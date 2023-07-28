Пенсионерку из Гомеля мошенники убедили поджечь два автомобиля

В довесок она потеряла деньги и обрела уголовное преследование.
Очередная доверчивая пенсионерка стала игрушкой в руках беспринципных мошенников. Неделю назад жительнице Гомеля позвонила "сотрудница уголовного розыска Минска" и поведала, что на её имя оформлены 10 кредитов. Преступление, по словам аферистки, совершила недобросовестная сотрудница банка и её начальник. После чего ошарашенную пенсионерку связали с "компетентным сотрудником Нацбанка Беларуси".
Во время общения мошенник убедил жертву принять участие в "спецоперации". В случае отказа, предупредил он, аннулировать взятые на её имя кредиты не получится. Первым шагом нужно было перевести деньги на указанный мошенником счёт. Пенсионерка взяла два кредита в банках на общую сумму 19 тысяч рублей и ещё один кредит на несколько тысяч попросила взять свою дочь.
Примечательно, что мошенник обрабатывал пенсионерку на протяжении недели. Они общались на личные темы по 5-6 часов в день, сообщает Следственный комитет Беларуси. После того как аферисту удалось хорошенько втереться в доверие, он сообщил, что взявшие на её имя кредит сотрудница банка и её начальник собираются сбежать из страны. И чтобы помешать этому необходимо сжечь их машины. По полученной инструкции, пенсионерка в четверг утром приехала на парковку банка на улице Барыкина, облила колесо горючей смесью и подожгла. Затем она отправилась по второму адресу, где стояла вторая машина, и там повторила те же действия.
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Впоследствии следователи установили, что уничтоженные машины не принадлежат сотрудникам правоохранительных органов или банков. А "диверсантку", которая до последнего верила, что противодействует проворовавшимся банкирам, задержали и поместили в изолятор. На доверчивую пенсионерку возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 218 УК РБ (умышленное уничтожение чужого имущества). Сейчас с её участием проводятся следственные действия. А главных злодеев милиционеры не нашли. И, скорее всего, вряд ли получится.
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Вообще крыша поехала? Ей нужна психиатрическая помощь, а искать надо злоумышленников. Ах да, это же работать надо, мозгами шевелить, а тут уже готовое раскрытие...
дочь такая же е.б.а.н.у.т.а.я. как и мать оказалась
Да и дочь похоже не далеко от нее ушла раз не вразумила мамашу