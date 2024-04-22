Секта: как это работает и что с этим делать

Социальные психологи: секта - это организация, отнимающая у людей право выбора и заменяющая личностные интересы на общие.

Социологи: объединение людей, которые противопоставляют себя интересам общества и миру.

Виктор Питанов, современный исследователь сект, утверждает:

"Секта — это любое сообщество, которое осознанно вырабатывает в людях зависимость от себя и лишает их автономии."

На сегодняшний день есть три основные группы сект: