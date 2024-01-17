Архипелаг Амстердам: жизнь в центре океана

Амстердам и Сен-Поль расположены в южной части Индийского океана. Если взглянуть на карту, то создается впечатление, что они находятся почти в самом его центре. До экватора не так далеко и можно предположить, что на островах должен царствовать тропический климат. Но нет, он тут мало того, что не тропический, а и даже не умеренный. Архипелаг часто относят к субантарктическим островам. Здесь отнюдь не жарко — средняя температура летнего месяца (февраля) не превышает отметку в 17°С, а самого холодного (июля) — 11°С. Так что зимой и летом на островах царит почти одинаковая температура, вполне приемлемая для жизни.

Вот только тут ее нет. Остров Сен-Поль полностью необитаем, а на Амстердаме расположена французская научная станция Мартен-де-Вивье с постоянным населением в 40 человек. Но о современных буднях архипелага Амстердам чуть ниже, а сначала немного истории этих двух с виду безликих и затерянных островов.