Главу итальянской сыроварни насмерть завалило сыром

75-летний основатель сырного бизнеса Джакомо Кьяппарини скончался на месте под тяжестью упавшего на него сыра, - сообщает l`Eco di Bergamo.

Как пишет издание, головки сыра Grana Padano в количестве 25 тысяч штук лежали на металлических стеллажах, которые внезапно прогнулись, запустив "эффект домино", охвативший весь склад площадью 2 тыс. кв. м.

Как пишет издание, предприниматель в этот момент настраивал аппарат, который вращает формы сыра для его созревания на стеллажах. Предполагается, что неисправность механизма и могла стать причиной обрушения.

Тело Джакомо Кьяппарини нашли только на утро.