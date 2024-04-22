Секта: как это работает и что с этим делать

Честно говоря, там может оказаться практически любой человек. В разные периоды жизни мы все сталкиваемся с определёнными трудностями и падениям. Человек в такие минуты слаб и может поддаться убедительному влиянию.
Все эти религиозные культы, тренинги по дыханию маткой, сетевой маркетинг, ведические женщины и прочее - это всё, по сути, секты. Их функционал практически одинаков, меняются только имена и терминология.
Социальные психологи: секта - это организация, отнимающая у людей право выбора и заменяющая личностные интересы на общие.
Социологи: объединение людей, которые противопоставляют себя интересам общества и миру.
Виктор Питанов, современный исследователь сект, утверждает:
"Секта — это любое сообщество, которое осознанно вырабатывает в людях зависимость от себя и лишает их автономии."
На сегодняшний день есть три основные группы сект:
- Психологический культ. В них входят различные курсы пикапа, личностного роста, "родовые" и "ведические" структуры;
- Религиозный культ. Всякие свидетели Иеговы и им подобные;
- Коммерция. Сетевой маркетинг, где культивируется богатство и есть строгие пирамиды финансового роста.
Чаще всего в любой секте (или как её участники любят говорить "организации") существуют следующие пункты:
- Эксплуатация. Бесплатный труд и финансовые вливания. Разумеется, это не происходит мгновенно. Сначала предлагается купить книжечку, потом, для того, чтобы на встречах все могли попить чайку и перекусить, нужно заплатить членский взнос. Следом идёт волонтёрская помощь на благо секты. И часто это также приводит к сексуальной эксплуатации, причём не только женщин, но и детей;
- Авторитетный лидер. Его слова никогда не подвергаются критике, ведь у него есть "эксклюзивное знание". Это знание меняет жизнь и как прекрасно, что этот человек решил поделиться этими знаниями с "паствой".
- Ограничения. Гуру постепенно настаивает на том, что всё, что за пределами организации - это неверно. Окружение, стиль жизни, медицинская помощь... Непросвещённые друзья несут только вред, по словам коуча, они не знают "истинного смысла" жизни.
- Полное самоотречение. Участник культа должен быть вовлечён в его дела 24/7. Все силы, деньги, время должны быть отданы секте. Постепенно культ внедряется в человека и забирает его себе полностью.
Человек - социальное животное, как ни крути. Среди базовых потребностей вроде еды, воды и секса, у людей есть потребность в общении. Потребность в признании, принадлежности к определённому обществу, самореализации и т.д. И очень часто в обычной жизни не может получить всего вышеперечисленного, чем пользуются вербовщики сект. Именно в культе человек получает это, причём практически мгновенно.
Тут же появляются друзья, ему улыбаются, внимательно слушают, поддерживают и окружают вниманием. При этом, не нужно фальшиво улыбаться, развиваться, расти по социальной лестнице - всё уже включено в "стартовый пакет", с первого собрания. От такого внимания действительно трудно отказаться.
На тренингах по пикапу или личностному росту идёт постоянное подбадривание, что ещё чуть-чуть и всё, внимание девушек гарантированно. Денежный поток вот-вот "прольётся". Причём, результат всё это время просто маячит на горизонте и получается, что участник тренинга становится похожим на того ослика, перед которым на удочке морковка.
Любая секта завлекает максимально красивыми обещаниями, которые чётко попадают в те самые неудовлетворённые потребности. Ну и чем дольше человек находится в культе, тем слабее работает его критическое мышление. Сознание сужается до интересов секты.
Повторюсь. В секту, в разный период жизни, может угодить каждый. Когда человек уязвим, во время личного кризиса или глобальных мировых кризисов. Всегда нужно, чтобы кто-то успокоил, дал надежду и чёткие инструкции, как жить и что делать дальше. И лидеры сект - великолепные ораторы, умеющие делать это практически гениально.
Однако, есть ряд членов общества, которые сильнее подвержены попаданию в секту:
- Люди с психотравмой. Люди с проблемами с доверием, не знающие, что такое личные границы, страдающие от депрессии и тревоги, нетвёрдо стоящие на ногах. В сектах понятные правила, стабильность и "гарантированное исцеление от всех проблем".
- Алкоголики, наркоманы и остальные зависимые люди. По сути, нет разницы, от чего зависит человек. Игромания, вещества, алкоголь... Вербовщики приходят в центры реабилитации, заманивают людей в секту, а по факту, они просто меняют одну зависимость на другую;
- Пожилые. В определённом возрасте тема смерти начинает становиться уже осязаемой. Многие пожилые люди остаются в одиночестве в тот момент, когда им нужна им поддержка и простое человеческое общение. Утешение они находят как раз в сладких речах лидеров религиозных сект и остальных членов организации;
- Духовный поиск. В культе источник истины всегда ясен и понятен. Несмотря на всю абсурдность продвигаемых идей, их логика настолько же стройна, как стройны речи больных шизофренией. Люди со склонностью к магическому или мифологическому мировоззрению особенно склонны к попаданию в секты.
Это лидер. Он на 100% уверен в том, что он делает и говорит. Может быть как отстранённо жёстким и холодным, так и добрым, обволакивающим своей заботой. Но он всегда смотрит свысока на свою паству, не признаёт возражений, обладает большой харизмой и навыками ораторского искусства. Частенько, лидеры религиозных культов начинают верить в своё божественное предназначение, но изначально они преследуют лишь материальные блага.
Они обычно требуют от участников секты придерживаться аскетичного образа жизни (читай - всё отдавать в культ), но при этом себе не отказывают ни в чём. У лидеров сект практически всегда есть активы, состоящие из богатых домов, украшения, любая еда и секс в любое время с последовательницами культа (и часто с детьми).
По сути, это и есть их конечная и единственная цель - деньги и власть.
Человек, угодивший в секту, лишается абсолютно всего. Если он не втягивает туда семью, то он из неё уходит (морально или даже физически). Друзья, карьера, имущество, физическое и психическое здоровье - всего этого у сектанта нет. Служение культу, аскеза, постоянный пост, молитва, покаяние и изменения. Участникам секты постоянно не дают высыпаться, так как человек с нарушениями сна более подвержен внушениям.
В секте человек постоянно чувствует себя виноватым, неуверенным и в состоянии стресса. Примерно также, как чувствует себя жертва домашнего насилия или абьюза, только массово. Психика нарушается и чем дольше человек пребывает в секте, тем сложнее вернуть его к нормальной жизни. Ребёнок, рождённый в культе, во внешнем мире похож на ребёнка-маугли - социализировать его и научить жить в социуме практически невозможно.
Невозможно насильно вытащить человека из секты. Ведь там ему постоянно говорят о том, что внешний мир хочет ему навредить, что там все грешны, или же не знают, как правильно жить. Во внешнем мире, по словам лидера, только опасность и неверие. По сути, это как пытаться насильно вылечить зависимого человека. Никакие скандалы, запирания дома и прочее, не помогут, а сделают только хуже, утвердив сектанта в правоте лидера.
Кажется, что вся информация о мошенниках лежит на поверхности, но, тем не менее, ежедневно люди верят звонкам "из Сбербанка" или же информации про "аварию", в которой будто бы оказался родственник.
Для того чтобы максимально обезопасить своих близких от попадания в секту, необходимо соблюдать ряд правил. Не забывать о родственниках, особенно пожилых. Почаще звонить, приезжать по возможности и не вычёркивать их из своей жизни, потому что они маломобильны.
Симптомы депрессии или же повышенной тревожности заметны и если это продолжается уже долгое время, то нужно мягко поговорить с близким человеком, попытаться уговорить его на встречу со специалистом. Особенно, если человек стал закрываться от общения, отстраняться, а его материальное положение стало резко меняться.
Если же к вам придёт близкий друг, или родственник, который решится рассказать, что состоит в некоем сообществе, то главное, чего не надо делать - это высмеивать или же агрессивно критиковать его. Лучше попросить его рассказать побольше о том, чем занимается организация, что "исповедует" и попробовать, в мягкой форме, выразить свои сомнения. Важно понимать, что человек оказался там не от хорошей жизни, а стало быть ему нужно дать то, чего ему не хватает. Скорее всего, это внимание, поддержка и забота.
Существуют специальные люди, к которым можно обратиться за помощью, чтобы попытаться вытащить человека из секты. Это психологи и психотерапевты, специализирующиеся на этом. Некоторые из них даже временно вступали в различные секты, чтобы увидеть работу их лидеров изнутри. Они сами признавались, что с той эйфорией от внимания и заботы, царящей на встречах сектантов, сложно справиться даже им, профессионалам.
Даже если всё написанное кажется очевидным, это совершенно не означает, что любой может столкнуться с сектой в тот момент, когда этого совсем не ожидает.
Источник:
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пойду создам секту.
"Эксплуатация" Олигархи, власть над законом, закон только простым смертным, сделал за свои дамбу, ощущай ещё и виноватым себя
"Авторитетный лидер. Его слова никогда не подвергаются критике..." тут даже коментировать нечего, один в один
"Ограничения" та прям тут постоянно вискиваются песчинки за границей и тщательно обходятся завалы брёвен дома
"Полное самоотречение" не обращай внимание на гавнище вокруг, иди в чужую страну, оттуда родину защищай
Главное забыли, брехливое название. Секта свидетелей сысысэра, а во главе капиталисты
лучше пойду посру