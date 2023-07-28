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Не вывез: парень бросил модель, которая для накачки ягодиц использовала секс-диету

Не вывез: парень бросил модель, которая для накачки ягодиц использовала секс-диету

Автор:
28 июля 2023 19:06
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Lari Sumpani   Miss BumBum 2023   Бразилия   бойфренд   девушки   отношения   спортивная форма   тренировки   ягодицы   
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Девушка требовала ежедневного многочасового секса, и бедолага подал в отставку.

24-летняя бразильская модель Лари Сумпани признаётся, что поддерживать свои ягодицы в хорошей форме ей помогает не только спортзал. Главный тренажёр для упругой пятой точки - ежедневный секс. Причём, активный и длительный (минимум по 2 часа за раз).


При подготовке к соревнованиям «Мисс Бум-Бум 2023». Сумпани увеличила продолжительность интимных утех, и её парню пришлось пахать на этой ниве ежедневно по 2-3 раза в сутки. В результате, чемпионат блондинка выиграла, а вот бой-френд модели не выдержал этого напряженного графика и бросил девушку.


Впрочем, Сумпани не расстраивается и не собирается менять формат тренировок. Уж от отсутствия кавалеров она не страдает, и в ближайшее время подберёт замену аутсайдеру.


Ранее бразильянка сообщала, что благодаря сексу она находится не только в хорошей физической форме - её настроение тоже всегда отличное.


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Метки: Lari Sumpani   Miss BumBum 2023   Бразилия   бойфренд   девушки   отношения   спортивная форма   тренировки   ягодицы   
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14  комментариев
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3k
· · 55 минут назад
В местную тюрьму её отправьте - вопрос и решён .
Там её драть будут даже в уши и глаза, 144 часа в сутки .
А заодно и новых татух набьют .
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9k
alex9845 22 минуты назад
А если бы ему к соревнованиям надо было качать пресс и он качал бы его только через с.ек.с , не менее 2 часов по нескольку раз в сутки..?Она просто бездушная тварь.
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3k
Pill Полчаса назад
Её в жопу по 3 часа дерут?
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5k
Maldini Полчаса назад
В каком месте она модель? Стремная псдц
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1k
Николай 36 минут назад
Я тут не вывез последнюю девушку... Больше 1,5 минуты отсоса она не хочет, больше 5ти минут секса ей уже слишком долго. И раньше не с кем за ее 35 лет у нее проблем не было...Отсоск типа 30 сек это норм. Секс типа пара минут это норм. А выглядела вообще как нормальная.
... Достаю мобилку. Она говорит:
-О, ты снимаешь видео?
-Не, я включил секундомер...
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3k
Master Bo 48 минут назад
Ссылка youtu.be
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15k
Shtoppi 49 минут назад
в прямом смысле за_бала парня ))))))))))))
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30k
Юрий Час назад
Может ей просто тренажёр приобрести? Можно круглосуточно "качаться"...

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12k
кот базилий 2 часа назад
Анал ее наверно влечет.
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1M
NAZARETH (модер) 2 часа назад
Да какая секс диета? Скорее секс обжорство...
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