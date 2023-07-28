Не вывез: парень бросил модель, которая для накачки ягодиц использовала секс-диету

Девушка требовала ежедневного многочасового секса, и бедолага подал в отставку.
24-летняя бразильская модель Лари Сумпани признаётся, что поддерживать свои ягодицы в хорошей форме ей помогает не только спортзал. Главный тренажёр для упругой пятой точки - ежедневный секс. Причём, активный и длительный (минимум по 2 часа за раз).
При подготовке к соревнованиям «Мисс Бум-Бум 2023». Сумпани увеличила продолжительность интимных утех, и её парню пришлось пахать на этой ниве ежедневно по 2-3 раза в сутки. В результате, чемпионат блондинка выиграла, а вот бой-френд модели не выдержал этого напряженного графика и бросил девушку.
Впрочем, Сумпани не расстраивается и не собирается менять формат тренировок. Уж от отсутствия кавалеров она не страдает, и в ближайшее время подберёт замену аутсайдеру.
Ранее бразильянка сообщала, что благодаря сексу она находится не только в хорошей физической форме - её настроение тоже всегда отличное.
Источник:
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Там её драть будут даже в уши и глаза, 144 часа в сутки .
А заодно и новых татух набьют .
... Достаю мобилку. Она говорит:
-О, ты снимаешь видео?
-Не, я включил секундомер...