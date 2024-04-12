Идеи того, что можно сделать из старого пальто

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Старое пальто есть у каждого. Порой его можно не выбрасывать, а подарить ему новую жизнь. Мы собрали идеи того, как использовать ненужную вещь.
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Старое пальто - ценный ресурс.
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