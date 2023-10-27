Девушка превращает одежду из секонда в оригинальные наряды

Итак, если у вас достаточно терпения и свободного времени, вы тоже можете попробовать свои силы и заняться составлением идеального гардероба из вещей, найденных на вешалках в комиссионке.

Сначала нужно составить список тех предметов гардероба, которые вам необходимы в данный момент. Например, зимнее пальто, платье для вечеринки, одежда для офиса, спортивный костюм и т. д. Если просто зайти в секонд-хенд и начать бесцельно бродить по нему с надеждой на то, что искомое само упадет вам в руки, вероятность удачи крайне мала. Нет, нужно поставить перед собой конкретную цель, четко следовать плану и не поддаваться панике.