материальное положение стало резко меняться.

Если же к вам придёт близкий друг, или родственник, который решится рассказать, что состоит в некоем сообществе, то главное, чего не надо делать - это высмеивать или же агрессивно критиковать его. Лучше попросить его рассказать побольше о том, чем занимается организация, что "исповедует" и попробовать, в мягкой форме, выразить свои сомнения. Важно понимать, что человек оказался там не от хорошей жизни, а стало быть ему нужно дать то, чего ему не хватает. Скорее всего, это внимание, поддержка и забота.

Существуют специальные люди, к которым можно обратиться за помощью, чтобы попытаться вытащить человека из секты. Это психологи и психотерапевты, специализирующиеся на этом. Некоторые из них даже временно вступали в различные секты, чтобы увидеть работу их лидеров изнутри. Они сами признавались, что с той эйфорией от внимания и заботы, царящей на встречах сектантов, сложно справиться даже им, профессионалам.
Даже если всё написанное кажется очевидным, это совершенно не означает, что любой может столкнуться с сектой в тот момент, когда этого совсем не ожидает.




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Еще крутые истории!
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Метки: Вымогательство   Жизнь   зависимость   интересное   история   культ   люди   преступления   секта   факты   
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8  комментариев
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10k
Гвоздь 2 часа назад
ясно.
пойду создам секту.
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8k
Bely Минуту назад
гуляли на свадьбе сестры друга. родители мужа баптисты и пытались ограничивать нашу сторону в употреблении алкоголя. но исподтишка. это в них есть. ничего у них не получилось. как понимаю, в новую семью внедрить баптизм не удалось.
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2k
Yow 4 минуты назад
Всё так и есть как написано в статье: посещал одну секту 2 года. С одним не согласен: что секта это ВСЕГДА плохо. Иногда вне секты человек ещё больше подавлен, чем когда находит свою секту. Не во всех сектах всё кончается самосожжением или "раздевают до трусов". Конечно, надо следовать определенным правилам, иначе зачем вам эта секта? Лично мне в моей нравилось, очень интересно рассказывали библейских истории и истории из жизни: практически "пусть говорят"))) Я потом пытался походить в другие, но не понравилось, моя была самая лучшая) Мне моё посещение сект напомнило, как в бойцовском клубе люди ходили по всяким "анонимным обществам" ради психологической разгрузки)
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39k
russger 8 минут назад
Этих лохов вообще не жалко. Жалко их семьи
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−1
lnf___2024 Час назад
Чотка, все признаки:

"Эксплуатация" Олигархи, власть над законом, закон только простым смертным, сделал за свои дамбу, ощущай ещё и виноватым себя

"Авторитетный лидер. Его слова никогда не подвергаются критике..." тут даже коментировать нечего, один в один

"Ограничения" та прям тут постоянно вискиваются песчинки за границей и тщательно обходятся завалы брёвен дома

"Полное самоотречение" не обращай внимание на гавнище вокруг, иди в чужую страну, оттуда родину защищай

Главное забыли, брехливое название. Секта свидетелей сысысэра, а во главе капиталисты
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5k
Василий Афиногенов Час назад
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8k
tamin 2 часа назад
Что делать, еслиу тебя есть 1 огнетушитель, горит сектант из свиделей иеговы и горит сектант из адептов дыхания матки? Правильно, устроить пенную вечеринку на фоне костров!
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3k
Rom 2 часа назад
ясно.
лучше пойду посру
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minimalism
  • Дата регистрации: 02.11.2020
  • 1260 постов (1182 в горячем)

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