Не вывез: парень бросил модель, которая для накачки ягодиц использовала секс-диету

При подготовке к соревнованиям «Мисс Бум-Бум 2023». Сумпани увеличила продолжительность интимных утех, и её парню пришлось пахать на этой ниве ежедневно по 2-3 раза в сутки. В результате, чемпионат блондинка выиграла, а вот бой-френд модели не выдержал этого напряженного графика и бросил девушку.

Впрочем, Сумпани не расстраивается и не собирается менять формат тренировок. Уж от отсутствия кавалеров она не страдает, и в ближайшее время подберёт замену аутсайдеру.