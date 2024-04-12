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Идеи того, что можно сделать из старого пальто

Идеи того, что можно сделать из старого пальто

Автор:
12 апреля 2024 23:42
Сообщество : Фабрика идей
Метки: Фабрика идей   из пальто   из старых вещей   своими руками   сделали из пальто   старая жизнь новых вещей   фото   
3313
15

Старое пальто есть у каждого. Порой его можно не выбрасывать, а подарить ему новую жизнь. Мы собрали идеи того, как использовать ненужную вещь.

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Метки: Фабрика идей   из пальто   из старых вещей   своими руками   сделали из пальто   старая жизнь новых вещей   фото   
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2  комментария
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11k
kaboza 2 часа назад
иди на дзен....скоро ругательством станет...вангую....
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4k
@nners 37 минут назад
Интересные идеи.
Старое пальто - ценный ресурс.

Вот ещё набор - "Сделай сам":
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Спелая кукурузинка
  • Дата регистрации: 09.10.2021
  • 1606 постов (1559 в горячем)

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