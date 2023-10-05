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15 рабочих мест, на которых мало кто хотел бы оказаться

15 рабочих мест, на которых мало кто хотел бы оказаться

Автор:
05 октября 2023 15:49
Сообщество : Картинка дня
Метки: данунах!   плохая работа   профессии   рабочее места   страшновато   страшносцуко!   так себе работа   ужасные профессии   
2376
17

Если вы сидите на скучной работе в скучном офисе и мечтаете сменить его на что-то более «увлекательное», не торопитесь. Это только в мечтах все красиво, а на деле может оказаться намного хуже.

Вот несколько фотографий, сделанных людьми разных профессий на своих рабочих местах. Скажем так, вряд ли чистка компьютера от тараканов — это то, на что подписывался мастер по ремонту электроники... А ведь этим людям приходится трудиться в таких условиях каждый божий день!


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На пике популярности шоу еженедельно смотрели более 17 миллионов зрителей.


«В этом определенно есть что-то жуткое и находиться там немного страшно».


«И я всегда слышу этот странный шепот. Это наверняка шум ветра, но от него все равно волосы встают дыбом».


«Если вам повезет, вы забудете тошнотворные образы через несколько дней, но они обязательно останутся в вашей памяти надолго, если вы столкнетесь с чем-то вроде этого».


Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: данунах!   плохая работа   профессии   рабочее места   страшновато   страшносцуко!   так себе работа   ужасные профессии   
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17  комментариев
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9k
sedoisever 2 часа назад
Не вижу рабочего места шахтёра. Особенно на маленьких пластах, где работают на карачках, как под столом...
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19k
anpetrof Минуту назад
Вот, люди с работы едут...
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4
veter-tornado@mail.ru Полчаса назад
У меня растут года,
будет и семнадцать.
Где работать мне тогда,
чем заниматься?
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35k
АнтонПолднев 42 минуты назад
Хрен с ней с работой и с деньгами. Что бдь у неё с ногтями???
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1k
Звёздный князь 43 минуты назад
Комментарий к фото
Наверняка на создание этого шоу, авторов вдохновил фильм "Шоу Трумана" 1998 года.
Хотя подтверждение этому я не нашёл в И-нете, но между шоу и фильмом всё-таки наблюдается некая аналогия.
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1k
Звёздный князь 45 минут назад
Перевод надписей к фото опять нейросеть делала?
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1k
Звёздный князь 48 минут назад
Комментарий к фото
У стилиста собак специально такие ногти, чтобы питомцы её за свою принимали и не дёргались во время процедуры?
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247
iskra 51 минуту назад
Люди, которые жалуются на такую работу,никогда в жизни не слышали,как работают металлурги,шахтеры,моряки. Кровавые деньги им не нравятся..
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300
Виталий Понаморев 52 минуты назад
Хня какае то, чего там страшного, есть работа и по страшнее.
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34k
Korolev Час назад
Комментарий к фото
Верёвки, что бы там и повеситься?
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20k
Александр Час назад
Фото с моей работы)
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2k
Alex Час назад
Понимаю осмотрщика, когда ночью так ходишь всякое кажется!
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179
Trueman 2 часа назад
9. Как можно справляться с работой грумера, с такими ногтями?
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5k
Дмитрий ! 2 часа назад
Ну и ногти...
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