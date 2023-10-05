15 рабочих мест, на которых мало кто хотел бы оказаться

Если вы сидите на скучной работе в скучном офисе и мечтаете сменить его на что-то более «увлекательное», не торопитесь. Это только в мечтах все красиво, а на деле может оказаться намного хуже.
Вот несколько фотографий, сделанных людьми разных профессий на своих рабочих местах. Скажем так, вряд ли чистка компьютера от тараканов — это то, на что подписывался мастер по ремонту электроники... А ведь этим людям приходится трудиться в таких условиях каждый божий день!
1. «Это фотография с моего рабочего места на радиобашне высотой 600 метров, где я выполняю ремонт. Вид отсюда потрясающий»
2. «В течение 15 месяцев Томоаки Хамацу снимался в японском реалити-шоу. Он находился один и раздетый в квартире, и должен быть выживать за счет выигрышей в лотереях»
На пике популярности шоу еженедельно смотрели более 17 миллионов зрителей.
3. «Моя работа — проверять исправность электросетей большинства зданий в Риме. Основное оборудование обычно установлено на нижних уровнях зданий»
«В этом определенно есть что-то жуткое и находиться там немного страшно».
4. «Моя работа — осматривать каждый из этих вагонов. В ночное время все по-другому. Я никак не могу избавиться от ощущения, что кто-то или что-то собирается выпрыгнуть из одного из них»
«И я всегда слышу этот странный шепот. Это наверняка шум ветра, но от него все равно волосы встают дыбом».
6. «Сантехника — непростая работа, особенно если причиной засора оказывают всякие причудливые предметы»
«Если вам повезет, вы забудете тошнотворные образы через несколько дней, но они обязательно останутся в вашей памяти надолго, если вы столкнетесь с чем-то вроде этого».
7. «Это компьютер, который моему мужу принесли на работу. Он мастер по ремонту электроники»
8. «Только что устроился на новую работу. Коллеги говорят, что внутри будет так холодно, что даже мои зарплатные чеки покажут минус»
12. «Объявление в клинике диализа, в которой я работаю: "Швабра с красной ручкой — только для вытирания крови, швабра с серой ручкой — для вытирания воды и мытья пола"»
13. «Крошечный кричащий робот на моем большом роботе на работе. Мне тоже иногда хочется закричать»
Источник: — переведено специально для fishki.net
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будет и семнадцать.
Где работать мне тогда,
чем заниматься?
пусть меня научат!
Заливаешь в бак бензин,
зажигаешь спичку....
И летит твой лимузин,
к черту на кулички!
Хотя подтверждение этому я не нашёл в И-нете, но между шоу и фильмом всё-таки наблюдается некая аналогия.