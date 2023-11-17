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Полумистическая питерская банда «попрыгунчиков»

Полумистическая питерская банда «попрыгунчиков»

Автор:
17 ноября 2023 10:51
Сообщество : Криминал
Метки: Иван Бальгаузен   Мария Полевая   Петроград   банда   история   криминал   ограбление   попрыгунчики   преступление   розыск   
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Любое преступление кажется вдвойне страшней, если оно имеет мистическую подоплёку.

И такой особенностью психики вовсю пользовались члены банды, орудовавшей в 20-х тогда ещё Петрограда.

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Первые упоминания о  нападениях людей-призраков относятся к 1918 году. Что ожидаемо: масса людей хотела вернуть царский режим. Другие просто банально желали поживиться. Почему бы и не притвориться для этого призраком? 

Но эти граждане обставляли свои выходы так эффектно, что антуражу позавидовал бы любой профессиональный актёр. Шли себе ближе к вечеру законопослушные горожане в районе Александро-Невской лавры. И с территории окрестных погостов – Охтинского и Смоленского кладбища выскакивали незнакомцы, окутанные в белые саваны. Лица нападавших скрывали маски, а голову венчали остроконечные колпаки. При таком антураже – ночь, улица, кладбище последнее исподнее отдашь без сопротивления.

Собственно, за это «призраков» и назвали в народе «попрыгунчиками». Очень уже эффектно они материализовывались из ночного мрака и исчезали в неизвестном направлении.

Вдохновителем и душой творческой криминальной группировки был некто Иван Бальгаузен, которого свои почтительно называли Ванька – Живой труп. Начинал он с обычной экспроприации. Но осознав уровень конкуренции, подключил фантазию и сколотил такую нестандартную банду.

Один из её участников – любитель горячительных напитков Демидов сконструировал своего рода пружины для ног, на которых можно было быстро и эффективно нападать и убегать с места ограбления и даже прыгать с первого-второго этажа домов. Благодаря этим штуковинам банда и получила такое название.

У главаря имелась подружка Мария Полевая. Для своих Манька Солёная, которая отвечала за антураж нападений. Женщина шила одеяния, головные уборы и делала маски, которые для пущей жути смазывала фосфором.

За пару лет существования банда окрепла, численность достигла 20 человек. К чести главаря, он лишний раз не лез на рожон и придерживался мирной политики грабежа. За время действия группировки на их счету было всего два убийства, что для смутного времени весьма скромный показатель.

Понятно, что стражи порядка мало верили в чертей с кладбища. И Владимира Александровича Кишкина по прозвищу Циклоп (мужчина потерял один глаз) – начальника УГРО история про грабителей на пружинах интересовала с практической, а не мистической стороны.

Кишкин решил, что надо положить конец преступному произволу «попрыгунчиков» и организовал приманку в виде компаний развесёлых и явно подвыпивших мужчин, которые начали активно болтаться в районе кладбищ.

Рыбка заглотила наживку, ведь такую добычу грех не пощипать. Как только прыгуны появились в один из вечеров возле группы лже-пьянчуг, те достали оружие и положили нападавших.

После допросов в одной из квартир дома по Малоохтинскому проспекту обнаружилось огромное количество вещей, принадлежавших ограбленным – одежда, ювелирные украшения, деньги.

Суд прошёл быстро и просто. Главарь и техник отправились на тот свет. Прочие в лагеря. Ходили слухи, что Мария, отбыв срок, вернулась в город и прожила остаток жизни законопослушной гражданкой, устроившись работать кондуктором трамвая.

Точное число нападений так и осталось неизвестным, поскольку в сложный переходный период не каждый находил смелость обратиться за помощью. История с бандой «попрыгунчиков»  показала, что страхи и суеверия работают иной раз эффективнее любого оружия.

Источник:

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Метки: Иван Бальгаузен   Мария Полевая   Петроград   банда   история   криминал   ограбление   попрыгунчики   преступление   розыск   
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Владимир 37 минут назад
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