Полумистическая питерская банда «попрыгунчиков»

Первые упоминания о нападениях людей-призраков относятся к 1918 году. Что ожидаемо: масса людей хотела вернуть царский режим. Другие просто банально желали поживиться. Почему бы и не притвориться для этого призраком?

Но эти граждане обставляли свои выходы так эффектно, что антуражу позавидовал бы любой профессиональный актёр. Шли себе ближе к вечеру законопослушные горожане в районе Александро-Невской лавры. И с территории окрестных погостов – Охтинского и Смоленского кладбища выскакивали незнакомцы, окутанные в белые саваны. Лица нападавших скрывали маски, а голову венчали остроконечные колпаки. При таком антураже – ночь, улица, кладбище последнее исподнее отдашь без сопротивления.