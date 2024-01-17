Архипелаг Амстердам: жизнь в центре океана

Два крошечных острова, находящихся почти в центре Индийского океана, известны разве что любителям географии. А между тем в их необитаемой судьбе было достаточно много событий, достойных целого рассказа с трагическим прошлым и суровым настоящим.
В составе архипелага находится сам остров Амстердам и его "младший брат" остров Сен-Поль, лежащий в ста километрах южнее. Это два скалистых и довольно неприветливых клочка суши, на которые трудно попасть, потому что они вулканического происхождения и подобно монолиту возвышаются среди океанских волн. У острова Амстердам почти нет бухт, где можно бросить якорь. А у острова Сен-Поль, наоборот, имеется шикарнейшая лагуна, берега которой, правда, похожи на стенки воронки с углом крутизны в 50°. По сути это воронка и есть, так как представляет собой кальдеру древнего вулкана, извержению которого и обязан этот островок площадью 8 квадратных километров.
Амстердам и Сен-Поль расположены в южной части Индийского океана. Если взглянуть на карту, то создается впечатление, что они находятся почти в самом его центре. До экватора не так далеко и можно предположить, что на островах должен царствовать тропический климат. Но нет, он тут мало того, что не тропический, а и даже не умеренный. Архипелаг часто относят к субантарктическим островам. Здесь отнюдь не жарко — средняя температура летнего месяца (февраля) не превышает отметку в 17°С, а самого холодного (июля) — 11°С. Так что зимой и летом на островах царит почти одинаковая температура, вполне приемлемая для жизни.
Вот только тут ее нет. Остров Сен-Поль полностью необитаем, а на Амстердаме расположена французская научная станция Мартен-де-Вивье с постоянным населением в 40 человек. Но о современных буднях архипелага Амстердам чуть ниже, а сначала немного истории этих двух с виду безликих и затерянных островов.
Кстати, их описал (довольно неточно) Жюль Верн в своем романе "Дети капитана Гранта". А вот открыли острова еще в 1522 году. Сделала это экспедиция Магеллана, а точнее капитан единственного уцелевшего судна "Виктория" Хуан Себастьян Элькано. Сам Магеллан уже к тому времени покоился в филиппинской земле и остатки его экспедиции спешили домой. Видимо поэтому капитан Элькано никак не назвал открытые им острова.
Это сделал голландский мореплаватель столетие спустя. Он, не мудрствуя лукаво, назвал большой остров в честь своего корабля — Новый Амстердам. А маленький получил имя еще через несколько десятков лет в честь святого Павла — Сен-Поль по-французски.
Собственно, Франция и стала владеть этими островами, поскольку больше никому из колониальных европейских держав они были не нужны. Но владение стало чисто номинальным — основывать там поселения французы не собирались. Однако людским вниманием острова обделены отнюдь не были. Особенно "повезло" маленькому Сен-Полю. На площади в 8 кв. км в XIX и XX веках развернулись поистине трагические события.
В 1872 году близ Сен-Поля потерпело крушение пассажирское судно "Меагара". Спаслось 300 человек, и они два месяца жили на крошечном острове в ожидании помощи. Снял их оттуда американский военный корабль, заметив чисто случайно. За это время пассажиры и команда не только выжили, но и даже умудрились построить подобие домов из камня, чьи остатки сохранились на Сен-Поле и по сей день.
Но настоящая трагедия развернулась на этом каменном булыжнике полвека спустя. В 1929 году одна французская компания решила основать на острове маленькую артель для ловли омаров в летний период. Туда завезли около 30 европейцев и снабдили их всем необходимым. В конце сезона людей забрали вместе с уловом. Но он оказался настолько большим, что семерым артельщикам места на судне не хватило. Их уговорили остаться на Сен-Поле на зиму и пообещали прислать через две недели лодку, полную припасов. Люди поверили, но о них просто... забыли. Прошло две недели, потом два месяца, а семь несчастных боролись за жизнь на крошечном кусочке суши. Среди них была беременная женщина, она родила, но малышка прожила всего полтора месяца. Ее похоронили в ящике из-под варенья.
В течение девяти месяцев от цинги скончалось 4 человека. Исхудавших, оборванных, больных выживших спасли только в декабре 1930 года. Когда их доставили во Францию, разразился грандиозный скандал. Прошло следствие, был суд. Рыболовную компанию обязали выплатить большие компенсации. Но она подала на банкротство и трое пленников острова Сен-Поль так и не увидели денег.
Вот такая история у крошечного неприметного острова. Впрочем, на долю самого Амстердама тоже выпала немало событий. Пусть и не таких трагических, но все же заслуживающих внимание.
Коровий геноцид
В 1870 году некий французский крестьянин с острова Реюньон решил стать первым колонистом Амстердама. Он высадился на берег с семьей, родственниками и стадом овец и коров. Однако бизнес по разведению домашних животных не пошел — логистика по доставке баранины и говядины оказалась слишком высока по затратам и цена мяса получалась заоблачной. Год спустя незадачливый фермер покинул остров, оставив там всё свое стадо. В результате этого в середине XX века на Амстердаме расплодилось большое количество крыс, мышей и одичалых кошек. А главное, овец и коров, которые неплохо приспособились к здешним условиям.
И если в XIX веке Амстердам (площадью 58 кв. км) был на 80% покрыт деревьями, то к концу XX века от них почти ничего не осталось. Работавшие здесь французские ученые периодически отстреливали животных, убивая в год по 350 диких коров для собственных нужд. Но популяции серьезного вреда это не наносило. В конце концов забили тревогу биологи — на Амстердаме практически не осталось растительности, необходимо было спасать оставшиеся виды.
Сначала решили участки леса огородить от диких коров и овец. Не помогло. Потом захотели сделать наоборот — на западном конце острова устроили резервацию, куда согнали всех животных и обнесли это место колючкой. Опять не помогло — оголодавшие коровы взяли забор штурмом и снова разбрелись по Амстердаму. Тогда в 2008 году решили поступить радикально — всех животных просто пустили на убой, расстреляв их из оружия. Процесс продолжался два года, и теперь на Амстердаме всего дюжина коров и столько же овец для обеспечения продовольствием работающих там ученых.
Адские гонки и воздушные круассаны
Настало время кратко рассказать о них. Исследователи занимаются на Амстердаме изучением геомагнитного поля Земли и наблюдением за атмосферой. Колония насчитывает 40 человек, но в летний сезон увеличивается до 300. На острове построена маленькая деревня, где есть все необходимое. Раз в две недели к ним приплывает судно, снабжая припасами, в первую очередь топливом.
Интересно, что штат базы в основном состоит из технического персонала, а непосредственно научных работников из 40 постоянных человек всего семеро. Остальные — это электрики, мотористы, плотники, каменщики. А уж продовольственному подразделению колонии может позавидовать средней руки ресторан. В штате числится повар, три его помощника, рубщик мяса (отдельная должность) и даже пекарь-кондитер, который радует персонал воздушными круассанами по выходным.
Вообще, французские власти очень серьезно подходят к обеспечению быта своих граждан на Амстердаме. Во-первых, просто так туда не попасть — надо пройти серьезный психологический отбор. А во-вторых, на базе проводятся фестивали и праздники, организованные с одной целью — чтобы работники могли "выпустить пар" и отдохнуть от однообразных будней. Специальные аниматоры высаживаются на Амстердаме и принимаются устраивать разнообразные конкурсы — стрельбу из лука, бросание яиц на дальность, адские гонки на велосипедах, пейнтбол. А вечером кулинарная бригада радует гостей и жителей то блинной вечеринкой, то барбекю в средневековом стиле, то гастрономическими конкурсами. Все это сделано исключительно для психического здоровья жителей острова.
Бывают на архипелаге Амстердам и туристы. Правда, удовольствие попасть и побродить по островам не из дешевых. Цены начинаются от 15 тысяч евро, и это без учета перелета и страховки. Хотя, по сути, делать на островах решительно нечего — флора съедена коровами и овцами и нескоро возродится. А сами они уничтожены людьми. И теперь единственные обитатели Амстердама и Сен-Поля — это птицы да одичалые кошки, которые продолжают на них охотиться. Так что вся прелесть пребывания на архипелаге заключается исключительно в ощущении того, что ты находишься почти в самом центре Индийского океана подобно одинокой песчинке в круговороте природы.
Источник:
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