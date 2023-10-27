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Девушка превращает одежду из секонда в оригинальные наряды

Девушка превращает одежду из секонда в оригинальные наряды

Автор:
27 октября 2023 17:38
Сообщество : Сделай сам!
Метки: блогер   мастерица   одежда из секондов   переделка одежды   полезные советы   своими руками   секонд-хенд   секонды   
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Фанаты секонд-хендов способны часами рыться в поисках интересных подержанных вещей. Они относятся к своему хобби серьезно и просто обожают экономить и развлекаться одновременно. А те, кто умеет шить, используют свои навыки для переделки вещей. Именно так поступает Брук Карасак, создавая уникальные наряды, которые выделяют её из толпы!

Почему бережливость стала столь популярной? Во-первых, многие молодые люди выступают за экологию и предпочитают дать новую жизнь предмету одежды, который в противном случае оказался бы на свалке.

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Во-вторых, это гораздо дешевле, чем покупать вещи в обычном магазине. И при этом можно получить качественную вещь, которая прослужит вам долгие годы. А уж если приложить к ней руки, то она станет поистине уникальной. Так молодые люди могут создать свой собственный гардероб, которым можно гордиться.

Такие люди, как Брук, также служат идейными вдохновителями «моды для экономных». Она и подобные ей блогеры публикуют фотографии и видеоролики, в которых рассказывают о своих находках в «секондах» и демонстрируют самые интересные из них. Поклонников такого контента очень много!


И это третий фактор, который заставляет людей посещать магазины подержанных вещей, — поиски чего-то действительно прекрасного и замечательного. Да, иногда это может напоминать поиски иголки в стоге сена. Поэтому получить вознаграждение за свои усилия, найдя вещь, которая будет вам невероятно идти, очень приятно.

Итак, если у вас достаточно терпения и свободного времени, вы тоже можете попробовать свои силы и заняться составлением идеального гардероба из вещей, найденных на вешалках в комиссионке.


Сначала нужно составить список тех предметов гардероба, которые вам необходимы в данный момент. Например, зимнее пальто, платье для вечеринки, одежда для офиса, спортивный костюм и т. д. Если просто зайти в секонд-хенд и начать бесцельно бродить по нему с надеждой на то, что искомое само упадет вам в руки, вероятность удачи крайне мала. Нет, нужно поставить перед собой конкретную цель, четко следовать плану и не поддаваться панике.

В поисках подходящей вещи придется быстро просматривать просто миллион предметов одежды. Поэтому полезно знать, какие фасоны, стили и цвета вам подходят, а от каких можно отказаться сразу же. Следует заранее знать свои предпочтения по стилю одежды, свои размеры. И тогда вам не придется тратить время на одежду, которая может выглядеть эффектно на вешалке, но совершенно не подойдет к вашей фигуре и к вашему гардеробу.

Найдя понравившуюся вещь, проверьте ее на наличие признаков износа или неотстирываемых пятен. Потрогайте ткань, чтобы убедиться в её качестве и проверить, насколько она прочна. Проверьте на бирке состав. Предпочтение следует отдавать тканям из натуральных волокон — хлопку, льну, шерсти.

И самое главное во всем это процессе — получайте удовольствие! Да, поиск — это работа, но она должна быть весёлой. Возьмите с собой друга, который будет подбадривать вас, когда вы найдете что-то интересное. Или делитесь своими находками в соцсетях, как это делает Брук. Всегда можно показать фотографии из примерочной и спросить совета. Это работает безотказно.


Счастливой охоты.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: блогер   мастерица   одежда из секондов   переделка одежды   полезные советы   своими руками   секонд-хенд   секонды   
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14  комментариев
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23k
Кура́тор 3 часа назад
симпатичная , с фантазией и руки растут из правильного места , браво
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2k
Rom 9 минут назад
Могла б этой одежды еще меньше надевать, да так, чтоб попку видно было бы )) Поддержка еще больше была бы ))
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9k
alex9845 Полчаса назад
Половина, разрезать платье попалам и показать живот и титьки?
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5k
Lexx Час назад
А есть фото где она вообще без одежды? Друг спрашивает.
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1k
alex 3 часа назад
носить обноски? надевать после кого-то ношенные труселя? может кто-то обосался или облевался или снято с умершего а она такая довольная напялила на себя
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10k
kirpal 3 часа назад
Полезность её хобби сомнительная (на мой взляд), но другим не вредит, лозугни по улицам не таскает, другим вреда не наносит, а это уже намного лучше, чем занятия других личностей. (говорю про всяких ахтунгов как из соседней темы, веганов, уркачей и т.п.)

Ну и да, тема-то не раскрыта.
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15k
Типа граф 3 часа назад
У людей советской закалки нет ненужных вещей , всё на балкон или на дачу .
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289
iskra 3 часа назад
Если человек способен сшить из штанов халат на фабричном уровне, то ему явно не стоит такой фигней заниматься, а лучше работать с фабричными тканями по индивидуальным заказам. Так хотя бы можно на жизнь заработать.
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Комментарий удален. Причина: флуд
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