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Главу итальянской сыроварни насмерть завалило сыром

Главу итальянской сыроварни насмерть завалило сыром

Автор:
07 августа 2023 22:17
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Грана Падано   ЧП   владелец   несчастныйй случай   смерть   стеллажи   сыр   сыроварня   
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Несчастный случай произошел на складе готовой продукции в городе Романо-ди-Ламбардия в тот момент, когда прямо на сыродела один за другим начали рушиться стеллажи с сыром Грана Падано.

75-летний основатель сырного бизнеса Джакомо Кьяппарини скончался на месте под тяжестью упавшего на него сыра, - сообщает l`Eco di Bergamo.

Как пишет издание, головки сыра Grana Padano в количестве 25 тысяч штук лежали на металлических стеллажах, которые внезапно прогнулись, запустив "эффект домино", охвативший весь склад площадью 2 тыс. кв. м.

Как пишет издание, предприниматель в этот момент настраивал аппарат, который вращает формы сыра для его созревания на стеллажах. Предполагается, что неисправность механизма и могла стать причиной обрушения.

Тело Джакомо Кьяппарини нашли только на утро.

Издание отмечает, что сырзавод Кьяппарини был известен с 2006 года. Ежегодно на предприятии изготавливали свыше 15 тысяч головок сыра Grana Padano.

Grana Padano (от слов grana — «зерно») — твёрдый зернистый итальянский сыр. Он по вкусу напоминает пармезан, но, в отличие от него, производится не только в регионе Эмилия-Романья, но и в других областях Италии. Для производства 1 кг сыра требуется 17 литров молока и около 18 месяцев времени созревания. Головки сыра имеют диаметр 35-45 см, каждая весит от 24 до 40 кг.

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Метки: Грана Падано   ЧП   владелец   несчастныйй случай   смерть   стеллажи   сыр   сыроварня   
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122
Инякин Евгений Час назад
Умер на боевом посту
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1k
zu4ara 4 минуты назад
хватит рекламировать всю ху...ю !!!
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zu4ara 7 минут назад
"75-летний основатель сырного бизнеса Джакомо Кьяппарини скончался на месте под тяжестью упавшего на него сыра" вот и всё, КОНЕЦ ФИЛЬМА
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13k
Кыся Полчаса назад
Настоящий сыродел, наверное, должен гордиться такой смертью. Ну что ж, сыр его праху.
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14k
Александр 51 минуту назад
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112k
parallax Час назад
Ушёл бы вовремя на пенсию, остался бы жив.
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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