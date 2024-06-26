15 вещей, которые люди сделали своими руками

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Хобби - это классно. Многие процесс создавать что-то своими руками доставляет не только радость, но и кормит семью. В этой статье собраны разные проекты и предметы, сделанные пользователями. Мастера на все руки в нашем посте!
1. "Моя девушка только начала делать вещи из глины. Вот что она успела в первую неделю. Она действительно этим гордится"
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12. "Сделала мини-блокноты из обрезков бумаги и кожи, и теперь не знаю, куда их применить"
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