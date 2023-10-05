15 рабочих мест, на которых мало кто хотел бы оказаться

Вот несколько фотографий, сделанных людьми разных профессий на своих рабочих местах. Скажем так, вряд ли чистка компьютера от тараканов — это то, на что подписывался мастер по ремонту электроники... А ведь этим людям приходится трудиться в таких условиях каждый божий день!