Главу итальянской сыроварни насмерть завалило сыром

Несчастный случай произошел на складе готовой продукции в городе Романо-ди-Ламбардия в тот момент, когда прямо на сыродела один за другим начали рушиться стеллажи с сыром Грана Падано.
75-летний основатель сырного бизнеса Джакомо Кьяппарини скончался на месте под тяжестью упавшего на него сыра, - сообщает l`Eco di Bergamo.
Как пишет издание, головки сыра Grana Padano в количестве 25 тысяч штук лежали на металлических стеллажах, которые внезапно прогнулись, запустив "эффект домино", охвативший весь склад площадью 2 тыс. кв. м.
Как пишет издание, предприниматель в этот момент настраивал аппарат, который вращает формы сыра для его созревания на стеллажах. Предполагается, что неисправность механизма и могла стать причиной обрушения.
Тело Джакомо Кьяппарини нашли только на утро.
Издание отмечает, что сырзавод Кьяппарини был известен с 2006 года. Ежегодно на предприятии изготавливали свыше 15 тысяч головок сыра Grana Padano.
Grana Padano (от слов grana — «зерно») — твёрдый зернистый итальянский сыр. Он по вкусу напоминает пармезан, но, в отличие от него, производится не только в регионе Эмилия-Романья, но и в других областях Италии. Для производства 1 кг сыра требуется 17 литров молока и около 18 месяцев времени созревания. Головки сыра имеют диаметр 35-45 см, каждая весит от 24 до 40 кг.
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