Полумистическая питерская банда «попрыгунчиков»

Любое преступление кажется вдвойне страшней, если оно имеет мистическую подоплёку.
И такой особенностью психики вовсю пользовались члены банды, орудовавшей в 20-х тогда ещё Петрограда.
Первые упоминания о нападениях людей-призраков относятся к 1918 году. Что ожидаемо: масса людей хотела вернуть царский режим. Другие просто банально желали поживиться. Почему бы и не притвориться для этого призраком?
Но эти граждане обставляли свои выходы так эффектно, что антуражу позавидовал бы любой профессиональный актёр. Шли себе ближе к вечеру законопослушные горожане в районе Александро-Невской лавры. И с территории окрестных погостов – Охтинского и Смоленского кладбища выскакивали незнакомцы, окутанные в белые саваны. Лица нападавших скрывали маски, а голову венчали остроконечные колпаки. При таком антураже – ночь, улица, кладбище последнее исподнее отдашь без сопротивления.
Собственно, за это «призраков» и назвали в народе «попрыгунчиками». Очень уже эффектно они материализовывались из ночного мрака и исчезали в неизвестном направлении.
Вдохновителем и душой творческой криминальной группировки был некто Иван Бальгаузен, которого свои почтительно называли Ванька – Живой труп. Начинал он с обычной экспроприации. Но осознав уровень конкуренции, подключил фантазию и сколотил такую нестандартную банду.
Один из её участников – любитель горячительных напитков Демидов сконструировал своего рода пружины для ног, на которых можно было быстро и эффективно нападать и убегать с места ограбления и даже прыгать с первого-второго этажа домов. Благодаря этим штуковинам банда и получила такое название.
У главаря имелась подружка Мария Полевая. Для своих Манька Солёная, которая отвечала за антураж нападений. Женщина шила одеяния, головные уборы и делала маски, которые для пущей жути смазывала фосфором.
За пару лет существования банда окрепла, численность достигла 20 человек. К чести главаря, он лишний раз не лез на рожон и придерживался мирной политики грабежа. За время действия группировки на их счету было всего два убийства, что для смутного времени весьма скромный показатель.
Понятно, что стражи порядка мало верили в чертей с кладбища. И Владимира Александровича Кишкина по прозвищу Циклоп (мужчина потерял один глаз) – начальника УГРО история про грабителей на пружинах интересовала с практической, а не мистической стороны.
Кишкин решил, что надо положить конец преступному произволу «попрыгунчиков» и организовал приманку в виде компаний развесёлых и явно подвыпивших мужчин, которые начали активно болтаться в районе кладбищ.
Рыбка заглотила наживку, ведь такую добычу грех не пощипать. Как только прыгуны появились в один из вечеров возле группы лже-пьянчуг, те достали оружие и положили нападавших.
После допросов в одной из квартир дома по Малоохтинскому проспекту обнаружилось огромное количество вещей, принадлежавших ограбленным – одежда, ювелирные украшения, деньги.
Суд прошёл быстро и просто. Главарь и техник отправились на тот свет. Прочие в лагеря. Ходили слухи, что Мария, отбыв срок, вернулась в город и прожила остаток жизни законопослушной гражданкой, устроившись работать кондуктором трамвая.
Точное число нападений так и осталось неизвестным, поскольку в сложный переходный период не каждый находил смелость обратиться за помощью. История с бандой «попрыгунчиков» показала, что страхи и суеверия работают иной раз эффективнее любого оружия.
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